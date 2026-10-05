„Je tak bezprostřední.“ Babiš pařil v davu na Michala Davida. Show ale platil někdo jiný

Ukázky z předvolební akce ANO, na které se objevil předseda ANO a premiér Andrej Babiš i zpěvák Michal David.
Tachov není město s dobrou pověstí, místní trápí řada problémů, což potvrdili při povídání s Aktuálně.cz. Kvůli velkému množství agenturních zaměstnanců v montovnách se necítí bezpečně, stěžují si na nedostatek lékařů i absenci nemocnice, chybí jim také větší komunitní život s živějším náměstím, které sice vypadá hezky, ale moc nežije. V takových kulisách proběhla na náměstí předvolební akce ANO.
Aktuálně.cz při mapování předvolebních kampaní politických stran a hnutí zamířilo do Tachova v neděli odpoledne, kde končil svou „šňůru“ celé řady mítinků v posledních týdnech premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Hlavním tahákem byl ale Michal David, který tady hrál na podporu senátní kandidátky ANO Sandry Tsoukernik.
Samotný Babiš na pódiu řekl ke stovkám přítomných lidí jen několik vět a potom se už pohyboval jen v davu. O to více se ale s lidmi fotil a rozdával autogramy. Podle slov jeho spolupracovníků se na akci v Tachově mimořádně těšil – a bylo to na něm vidět. Navíc celá show na náměstí tentokrát nešla „z jeho kapsy“.
„Jsem trošku zklamaná, že skoro vůbec nemluvil. Těšila jsem se, že od něj uslyším informace z vlády i odpovědi na otázky,“ svěřila se jedna ze seniorek, která ale byla výjimkou.
Celá řada dalších lidí v Tachově byla z Babiše naopak nadšená. Ať už z toho, že dlouhé minuty při písničkách skákal, zpíval i tleskal, nebo z toho, že se s mnoha lidmi fotil a podepisoval se jim. „Je tak bezprostřední, to je jeho největší kouzlo,“ povídaly si mezi sebou dvě kamarádky, které si odnášely i kartičky s Babišovým portrétem a podpisem.
Na dotazy nebyl prostor
Vzhledem k muzice, která dál zněla hlasitě z reproduktorů i po vystoupení Michala Davida, nicméně neměl Babiš možnost s lidmi příliš mluvit. Kdyby přitom měli prostor, určitě by mu sdělili, že je trápí celá řada problémů.
Reportér Aktuálně některé z nich vyzpovídal a dozvěděl se například, že se mnozí z nich necítí ve městě zejména večer bezpečně. Podle jejich názoru pracuje v místních montovnách už příliš mnoho cizinců. „Potkáváme je na lavičkách v centru i na sídlištích, večer prostě vycházíme jen v nejnutnějších případech,“ uvedl manželský pár.
Mladíci, kteří studují střední školu, pro změnu prohlašovali, že chtějí po škole určitě vyrazit mimo Tachov a rozhodně tady neplánují žít. Právě odliv mladých a vzdělaných lidí je dalším problémem místního regionu.
Další lidé si stěžovali na stále horší zdravotní péči, někteří přiznali, že vůbec nemají praktického lékaře ani zubaře. „Byla tady nemocnice (v Chodové plané, pozn. red.), která už bohužel neexistuje. Pro odbornější zákroky musíme daleko, je to tady horší a horší,“ stěžoval si jeden ze starousedlíků.
„Chtěli jsme něco pro lidi“
Právě na problémy týkající se zdravotnictví se snaží v kampani poukazovat i zdejší kandidátka do Senátu za ANO Sandra Tsoukernik, což vyzdvihl ve svém stručném vystoupení i Babiš.
„Přišel jsem podpořit Sandru a když jsem se jí ptal, co chce v Senátu prosazovat, tak shodou okolností chce dělat to, o co my se snažíme – a to je zdravotnictví,“ prohlásil. Kroky jeho ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha ale nesměřují ani tak k posilování zdravotnictví v regionech, což trápí místní nejvíce, ale spíš usiluje o centralizaci péče do velkých nemocnic.
Na předvolební akci v Tachově ale o zdravotnictví řeč vůbec nebyla, všem se točilo kolem koncertu Michala David, který byl pro přítomné zdarma. Mnozí účastníci stáli ještě dlouho po koncertě také na společnou fotku s ním a Sandrou Tsoukernik.
„Mohli jsme místo koncertů zaplatit víc billboardů, ale chtěli jsme uspořádat něco pro lidi,“ řekl Aktuálně.cz její manžel, pokerový hráč Leon Tsoukernik. Podle jeho slov si navíc náklady na kampaň politička platí sama – včetně honoráře pro Davida, který už dřívě Aktuálně.cz řekl, že na akcích zpívá pouze za symbolické peníze.
„Nemáte to lehké“
„Sandra je moje rodinná přítelkyně, znám ji od jejích 17 let, je to strašně schopná holka,“ řekl na pódiu zpěvák. „Vím, že to tu nemáte lehké, a ona bojuje za to, aby vám zlepšila životní situaci, kterou tady máte, proto jsem přijel,“ sdělil, než začal zpívat.
Manželský pár Tsoukernikových je nicméně v lokalitě podle reakcí místních poměrně oblíbený, a to nejen díky dnešnímu kulturnímu vyžití. Z peněz z pokeru i podnikání v hazardních hrách totiž financují i několik filantropických a dobročinných aktivit.
Jiná část lidí ho nicméně obviňuje z toho, že po prodeji svého podílu ve společnosti provozující casina, skupuje ve velkém pozemky kolem Tachova a Rozvadova pro účely developerských aktivit, a tím zvyšuje cenu parcel i nemovitostí v regionu.
Během rozhovoru redaktora Aktuálně s Tsoukernikem přišlo podnikatele oslovit několik lidí, kteří jej plácali po zádech za některé jeho aktivity. Podporuje například obnovu synagogy v Mariánských Lázních, místní hasiče nebo ukrajinské děti.
Možná i proto působil tentokrát premiér tak uvolněně, netepal nikoho na pódiu, nenavážel se do předchozí vlády a byl mimořádně stručný. Naopak v davu se odvázal, a to jak kvůli tomu, že má písničky Davida rád, tak proto, že lidově působící fotky mezi voliči zaplní sociální sítě ANO i samotné kandidátky. Bylo přitom zřejmé, že hlavním tahákem v Tachově není tentokrát on, ale David, který se dočkal od Babiše i poděkování.
„Michal David byl jediný zpěvák, který přišel zpívat na moji svatbu, když proti mně všichni protestovali za plotem. Všichni ostatní se lekli,“ narážel Babiš na období v létě 2017, dva měsíce po jeho odvolání z funkce ministra financí v Sobotkově vládě a na počátku vyšetřování kauzy Čapí hnízdo. Právě tam se tehdy jeho svatba s Monikou Babišovou odehrála.
„Proto jsem si s ním přišel zazpívat tu naši hymnu Děti ráje, protože ‚my to dáme!‘“ citoval text písničky předseda vlády.
A jak bude volby prožívat manžel političky? Na otázku, zda bude při sčítání hlasů kvůli manželce nervózní, s úsměvem konstatoval: „Já hraju poker, být za každých okolností v klidu je moje práce,“ uzavřel.