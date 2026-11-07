„Je to starší člověk specifického charakteru," vysvětlují v Bělehradě Babišovy výroky

„Podařilo se nám prodat Srbsku šest těchto letadel,“ prohlásil ve čtvrtek na konferenci Prague Security Dialogue premiér Andrej Babiš (ANO) o českých cvičných proudových letounech L-39 Skyfox. Ale podle specializovaného srbského leteckého portálu tangosix.rs k žádnému nákupu zatím nedošlo, třebaže Aero Vodochody mezi zájemci o přezbrojení srbského letectva figuruje.
„Český premiér je starší člověk specifického charakteru a způsobu komunikace“, vysvětluje respektovaný letecký portál, jak k situaci došlo. Babiš se na konferenci o prodeji zmínil v odpovědi na dotaz redaktora Aktuálně.cz, kterého zaujalo, že premiér mluvil o úloze skyfoxů při ochraně vzdušného prostoru před bezpilotními prostředky.
Jenže právě schválená Koncepce výstavby Armády ČR se o nákupu těchto letounů v bitevní konstelaci nezmiňuje. Používají se pouze při výcviku. Když dostal premiér dotaz, zda se tedy na nové koncepci něco mění, zavedl řeč na zahraniční zákazníky.
„Na všech našich misích předávám nabídky na L-39 Skyfox, naposledy ve středu polskému premiérovi Donaldu Tuskovi,“ pochválil se Babiš.
A pokračoval: „Podařilo se nám prodat Srbsku šest těchto letadel.“ „Srbsko koupilo od Francie (stíhací letouny) Rafale. „Dostanou ten Skyfox, takže pilot bude mít pocit, že létá v tom Rafalu. A samozřejmě provozní náklady těchto letadel jsou výrazně nižší, než kdyby trénovali na Rafalech,“ vysvětloval premiér.
Jenže to nemusí být tak úplně pravda. Podle srbských zdrojů je Aero Vodochody pouze jednou z více společností, které Srbsku své cvičné letouny nabídly. Dalšími jsou americký Textron, švýcarský Pilatus, brazilský Embraer, domácí Utva a také čínský výrobce Hongdu.
Mluvčí Aera Vodochody Lukáš Hora bez dalších podrobností sdělil agentuře ČTK, že společnost „nyní může potvrdit nabídku kontraktu“. „Aero se ocitlo v nepříjemné situaci,“ komentuje to Tangosix.rs. „Nemůže veřejně dementovat premiéra.“
Srbsko skutečně zahájilo nákup nového cvičného letounu (případně cvičně-bojového). Nejde zatím o formální tendr, ale jakousi soutěž výrobců.
Loni poslal do Srbska svůj letoun, turbovrtulový Super Tucano, brazilský Embraer. Srbští piloti na něm později létali i přímo v Brazílii. Ve Španělsku Srbové létali na švýcarském turbovrtulovém letounu Pilatus PC-21. Španělsko tento typ stroje používá nejvíc.
Letos pak na vojenské letiště Batajnica u Bělehradu přiletěli další dva kandidáti. Koncem února dorazil americký turbovrtulový Textron AT-6 Wolverine a v polovině března i český proudový L-39 Skyfox.
Důvodem nákupu je modernizace letectva. Srbsko v roce 2024 podepsalo s Francií nákup 12 stíhaček Rafale. Na moderní nadzvukový stroj je potřeba připravit piloty, kteří umějí pracovat s digitálním kokpitem, radarem a simulovanými zbraněmi. Takový výcvik současné staré jugoslávské stroje Galeb nezvládnou.
Kandidáti se dělí na dvě skupiny. Super Tucano, PC-21 a AT-6 jsou turbovrtulové stroje. Jsou levné na provoz a mají moderní avioniku. Super Tucano a AT-6 se navíc dají použít i k lehkým bojovým úkolům, třeba k podpoře pozemních jednotek. PC-21 je čistě cvičný letoun, ve kterém se dá napodobit chování mnohem rychlejšího stroje.
Český L-39 Skyfox je jako jediný proudový. Lépe tak odpovídá skutečnému letu stíhačky, ale je dražší a vyšší jsou si jeho provozní náklady.
Babiš o nákupu mluvil už během své červencové návštěvy Srbska. Zmínil i možnost financování transakce českými bankami. Koncem října ale proběhly v Srbsku parlamentní volby, které ukončily autoritativní vládu prezidenta Alexandra Vučiće. Vítězná opozice plánuje kontrolu a revizi všech velkých zakázek. Dá se očekávat minimálně zpoždění zakázek tohoto typu.
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