S výplatní páskou na trh vyšel předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Důvodem podle něj jsou historky, které kolují na internetu a podle nichž na „chvilkách“ zbohatl a že protesty organizuje pro peníze. Kromě výplaty se také Minář rozhodl ukázat i svůj majetek. Tedy podíl v chatě, který dostal darem od svých rodičů.
Minář tak naplnil svá slova z rozhovoru pro Seznam Zprávy, že v neděli zveřejní údaje o své výplatě. To nakonec šéf Milionu chvilek udělal na svém facebookovém profilu.
A na sociální sítě se Minář odkazoval i ve svém prohlášení. „Jak jsem se dočetl na Facebooku paní senátorky Jany Zwyrtek Hamplové, že prý beru 120 tisíc hrubého měsíčně – tedy zhruba plat poslance bez náhrad. Paní senátorka mi velkoryse přidala skoro dvojnásobek,“ uvedl Minář.
Podle něj už několik let kolují veřejným prostorem „pozoruhodné historky“ o tom, jak na Milionu chvilek jeho šéf zbohatl.
„Beru průměrnou pražskou mzdu. Předsedou Milionu chvilek jsem se stal 1. 11. 2025 a můj nástupní plat byl 62 472 hrubého, tedy 48 419 čistého. Od 1. 7. 2026 je můj plat zvýšený podle růstu průměrné pražské mzdy na 67 945 hrubého, tedy 52 432 čistého,“ popsal Minář.
A uvedl, že vedle toho mu organizace hradí ještě výdaje spojené s výkonem práce – cestování, pracovní schůzky, seberozvoj telefon, internet a podobně.
Odkaz na Pauknera
Minář se ve svém sdělení vyjádřil k anonymnímu autorovi na Facebooku vystupujícím pod jménem Thomas Paukner.
„Pan anonymní a na Babišovu vládu napojený ‚investigativec‘ Paukner (jde o anonymní profil na Facebooku) vypustil před pár týdny článek, z něhož tato lživá konstrukce vychází. Z výroční zprávy Milionu chvilek za rok 2025 si vytáhl údaj: Celkové náklady na odměny statutárního orgánu: 1 433 000 Kč. Částku vydělil dvanácti a voilà – vyšlo mu, že předseda Milionu chvilek bere 119 tisíc měsíčně,“ napsal Minář.
Paukner zveřejnil na sociální síti následující příspěvek: „S nástupem Mináře se ‚tržby‘ spolku navýšily na loňských 33,5 milionu. Růst příjmů o více než 60 % nezůstal bez odezvy ve vnitřním fungování organizace. Odměna předsedovi spolku vzrostla dvojnásobně. Lukáš Hilpert si v roce 2024 vyplatil za vedení spolku ‚pouze‘ 715 tisíc korun – v minulém roce již předseda získal 1,433 milionu korun, tedy přes 110 tisíc korun měsíčně.“
Podle Mináře ale Pauknerova čísla nesedí. Šéf Milionu chvilek uvedl, že částka 1,433 milionu není hrubá mzda, ale celkové roční náklady organizace. „Tudíž je v tom 33,8 % navíc na sociálních a zdravotních odvodech, jak ví každý zaměstnavatel, který poctivě platí daně. Částka bez toho rázem padá na 1,071 milionu,“ píše Minář.
„V této částce je dvouměsíční mzda pro mne, desetiměsíční mzda předchozího předsedy (+10 % odměna) a také standardní odstupné, jež mu náleželo po jeho odchodu a které mu pomohlo překlenout několik měsíců, než získal nové zaměstnání,“ podotkl Minář.
Chata v jižních Čechách
Ten také má příjem jako osoba samostatně výdělečně činná z koučinku, přednášek a konzultantské činnosti.
„Moji rodiče mi v roce 2019 darovali polovinu malé chaty v jižních Čechách. Hodnota mého podílu činí přibližně 1,2 milionu korun. Druhou polovinu vlastní sestra. Kromě toho mám úspory a další majetek v přibližné výši 1,5 milionu korun a několik tisíc knih, které tvoří můj největší majetek,“ napsal Minář.
Ten se také vyjádřil k hnutí Lidé PRO. Za práci na projektu získal Minář dle svých slov 140 tisíc korun. A prý sám do něj vložil 105 tisíc korun. „Zůstalo mi 35 tisíc korun. Jestli je tohle tunel, tak nejhůř placený v dějinách českého tunelování,“ dodal Minář.
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