Při srážce tramvají v Ostravě se zranilo 13 lidí. Řidič se dostatečně nevěnoval jízdě, říká policie

Při srážce dvou tramvají v Ostravě se zranilo třináct lidí. Podle policie jeden z řidičů nevěnoval pozornost jízdě a včas nezareagoval a narazil do před ním jedoucí soupravy. "Řidiči nebyli ovlivněni alkoholem," upřesnila policejní mluvčí Gabriela Holčáková. Policie hledá svědky a nehodu vyšetřuje jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti. Za to pachateli hrozí až pět let ve vězení.

Ostrava - Třináct lidí se v pátek ráno zranilo při srážce dvou tramvají v Ostravě - Porubě. Jde vesměs o středně těžká zranění. Podle policie jeden z řidičů včas nezareagoval a narazil do soupravy jedoucí před ním. Policejní mluvčí Gabriela Holčáková řekla, že policie hledá svědky nehody. Provoz na trati byl přibližně na 40 minut zastaven. V Plzni se srazila tramvaj s autobusem. Na místě bylo sedmnáct zraněných číst článek Nehoda se stala okolo 05:15 v Opavské ulici, několik desítek metrů před křižovatkou se Sjízdnou ulicí. "Jednapadesátiletý řidič tramvaje zřejmě nevěnoval náležitou pozornost provozu. Pravděpodobně pozdě zareagoval na tramvaj jedoucí před ním, která zastavovala před křižovatkou," řekla mluvčí. Dodala, že policisté žádají svědky nehody a zraněné cestující, aby policii kontaktovali prostřednictvím linky 158. Mluvčí záchranářů Lukáš Humpl upřesnil, že zdravotníci na místě ošetřili 11 cestujících. "Všichni byli při vědomí a mimo přímé ohrožení života. Jednalo se o osm žen a tři muže ve věku mezi čtyřiatřiceti a šestašedesáti lety. Utrpěli vesměs středně těžká nebo lehká zranění v hlavy, hrudníku nebo páteře," řekl. Mluvčí dopravního podniku Karolína Rycková řekla, že podle předběžných odhadů při nehodě vznikla škoda několik stovek tisíc korun. "Tramvajová doprava byla v dotčeném úseku zastavena od 05:16 do 05:56 hodin. V úseku Telekomunikační škola - Hulváky jsme zavedli náhradní autobusovou dopravu," řekla