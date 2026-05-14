„Jedenáct let ji bil a znásilňoval.“ Vrah známé spisovatelky je už na svobodě, o tragédii vznikl seriál

Manžel ji podle několika svědectví trýznil dlouhodobě. Vražda spisovatelky Simony Monyové otřásla celým Českem. Muž, který autorku zabil, je už nyní na svobodě. O tragickém osudu slavné spisovatelky nově pojednává televizní minisérie, jejíž pilotní díl nabídne platforma Oneplay od pátku.
„Bil ji zřejmě dlouho před tím, než vše vyvrcholilo. Simona ho však měla natolik ráda, že raději trpěla, než by se s ním rozešla. O svých problémech se raději vesměs nikomu nesvěřovala, chtěla, aby navenek vypadali jako úspěšná, dobře fungující domácnost,“ uvedl po násilné smrti spisovatelky Simony Monyové pro deník Právo jeden z jejích blízkých.
Řeč je o vraždě v brněnském rodinném domě, která v srpnu 2011 otřásla Českem. Spáchal ji spisovatelčin manžel Boris Ingr, který se ženou v té době již nežil, ale v osudný den přišel uspávat jejich tehdy sedmiletého syna.
Události ale nabraly poněkud jiný spád, když manžel v domě otevřel okno a vyskočil jím ven. Dopadl na auto a vyvázl bez vážnějšího zranění. Znalci to ohodnotili jako demonstrativní pokus o sebevraždu. Následovala ale hádka. Během ní Ingr na spisovatelku zaútočil nožem a šestkrát ji bodl. Hned nato zavolal záchranku. „Rychle. Pobodaná žena na pokraji smrti,“ uvedl mimo jiné v hovoru záchranářům.
Na otázku, kdo ženu pobodal, přiznal, že on, ačkoliv to později popíral. Ženu už se zachránit nepodařilo. Ještě ten den zemřela.
Její smrt nicméně byla vyvrcholením dlouhodobého domácího násilí. Pár uzavřel manželství v roce 2002. Monyová byla už tehdy uznávaná spisovatelka, přezdívaná „Viewegh v sukních“. Boris Ingr pracoval nejdříve jako kameraman České televize. Manželé následně založili vydavatelství, které publikovalo spisovatelčiny knihy. Pár měl společně jedno dítě, manželství ale nebylo šťastné.
Právě o životě a vraždě spisovatelky se nyní chystá minisérie Monyová, který bude mít premiéru na platformě Oneplay. V hlavních rolích se představí Tereza Ramba, Igor Orozovič a Kryštof Hádek. První epizodu odvysílají 15. května a další díly budou následovat každý pátek.
„Byla bohatá, schopná, organizačně zdatná, kreativní, měla spoustu přátel a kontaktů, a přesto její život skončil násilnou smrtí. Vyprávěním jejího příběhu chceme říct, že domácí násilí se může týkat kohokoliv, objevuje se ve všech vrstvách společnosti,“ uvedla režisérka minisérie Zuzana Kirchnerová.
„Simona se mi svěřila, že ji manžel jedenáct let bil a znásilňoval. Vyhrožoval jí také opakovaně i smrtí. Za posledních pár měsíců zhubla na třiačtyřicet kilogramů a měla vážné psychické problémy,“ uvedl dříve pro Novinky přítel rodiny.
Násilí tak bylo dlouhodobé a soustavné. „Často jsme se hádali a potyčky byly oboustranné. Syn vždycky říkal – rodiče se perou, ne táta bije mámu,“ tvrdil později u soudu Ingr. Rok před vraždou se pak provalily jeho dluhy, což byl také jeden z důvodů odluky manželů.
Dokázat, že manželku zavraždil, nebylo pro soud těžké. Pomohla i zmíněná nahrávka z telefonátu záchranářů. „O skutkovém stavu nebyly důvodné pochybnosti. Soud dospěl k závěru, že se obžalovaný dopustil zločinu vraždy,“ uvedl soud.
„Roli v napadení hrála ekonomická závislost obžalovaného na jeho manželce,“ uvedla soudkyně Dana Kancírová. Podotkla dále, že Ingr je agresivní, narcistický, výbušný. „Je patrné, že poškozený věděl, že útokem může způsobit smrt, a s tímto vědomím také jednal,“ dodala před tím, než muže v roce 2012 odsoudila na patnáct let do vězení.
Vrah si trest odseděl téměř celý. O podmínečné propuštění žádal během trestu několikrát, leč neúspěšně. Tvrdil, že si vraždu nepamatuje, a naznačoval, že byl sám napaden. Propuštěn byl před necelým rokem po čtrnácti odseděných letech ze zdravotních důvodů. Minulé léto docházel na onkologickou léčbu. „Nemám zájem se s nimi vídat,“ odpověděl pak reportérům TN na otázku, zda chce kontaktovat rodinu bývalé manželky.
„Tím, co způsobil, budou tam pořád nějaké obavy, že něco podobného by mohl udělat znovu, určitě ho vidět nechceme,“ uvedl po otcově propuštění syn Dominik.
