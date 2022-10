Je to vítězství patriotů, v Senátu chci pomoci chudým regionům, říká překvapivý vítěz

Volby vynesly do Senátu překvapivého nováčka z Ústí nad Labem. Osmačtyřicetiletý historik, publicista a městský zastupitel Martin Krsek (SEN 21) ve druhém kole porazil úřadujícího ústeckého primátora Petra Nedvědického. Chce zlepšit postavení regionu, jenž je podle něj podceňovaný. "Podařilo se mi vyhrát hlavně díky pomoci místních patriotů. Chci navrhnout zákon na podporu chudších regionů," říká.

Historik Martin Krsek (SEN 21) se za obvod Ústí nad Labem dostal do Senátu. | Foto: ČTK

Povedlo se vám porazit ústeckého primátora Petra Nedvědického (ANO), je pro vás překvapením, že budete senátorem?

Není to pro mě zas takové překvapení. Podařilo se mi to hlavně s pomocí místních patriotů, lidí, kteří znají moji práci a můj vztah k regionu. Ukazuje to, že výkon veřejné funkce nemusí být předpokladem k sesbírání velkého množství hlasů. Záleží na tom, jak viditelná práce je za konkrétním člověkem.

Za současným primátorem tedy úspěch vidět není?

Moc výsledků, který by město posunuly, za sebou nemá. Ústí má spoustu problémů, avšak za poslední čtyři roky se do nich spíš ještě propadlo. Jediná primátorova veřejná stopa před vstupem do politiky je, že spekuloval s pozemky v Krupce, kde na úkor tamní obce vydělal desítky milionů společně s dalšími partnery (o tom, že Nedvědický zbohatl na prodeji pozemků, když se dvěma společníky koupili za 338 tisíc korun rozlehlé louky v Krupce na Teplicku a poté je prodali za více než stonásobek, informoval server iDnes.cz před čtyřmi lety - pozn. red.).

Jste historikem, městským zastupitelem, také učíte na univerzitě třetího věku a točíte pořady pro Českou televizi, budete všechny tyto pracovní závazky zvládat jako senátor?

Jsem zastupitelem v městské části i na magistrátu. Chci všechny své veřejné funkce vykonávat svědomitě, tudíž budu posuzovat, zda jsem ještě na zastupitelstvu schopen fungovat. Primárně bych když tak pustil funkci v malém zastupitelstvu, ale je to vše předčasné.

Jste sice zastupitelem, ale vyšší politickou zkušenost nemáte, nebojíte se toho při práci v Senátu?

Nebojím, já kandidoval za hnutí, kde jsou už zkušení a respektovaní politici, přicházím do dobré party. Mám jistotu, že se v tom prostředí poměrně rychle zorientuji.

Senátní volby voliče příliš netáhnou, v Ústí nad Labem bývá volební účast ještě nižší. Avšak druhého kola se teď u vás účastnilo 18,5 procenta lidí. Tedy voliče se přitáhnout podařilo…

Moje kampaň byla postavena na lidech, neměli jsme billboardy, neslibovali jsme nesplnitelné sliby, nerozdávali jsme úplatky voličům v podobě dárků. My vyzvali podporovatele, aby si vylepili nálepku na auto nebo poskytli plot k vyvěšení banneru. Stálo to na občanském zapojení a tyto senátní volby se podařilo udělat zajímavější než ty před šesti lety. Místní volby opravdu prožívali a cítili, že je to jejich téma a mohou mít v Senátu svého zástupce.

Zmínil jste, že Ústecko je podceňovaný region, jak ho chcete v Senátu zastupovat a zlepšit jeho postavení?

Už v rámci přípravy na kampaň jsem se seznámil s prostředím v Senátu prostřednictvím kolegů ze současného klubu. Mám tam spojence Přemysla Rabase, který je ze stejně podceňované chudší oblasti, z Chomutovska. Právě ve spolupráci s ním a dalšími kolegy jsme začali sondovat, že je třeba zákonnou normou vyřešit vyrovnávání rozdílů mezi regiony, to je největší problém.

Žádná z vlád za posledních 30 let nepřispěla k tomu, aby se rozdíly vyrovnaly. To naopak přispívá k prohlubování problému. Pokud nějaká pomoc přijde, je to jen přerozdělování peněz z Evropské unie. Chceme předložit návrh speciálního zákona na podporu chudších regionů.

Hnutí ANO vedlo k volbám do Senátu docela ostrou kampaň, nakonec získalo jen tři senátory. Jak jste vnímal snahu Andreje Babiše a jeho kolegů postavit senátní volby jako referendum o vládě?

S podivem. Senátní volby mají mít zejména regionální rozměr, lidé v regionu si mohou vybrat svého reprezentanta, který bude hájit zájmy regionu. Celá kampaň byla postavena špatně. Tah hnutí ANO postavit kandidáta, který za sebou nemá žádnou výraznější práci pro region, byla chyba a voliči mu to dali najevo.

