Jeden člověk zemřel při střelbě v Praze 10. Policejní hlídky jsou na místě

Policejní hlídky ve středu dopoledne vyjely k oznámené střelbě v Herbenově ulici v Praze 10. Policie to uvedla na síti X. Při střelbě zemřel jeden člověk a další byl zraněn, policie pachatele hledá, uvedla.
„Pražští policisté aktuálně prověřují oznámení o údajné střelbě v Praze 10 v ulici Herbenova,“ uvedli policisté. Podle nich na místo jely všechny dostupné hlídky.
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