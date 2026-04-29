„Je to úplný nesmysl.“ Poslanci zuřili kvůli Babišově vojenskému „superšpitálu“

Nápad Andreje Babiše, aby v poli za Prahou vznikla nová podzemní vojenská „supernemocnice“ za miliardy, které se pak zahrnou do českých obranných výdajů, narazil. Na začátku jednání sněmovního branného výboru se do premiéra pustili někteří opoziční poslanci. Tvrdí, že jde o velkou nekoncepčnost. Koaliční zákonodárci ovšem další projednávání špitálu zatrhli.
Ještě než v úterý po poledni začalo jednání výboru pro obranu, někteří opoziční poslanci v čele s Ivanem Bartošem (Piráti) své kolegy vyzvali, aby upravili program. S přítomným ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou totiž chtěli veřejně probrat vizi Andreje Babiše.
Ten v neděli ráno zveřejnil video, kde poprvé a nečekaně promluvil o tom, že jím prosazovaná nová vojenská nemocnice v pražských Letňanech by měla být vojenská.
I když změna programu nakonec neprošla – ze čtrnácti přítomných poslanců bylo pět pro a osm proti –, premiérův nápad se přece jen několik minut na branném výboru řešil. Především díky bývalé ministryni Janě Černochové (ODS) a Ivanu Bartošovi (Piráti).
Černochová se do Zůny opřela s tím, že nová – tedy už čtvrtá – vojenská nemocnice v Česku není dobrý nápad. „Je to úplný nesmysl,“ vmetla doslova Zůnovi. Tvrdila navíc, že za poslední čtyři roky, kdy vedla obranu, ani jednou nezaznamenala požadavek na nový špitál. „Nic takového ze strany NATO ani armády nezaznělo,“ prohlásila.
Co dělá bývalá ministryně obrany Černochová:
Bartoš pak tvrdí, že ohlášení záměru ve videu premiéra na sociálních sítích považuje za „naprosto nepřijatelný“ postup. „Chci po ministerstvu a armádě slyšet jasná fakta a vyžádat si příslušné analýzy. Chci vidět stanovisko generálního štábu, zda takový objekt s podzemním krizovým štábem armáda vůbec reálně potřebuje,“ přibližuje Ivan Bartoš, proč požadoval jednání o špitálu. Rád by prý dostal i analýzu, zda NATO vůbec takovou investici do obranných výdajů uzná.
„Vláda zjistila, že letos nesplní slibovaná dvě procenta HDP na obranu, a tak se snaží narychlo přesunout do obranného rozpočtu civilní projekt, se kterým si stát v Letňanech už roky neví rady,“ kritizuje Bartoš dále.
Je ale možné, že Babišův nápad na vojenský „superšpitál“ bude výbor pro obranu řešit v květnu. Někteří zákonodárci totiž v úterý naznačili, že by se k tématu rádi vrátili na příští schůzi.
„Zdravotnické kapacity potřebujeme,“ reagoval ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) už v pondělí. A k premiérově vizi ještě dodal: „My už se připravujeme, jakým způsobem bychom to uchopili, začneme na tom okamžitě pracovat.“
„Máme-li našeho případného protivníka odradit, tak ho neodradí nemocnice, která bude stát za deset let,“ pustil se do vlády prezident Petr Pavel.
