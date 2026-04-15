Jediná stála před sněmovnou proti vládě, mluvila s Klempířem. „Nemohla jsem mlčet,“ říká

Protestující za nezávislost veřejnoprávních médií popisuje reportérovi Aktuálně.cz, proč se postavila před sněmovnu a jak probíhal rozhovor s Otou Klempířem
Matka tří dětí, paní Lucie, by šla ve středu ráno do práce jako každý jiný den. Ale kvůli postupu vlády proti České televizi a Českému rozhlasu si napsala transparent a postavila se naproti Poslanecké sněmovně. „Říkala jsem si, že bych s tím potom nemohla žít, že jsem neudělala vůbec nic,“ vysvětlila Aktuálně.cz a promluvila i o setkání s ministrem kultury Oto Klempířem.
Kdo z politiků či úředníků sněmovny přicházel ve středu ráno do budovy jedním ze vchodů, nemohl si ženy s transparentem nevšimnout. Zejména když na něm měla nápis: „Bezpáteřní vládo, ruce pryč od veřejnoprávních médií.“ S tím, že ruce přimalovala.
Většina kolemjdoucích se na ni podívala a šla dál, u některých bylo cítit, že se nad jejím postojem pohoršovali, kdosi naopak zvedl prst na znamení respektu. Ona sama byla nesvá, nikdy nikde tak nestála, ale tvrdila, že prostě musela přijít.
„Pro člověka je to výstup z komfortní zóny, nikdo nechce exhibovat, ale řekla jsem si, že člověk musí něco udělat. Jsem tady za všechny normální lidi, kteří musí každý den do práce, nemají čas si tady stoupnout, navíc si tady může stoupnout jen jeden člověk, aby to nebylo shromáždění,“ sdělila Aktuálně.cz v narážce, že podle zákona může více lidí demonstrovat před budovami typu sněmovny jen ve vzdálenosti několika stovek metrů.
Z dalšího povídání vyplynulo, že paní se jmenuje Lucie, má tři děti, nepovažuje se v ničem za výjimečnou a od sněmovny bude muset spěchat do práce. „Budu si muset práci odpoledne napracovat. Ale říkala jsem si, že bych s tím potom nemohla žít, že jsem neudělala vůbec nic. Chci dát prostě najevo, že to lidem není jedno, že se vláda snaží po vzoru Maďarska a Slovenska zvýšit vliv politiků na veřejnoprávní média, která mají být podle zákona nezávislá na politické moci,“ vysvětlovala své motivy.
Zároveň upozornila, že se za ní stavil ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř, který má ve zvyku chodit na jednání sněmovny mezi prvními.
„Přišel za mnou a zeptal se, co mi vadí. Tak jsem mu řekla, že mi vadí, co dělají, zeptala jsem se ho, kde na to chtějí vzít ve státním rozpočtu nebo proč to dělají, když nynější systém funguje, že to nechceme mít jako na Slovensku a v Maďarsku,“ popisovala neobvyklé setkání. Podle ní ministr opakoval, že se prý placení veřejnoprávních médií dostane do stavu před zvýšením koncesionářských poplatků.
„Tvrdil mi také, že jsme jiný stát, že tady se nemůže stát, co na Slovensku a v Maďarsku, takže v podstatě, že se nic neděje. Řekl mi, že se prý ty peníze někde najdou. Tak jsem říkala, že jim to dává do budoucnosti velkou moc k tomu, aby se ty peníze příště už nenašly,“ uvedla v souvislosti s tím, že už teď je jasné, že vládní koalice chce vzít zmiňovaným médiím část peněz, což se promítne negativně do jejich činnosti.