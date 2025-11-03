Domácí

Udeří malé babí léto. Meteorologové prozradili, kdy se počasí znovu pokazí

před 2 hodinami
Česko čeká v týdnu malé babí léto, od úterý bude převládat jasno až polojasno, mlhy a nízká oblačnost se budou rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty budou stoupat až k 15 stupňům Celsia, minimální teploty zůstanou většinou nad nulou. Závěr týdne bude ale opět mlhavý, obloha zůstane zatažená a teploty mírně klesnou.
Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu a jeho vyjádření na facebooku.

"Za zvlněnou studenou frontou, která v pondělí zpočátku ovlivní východ našeho území, se bude do střední Evropy rozšiřovat oblast vysokého tlaku vzduchu od jihozápadu, která během úterý postoupí dále k východu a po její zadní straně začne na naše území proudit teplý vzduch od jihozápadu," uvedl ČHMÚ.

Léto Všech svatých, neboli malé babí léto, trvá podle pranostiky tři hodiny nebo tři dny a nebo také tři týdny. "Zatím to na našem území vypadá na variantu tři dny, kdy by přeci jen mělo převládat slunečno a mlhy a nízká oblačnost se budou většinou rozpouštět," předpokládají meteorologové. V pátek a o víkendu už ale očekávají opět spíše zataženou oblohu.

Minimální teploty se v týdnu budou pohybovat při zmenšené oblačnosti kolem jednoho stupně Celsia a při oblačnosti a větru kolem pěti stupňů Celsia, odpolední teploty se při slunečném počasí dostanou až k 15 stupňům Celsia, jinak většinou kolem deseti stupňů, v závěru týdne i níže.

 
