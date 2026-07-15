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Domácí

Jeden člověk zemřel při střelbě v Praze 10. Policejní hlídky jsou na místě

ČTK

Policejní hlídky ve středu dopoledne vyjely k oznámené střelbě v Herbenově ulici v Praze 10. Policie to uvedla na síti X. Při střelbě zemřel jeden člověk a další byl zraněn, policie pachatele hledá, uvedla.

Policie ČR, policistka
(Ilustrační foto)Foto: HN – Lukáš Bíba
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„Pražští policisté aktuálně prověřují oznámení o údajné střelbě v Praze 10 v ulici Herbenova,“ uvedli policisté. Podle nich na místo jely všechny dostupné hlídky.

Připravujeme podrobnosti…

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