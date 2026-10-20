„Orel much nelapá.“ Havel reaguje na odchod lidí z TOP 09 a kritizuje Grolicha

Předseda TOP 09 Matěj Havel vcelku podrážděně reaguje na odchod asi třiceti lidí z TOP 09, z nich výrazná většina přestupuje k lidovcům. Jejich předsedu Jana Grolicha osočil z toho, že láká politiky všech opozičních stran napříč regiony. Podle něj je to velká překážka pro společný postup opozice v boji s Andrejem Babišem.
Nějakých třicet členů TOP 09 v úterý oznámilo, že ve vaší straně končí. A víc než dvacet jich přestupuje k lidovcům. Jaký je váš základní komentář?
Lidé odcházejí a přicházejí do politické strany, to je normální. Já mám ale informace o tom, že Jan Grolich láká dlouhodobě členy všech stran.
Je to velká překážka pro to, co od nás očekává veřejnost a občanská společnost. Tedy že budeme jako opozice jednotně spolupracovat a odstavíme Andreje Babiše od vlády.
Vy mi tady tedy říkáte, že Jan Grolich vábí k lidovcům členy všech opozičních stran, anebo jen členy TOP 09?
Já mám potvrzené informace, že to dělá u členů TOP 09. A mám také informace, že se to děje i u jiných stran.
Já nejsem předseda jiných opozičních stran, nemohu za ně mluvit, ale pokud se to potvrdí, tak je to špatně. A pokud jde o TOP 09, tak na jižní Moravě šlo z jeho strany o dlouhodobou snahu.
A děje se to i jinde, nebo jen na jižní Moravě?
Já mám informace, že lidovci se o to pokouší také jinde. Lákají lidi ve Zlínském kraji, v Olomouckém kraji a v dalších krajích. Tam ale neuspěli.
Na druhou stranu - dnes už vaší bývalí kolegové z TOP 09 si spolupráci s Janem Grolichem velmi pochvalují.
Že jsou spokojení se spoluprací s Janem Grolichem, tak dobře. Pokud s ním vycházejí ve vedení kraje – budiž.
Znovu říkám: lidé z politických stran odcházejí a přicházejí. To je přirozené. A přirozené jsou i přestupy do jiných stran.
TOP 09 vznikla odtržením od KDU-ČSL. Nejsou podobné návraty v jistém ohledu logické a pochopitelné?
To já nevím. Nevím, zda si v tomto ohledu plní Jan Grolich nějaký domácí úkol. Je to otázka na něj.
Pokládám ale za nebezpečné, pokud jde o naši spolupráci v rámci opozice, když nebudeme jednotní. Toto je přesně věc, kterou si přeje Andrej Babiš – aby se nám nedařilo spolupracovat. A snahy Jana Grolicha k naší spolupráci zrovna nemíří.
Ale orel much nelapá. Nechci se zabývat těmito půtkami, nechci řešit, kdo komu vezme nějakého člena strany. Chci se zabývat tím, jak porazíme Andreje Babiše. To je náš hlavní cíl. A my si za ním jako TOP 09 jdeme.
Nabízíme vizi pro Českou republiku, program, daňovou reformu. Máme vlastní hodnoty a budeme předkládat návrhy a řešení problémů, které osloví v příštích volbách i zklamané voliče Andreje Babiše.
Nemá ambice Jana Grolicha logiku také v tom smyslu, že budete muset – aspoň pokud jde o menší opoziční strany – směřovat k nějakému typu úzké spolupráce, možná i integrace?
Možná je to přání Jana Grolicha, u nás k tomu ale není důvod ani tendence.
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