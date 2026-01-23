„Je to výsostně politické rozhodnutí." Armáda měla stíhačky pro Ukrajinu připravené

Náčelník generálního štábu Karel Řehka potvrdil, že armáda byla připravena vyčlenit čtyři letouny L-159 pro Ukrajinu. Ve stanovisku z října i z prosince doporučovala poskytnutí letounů formou daru. Armáda ve stanovisku zároveň upozornila, že přestože letouny nejsou nepotřebné, jejich darování by neohrozilo bezpečnost Česka. Řehka to v pátek řekl novinářům na letišti v pražských Kbelích.
Řehka zároveň zdůraznil, že armáda nerozhoduje o tom, jestli bude na Ukrajinu dána jakákoli technika. "Je to výsostně politické rozhodnutí," podotkl. Armáda pro něj pouze poskytne své stanovisko. I když vojáci v doporučení uvedou, že materiál mohou poskytnout, neznamená to podle Řehky, že je nepotřebný. Vláda v těchto případech musí udělit výjimku z nepotřebnosti.
O možnosti poskytnout několik menších letounů pro obranu proti dronům mluvil minulý týden na Ukrajině prezident Petr Pavel. Vládní koalice později prodej letadel odmítla. Premiér Andrej Babiš uvedl, armáda letadla potřebuje.
Ministr obrany Jaromír Zůna v pátek novinářům řekl, že čtyři letouny L-159 česká armáda Ukrajině prodat nemůže. Dodal, že to vychází z loňského nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) a stanoviska náčelníka generálního štábu Karla Řehky.
Pavel dnes zopakoval, že Česko podle něj může čtyři letouny bez závažného narušení obranyschopnosti státu postrádat a poskytnout je Ukrajině formou, kterou si vláda zvolí. Podle prezidenta by nasazení letounů na Ukrajině ověřilo i to, zda jsou do budoucna vhodné pro integraci do protivzdušné a protidronové obrany.
Výroky politiků Řehka komentovat nechtěl. Prezident se podle něj o věc zajímá a informace od armády měl dlouhodobě a opakovaně. Vojáci postupně vypracovali tři stanoviska, poslední je z prosince loňského roku. O letounech se Řehka podle svých slov okrajově bavil s Babišem i Zůnou, nebyla ale příležitost téma detailně prodiskutovat. "Neměl jsem příležitost jim to vysvětlovat, probírat to s nimi," řekl.
Na jednání se zástupci Spojených států a Ruska v Abú Dhabí se bude mluvit o územních otázkách. V pátek to podle agentur řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Hotová je podle něj dohoda se Spojenými státy o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Mluvčí Kremlu Dmitirj Peskov uvedl, že podmínkou pro dosažení dohody o ukončení války na Ukrajině je odchod ukrajinských sil z Donbasu.
V pátek a v sobotu by se ve Spojených arabských emirátech (SAE) měly setkat ruská, americká a ukrajinská delegace. Přiblížíme se po téměř čtyřech letech války konečně k míru? Může něco nebo někdo zastavit Vladimira Putina? O tom všem v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví britský historik a odborník na moderní Rusko Mark Galleoti.
Náčelník generálního štábu Karel Řehka v pátek potvrdil, že armáda byla připravena vyčlenit čtyři letouny L-159 pro Ukrajinu. Ve stanovisku z října i z prosince doporučovala poskytnutí letounů formou daru. Armáda ve stanovisku zároveň upozornila, že přestože letouny nejsou nepotřebné, jejich darování by neohrozilo bezpečnost Česka.
Než Vancouver Canucks v noci na čtvrtek zvítězili, stihli prohrát jedenáctkrát za sebou. Byla to jejich nejhrůznější série za 56 let v hokejové NHL. I další, ještě mnohem pozoruhodnější statistika potvrzuje, co je nevyhnutelné: přestavba. Ta se může dotknout i tamní české kolonie.
Světové mocnosti se znovu pouštějí do vesmírných závodů. Tentokrát už ale nejde o symbolické zapíchnutí vlajky do měsíčního prachu. Ve hře je mnohem víc – jaderný zdroj energie na povrchu Měsíce, který by umožnil dlouhodobou přítomnost lidí i techniky mimo Zemi.