Jeden z nejteplejších. Duben byl v Česku nadprůměrný, na srážky ale hodně chudý

Letošní duben byl osmý nejteplejší od roku 1961, kdy začali meteorologové měsíční průměry sledovat. Průměrná teplota 9,4 stupně Celsia překročila dlouhodobý normál o 1,5 stupně. Na vláhu byl duben naopak chudý, spadlo jen 57 procent srážek, než bývá v této době běžné, informoval dnes na webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Ještě teplejší duben než letos zaznamenali meteorologové v posledních deseti letech čtyřikrát.

V západní části České republiky byl letošní čtvrtý kalendářní měsíc o něco chladnější než na východě. Průměrná měsíční teplota na území Čech byla 9,2 stupně, na Moravě a ve Slezsku 9,8 stupně Celsia.

Nejvyšší aprílovou teplotu letos meteorologové naměřili 26. dubna v pražských Komořanech a v Dobřichovicích. Teploměr se tam vyšplhal na 28,6 stupně Celsia. Naopak měsíční minimum, minus 10,3 stupně, zaznamenali 2. dubna v Kořenově v Jizerských horách.

První letní den, tedy takový, kdy teplota dosáhne alespoň 25 stupňů, zažilo letos Česko 24. dubna na stanicích Plzeň-Mikulka a Plzeň-Bolevec. Ve dnech 25. a 26. dubna byl letní den zaznamenán dokonce na více než 80 stanicích ČHMÚ.

Nejvyšší průměrná dubnová teplota, a to 12,7 stupně Celsia, byla v Česku naměřena loni. Tepleji než letos bylo v posledních deseti letech také v letech 2009, 2011 a 2014.

Srážkově byl letošní duben podle meteorologů podprůměrný. Průměrný měsíční úhrn 24 milimetrů na metr čtvereční představoval jen 57 procent normálu z let 1981 až 2010. Nejvíce srážek bylo v Moravskoslezském kraji, a to 40 milimetrů. Naopak v Jihočeském kraji a na Vysočině to nebylo ani 20 milimetrů. "Většina z celkového měsíčního úhrnu srážek spadla v posledních třech dnech měsíce," uvádí ČHMÚ.

Místo deště si lidé mohli užívat spíše jasné oblohy. Slunce v dubnu svítilo 221 hodin. To bylo 126 procent hodnoty, která je v tomto období běžná.