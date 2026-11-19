Lidovecký politik Josef Klement odpovídá na dotaz Aktuálně.cz ke svému překvapivě rychlému konci v Senátu.
Pro Josefa Klementa to byl hodně rychlý konec v Senátu. Sotva ve středu složil slib senátora, již ve čtvrtek ráno Aktuálně.cz přímo v Senátu oznamoval: „Já už odjíždím.“ Klementův mandát totiž skončil dřív, než pořádně začal, protože Nejvyšší správní soud (NSS) ve středu oznámil, že na Žďársku se musí volby kvůli chybám při sčítání opakovat. Pořádný šok pro již zvoleného senátora.
Snažil se tvářit, že nejde o nějakou zásadní komplikaci, ale přesto bylo při setkání s ním cítit, že není ve své kůži. Kdo by také byl. Zatímco desítky a desítky senátorů a senátorek, včetně 26 čerstvě zvolených, odcházely z kuloárů na ustavující schůzi, on mířil zcela jiným směrem.
„Jenom tady ještě něco proberu s předsedou naší strany a hned odjíždím,“ sdělil Aktuálně.cz při žádosti o rozhovor politik, který byl dokonce předsedou klubu KDU-ČSL v Senátu.
Na to, aby vstřebal překvapivé, až šokující rozhodnutí soudu, měl zatím jen několik hodin, necelý jeden den. Ve středu převzal od ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) s dalšími nově zvolenými senátory mandát o zvolení a plánoval, co a jak bude dělat v příštích dnech, týdnech a měsících v souvislosti s tímto mandátem. Ale ještě týž den přišel výrok soudu.
„Volby se budou opakovat,“ oznámil předseda senátu NSS, soudce Vojtěch Šimíček, rozsudek, který je skutečně výjimečný. Aby se úplně opakovaly volby v celém senátním obvodu, to už dlouho nebylo – naposledy před devíti lety na Mostecku.
Nedbalost a spěch
Podle Šimíčka soud zjistil pochybení některých volebních komisí, takže nebylo vyloučeno, že volby ve skutečnosti nedopadly tak, jak to ukazovaly zveřejněné výsledky.
„Komise mají nejen svou práci udělat perfektně, správně sečíst lístky a vyhodnotit, jak který z kandidátů uspěl, ale musí také tu dokumentaci zpracovat a archivovat tak, aby soud byl schopen přezkoumat jejich postupy a pochody," vysvětloval Šimíček. S tím, že někteří členové komisí zřejmě pochybili vlivem nedbalosti a spěchu.
Roli přitom hrálo i to, že Klement – jak ukazují výsledky – se dostal do druhého, rozhodujícího kola, o jeden jediný hlas. Klement získal v prvním kole 11 373 hlasů. Další kandidát, Radek Černý z ODS, obdržel 11 372 hlasů.
Černý tak vypadl v boji o senátorství, skončil totiž třetí, zatímco Klement postoupil do druhého kola. Tam porazil poměrně velkým rozdílem starostu Michala Šmardu, který přitom první kolo vyhrál.
„Je to prostě jako ve sportu. Když se běží semifinále, tak mohou rozhodovat setiny sekundy. Já jsem to bral, že to tak vyšlo,“ uvedl Klement ve čtvrtek na otázku Aktuálně.cz, jak celou situaci prožívá. „Prostě to tak dopadlo. Věřím, že budu celou touto situací posílen, zejména hlasováním v druhém kole,“ pokračoval politik, který už byl senátorem v letech 2020 až 2026.
Zároveň řekl jednu zajímavou poznámku. NSS totiž zrušil volby na Žďársku mimo jiné proto, že zjistil, že Černému nebyly započítané minimálně další dva hlasy. „Vždycky jsem říkal, že to byl hlas mého tatínka, který letos v lednu zemřel,“ dodal Klement s narážkou, že pak by vyhrál o dva hlasy.
V plánu má pustit se do kampaně s maximálním nasazením jako před říjnovým hlasováním. Spoléhá přitom i na početný tým lidovců, kteří vždy o volbách vyrazí za voliči, a také na předsedu strany Jana Grolicha. Ten jako nově zvolený senátor stál ve čtvrtek vedle Klementa, když oznamoval, že místo něho povede lidovecký klub Eva Rajchmanová.
„Jsem přesvědčena, že pan Klement svůj mandát v náhradním termínu obhájí a následně získá i post předsedy klubu. Do té doby budu předsedkyní já,“ uvedla, čímž dala najevo, že považuje svůj post za krátkodobý. V tomto duchu mluvil také Grolich.
„Nebude to jednoduchý boj“
Deník Aktuálně.cz nicméně v senátních kuloárech slyšel názory, že to Klement nebude mít vůbec jednoduché. Například proto, že druhé kolo vyhrál s náskokem, protože ho nepochybně podpořili i někteří voliči Černého, který byl kandidátem opozičního tábora podobně jako lidovec Klement. V prvním kole přitom bylo vidět, že Černý je skutečně silný soupeř, který má kromě ODS podporu i Pirátů a hnutí Starostové pro občany.
„Já ho obdivuji, že to tak všechno zvládá vzhledem k tomu, co ho potkalo, jel velkou kampaň, která ho nepochybně stála hodně sil a peněz. A teď ho to čeká ještě jednou. A nebude to jednoduchý boj,“ sdělil Aktuálně.cz jeden ze senátorů.
On i další upozorňují především na to, že už první souboj byl vyrovnaný. Zvláště když Klement postoupil do druhého kola opravdu těsně. V tom sice porazil Šmardu, který v době těchto voleb končil jako starosta Nového Města na Moravě, jenže teď bude Šmardova pozice silnější. Před několika dny byl opět zvolen starostou.
„Určitě toho využije v opakovaných senátních volbách, jeho pozice bude silnější, bude pro Josefa Klementa a další ještě těžší soupeř,“ uvedl v kuloárech další ze senátorů, který si rovněž nepřál zveřejnit své jméno.
A poukázal také na to, že silnější může být i čtvrtý kandidát Radek Koten z SPD. Není totiž vyloučeno, že ho jako kandidáta vládní strany tentokrát podpoří i hnutí ANO, které se letošních senátních voleb účastnilo bez přímé spolupráce s koaličními partnery.