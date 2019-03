"Není to terorista, ale hrdina". Novináři našli obdivovatele útoku na Novém Zélandu

Server iRozhlas.cz vypátral několik Čechů, kteří na sociálních sítích otevřeně schvalovali teroristický útok na novozélandské mešity, k němuž došlo minulý týden. Dva z oslovených mužů se k autorství příspěvků přiznali, svých vyjádření nelitují. Schvalováním teroristického útoku se přitom mohou dopouštět trestného činu, za který hrozí až několik let vězení.

Střelba v novozélandském městě Christchurch si vyžádala padesát obětí a mnoho dalších zraněných. Tragická událost se okamžitě stala hlavním bodem zpravodajství po celém světě a živě probíraným tématem na sociálních sítích.

Takřka okamžitě se však na českém Facebooku a v komentářích pod zpravodajskými články začaly objevovat příspěvky diskutujících, kteří útoky na novozélandské muslimy schvalovali. Česká policie brzy poté vydala prohlášení, že všechny aktivity, které by se daly vykládat jako schvalování trestného činu, pečlivě prověřuje a zajišťuje důkazy pro případná trestní řízení.

Serveru iRozhlas.cz se nyní podařilo spojit s autory několika takových příspěvků a zeptat se jich, co je k jejich sepsání vedlo. Prvním takovým je uživatel Pavel Koska, který v jedné z diskuzí o střelcích napsal: "Nejsou to teroristi, ale hrdinové." Koska se redaktorce serveru k autorství příspěvku přiznal. "Vedlo mě k tomu to, co se v dnešní době děje. Konečně jim to někdo vrátil, ne? O těch útočnících napsali, že jsou teroristi. A já napsal, že ne, že jsou hrdinové. Konečně se někdo rozhoupal přece, ne?" řekl.

Na dotaz, zda zavraždění lidé něco spáchali, odpověděl: "Je to prostě odplata. A malá zatím. Možná že provedli, možná že ne. Je to jen odplata, naši lidé také nic neprovedli. Děvčata, která byla od muslimů znásilněna, taky nic neprovedla," řekl Koska a dodal, že se nebojí stíhání policií. "Těch komentářů je taková spousta, že asi ne," uvedl.

Útočník nám dal vzor, napsal muž na Facebook Tomia Okamury

Druhým mužem, kterého server iRozhlas.cz kontaktoval, je Ladislav Kršek. Ten pod facebookový status předsedy SPD Tomia Okamury napsal: "Konečně s tím někdo začal a dá vzor, že se nesmíme bát oplácet stejnou mincí. Kdo seje vítr, sklízí bouři."

Ani Kršek nerozporuje, že je autorem příspěvku, tvrdí však, že nejde o schvalování útoku. Na otázku, zda si přeje, aby se podobné věci děly dál odpověděl: "To určitě ne, to si špatně vykládáte. Takhle určitě ne. Ano, beru to jako vzor, že se s tím prostě začíná něco dělat. Evropané zatím neútočí, útočí jen islamisté."

Když redaktorka reagovala, že zavraždění muslimové nic nespáchali, odpověděl otázkou. "Spáchali něco ti lidé v Etiopii nebo támhle v Africe? Já se ptám vás! Spáchala něco děvčata, co jim uřezali hlavy? Já věřím, že ti lidé v té mešitě nic nespáchali. Já to neříkám na ně. Vy se mi snažíte něco podsouvat."

Ani on svého příspěvku nelituje. "Proč bych měl litovat? Je mi líto těch lidí, ale napsal jsem to, jak jsem to cítil. Že je potřeba něco udělat, ale s těmi teroristy. Tam je to třeba oplácet stejnou mincí," dodal Kršek.

Třetí oslovený muž se k příspěvku nehlásil. Na portálu Novinky.cz byl pod jeho jménem zveřejněn tento komentář: "Když můžou vraždit muslimáci, tak nevidím důvod, proč bychom jim to nemohli oplácet!!!! Nechápu, proč se z toho dělá takový humbuk."

Na dotaz, zda ho psal on, řekl: "To vám nepovím. To já se spíš vyjadřuju k politikům a takhle.. ale Nový Zéland je mi ukradený." Následně dodal, že jeho profil využívá více lidí.

Expert na extremismus Michal Mazel pro iRozhlas.cz uvedl, že by všechny zmiňované komentáře mohly být posuzovány jako trestné činy. "Citované výroky, pokud byly spáchány veřejně přístupnou počítačovou sítí, čili na internetu, jsou veřejným schvalováním teroristického trestného činu či vychvalováním jeho pachatele," dodal.

VIDEO: Teroristický útok na Novém Zélandu.