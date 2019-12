Je to puč, tvrdí o volbě nového vedení opatrovník Konfederace politických vězňů

Část členů Konfederace politických vězňů svolala 11. prosince celostátní sněm organizace, na němž schválila nové stanovy a zvolila si nové vedení v čele s Milenou Blatnou. Podle soudem přiděleného opatrovníka konfederace Otakara Tulačky jde však o násilný pokus převzít vedení organizace, při němž část členů postupovala protiprávně.

Soudem stanovený opatrovník konfederace Otakar Tulačka zveřejnil v reakci na svolaný sněm na oficiálních webových stránkách a YouTube kanálu Konfederace politických vězňů (KPV) video, v němž se proti volbě nového vedení ohrazuje.

"Malá skupinka členů za pomoci lží a pomluv usiluje o ovládnutí naší konfederace," říká v úvodu a obsáhle vysvětluje nastalou situaci. Většině dosud úřadujících předsedů poboček i členům předsednictva skončil mandát a kvůli dosud neskončeným soudním sporům KPV není jasné, které stanovy jsou platné a ani kdo je řádným členem organizace, říká Tulačka.

Jemu část členů vyčítá především to, že je podle nich nečinný a sám dosud sněm nesvolal. "Podle jakých stanov jej mám svolat a koho na něj pozvat, když nevíme, kolik máme členů? Jak prokážu, že je sněm usnášeníschopný, když nevíme, jaké je kvórum?" ptá se.

"Někteří z vás se rozhodli vzít zákon do svých rukou, výše uvedené problémy neřešit, svolat se a hlasovat. Ono to nějak dopadne. Já je ale řešit musím a budu," dodal s tím, že pracuje na svolání legitimního celostátního sněmu, který by se měl konat 7. března 2020.

"Konfederace zhyne pro nedostatek prostředků"

Sněm, který právě proběhl, považuje opatrovník za neplatný, protože podle něj porušil pravidla stanovená občanským zákoníkem. Žádost o jeho svolání mu nebyla doručena, pozvánka nepřišla ani všem pobočkám ani členům a nebyl svolán s třicetidenním předstihem.

"Sněm, který svolala jen určitá skupinka, povede k tomu, že naše konfederace zhyne pro nedostatek prostředků," říká. Táhnoucí se soudní spory totiž blokují také vyplacení dotací ze státního rozpočtu a spolek tak přežívá z darů mecenášů. Tulačka tak vyzval ke spolupráci všechny, kteří mají o dialog zájem, a pozval je na nový sněm.

Zástupci protistrany, která za sněmem stojí, však trvají na tom, že zákon neporušili. "Soud, který v červnu 2019 ustanovil opatrovníkem pana Tulačku, mu zároveň uložil, aby svolal sněm neprodleně, což se nestalo. Trvá to již několik měsíců, využili jsme tak zákonné možnosti svolat sněm z popudu třetiny členů organizace. Zvolili jsme nové předsednictvo a všechno funguje. Vyjádření pana opatrovníka jsem četl, my jsme toto čekali, proto jsme si dali pozor, aby vše proběhlo podle zákona, včetně třicetidenní lhůty před svoláním," řekl Aktuálně.cz František Wiendl, který byl na sněmu zvolen čestným předsedou.

Jedná se přitom již o několikátý spor v této organizaci. Neshody uvnitř Konfederace politických vězňů se táhnou již od roku 2015, kdy byl svolán sněm, jehož usnášeníschopnost a volbu předsednictva část členů zpochybnila a obrátila se kvůli ní na soud. Ten jim dal za pravdu a konfederace tak byla několik měsíců bez vedení s platným mandátem. Část členů se proti rozsudku odvolala a soudní řízení dosud nebylo ukončeno.

Následovalo několik neúspěšných pokusů o svolání sněmu a návrhů na zrušení celé organizace. Dosavadnímu vedení mezitím vypršelo funkční období a v červnu 2019 tak pražský městský soud stanovil konfederaci opatrovníka Otakara Tulačku, který tak dočasně orgán předsednictva nahradil. Tulačka měl konfederaci dočasně řídit a dovést ji ke svolání nového celostátního sněmu a k volbě nového vedení.