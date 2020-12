Je zlatá neděle, do Vánoc zbývají pouze dny. Lidé by měli chodit jen na nutné nákupy

Na zlatou neděli lidé podle tradice zapalují čtvrtou, a tedy poslední svíci na adventním věnci. Do Vánoc zbývají pouze dny, Štědrý den připadá na čtvrtek. Advent by měl být dobou rozjímání a dobročinnosti. Značná část lidí ale často o zlaté neděli míří do obchodu nakoupit dárky. Ministr zdravotnictví tento týden občany vyzval, aby kvůli šíření epidemie na nákupy chodili, jen pokud je to nutné.

Slovo advent pochází z latinského slova adventus - příchod. Pro křesťany advent představuje očekávání příchodu Ježíše Krista a přípravu na oslavu jeho narození, na Vánoce. Adventní doba, jejíž barvou je fialová, má charakterizovat ztišení. O adventu by si lidé měli dát do pořádku své svědomí ve vztahu k Bohu i k druhým lidem a šířit kolem sebe naději a radost. Dříve se dodržoval půst. Atmosféra letošního adventu je ovlivněna koronavirovou pandemií. Vánoční trhy byly většinou zrušeny, kde se přeci jen uskutečnily, byly komornější, měly chudší program a méně stánků. Omezení, která vyplývají z protikoronavirových opatření, se dotýkají veškerého života. Podmínky kladou pro setkávání lidí, nákupy nebo třeba i bohoslužby. Zavřené jsou restaurace, hotely, penziony či muzea, školákům začínají vánoční prázdniny už v pondělí. Návštěvy v domovech seniorů jsou možné, pokud příchozí předloží negativní test na covid. Kostely by měly být o Vánocích otevřené. Povolený počet účastníků mší je omezen na 20 procent kapacity kostela. Pro půlnoční mše bude platit podle aktuálních usnesení vlády výjimka ze zákazu nočního vycházení. Biskup Vojtěch Cikrle tento týden vyzval kněze v brněnské diecézi, aby se ohledně konání půlnočních a dalších vánočních bohoslužeb rozhodovali podle platných předpisů a se zodpovědností ke zdraví farníků i zdraví vlastnímu. Předpokládá, že většina farností bude mše vysílat on-line. V pravidelných přenosech pokračuje Radio Proglas i televize Noe. Cikrle také připomněl, že pro tradiční návštěvy betlémů platí předpisy o shromažďování, nyní omezené na šest lidí najednou. "I když současná doba svými vnějšími zmatky připomíná tu, která panovala při narození Ježíše Krista, nemusí to bránit tomu, aby byla stejně požehnaná. A to nám všem přeji," uvedl Cikrle. Také vodňanský farář Josef Prokeš míní, že advent i Vánoce mohou být letos bližší těm původním. "Bůh přebývá v našem úsměvu, slově, podání ruky, ve věcech, které jsme možná přehlíželi," řekl.