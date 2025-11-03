Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu a jeho vyjádření na facebooku.
🌡Počasí u nás ještě stále ovlivňuje zvlněná studená fronta postupující zvolna k východu. Ve východní polovině Česka se pořád vyskytuje déšť a ranní teploty nejsou příliš nízké. Pohybují se nejčastěji v rozmezí 10 až 6 °C. Nejnižší teplotu hlásí stanice Praděd (-0,1 °C), mimo… pic.twitter.com/5Ujh0c6WGN— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) November 3, 2025
"Za zvlněnou studenou frontou, která v pondělí zpočátku ovlivní východ našeho území, se bude do střední Evropy rozšiřovat oblast vysokého tlaku vzduchu od jihozápadu, která během úterý postoupí dále k východu a po její zadní straně začne na naše území proudit teplý vzduch od jihozápadu," uvedl ČHMÚ.
Léto Všech svatých, neboli malé babí léto, trvá podle pranostiky tři hodiny nebo tři dny a nebo také tři týdny. "Zatím to na našem území vypadá na variantu tři dny, kdy by přeci jen mělo převládat slunečno a mlhy a nízká oblačnost se budou většinou rozpouštět," předpokládají meteorologové. V pátek a o víkendu už ale očekávají opět spíše zataženou oblohu.
Minimální teploty se v týdnu budou pohybovat při zmenšené oblačnosti kolem jednoho stupně Celsia a při oblačnosti a větru kolem pěti stupňů Celsia, odpolední teploty se při slunečném počasí dostanou až k 15 stupňům Celsia, jinak většinou kolem deseti stupňů, v závěru týdne i níže.