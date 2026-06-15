Je to pravda. Není to pravda. Lžete. Nelžu. Jak se Babiš naštval kvůli ČT a rozhlasu

Slovní přestřelka mezi redaktorem ČT Petrem Vaškem a Andrejem Babišem a otázky redaktora Aktuálně.cz Radka Bartoníčka na tisková konference po jednání vlády České republiky
Napjatě očekávané oznámení vlády Andreje Babiše o zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas sice nebylo v pondělí po zasedání vlády překvapivé, ale přesto nebylo bez zajímavostí. S oznámením totiž nepřišel samotný premiér, ale ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). A hned na tiskovce bylo z otázek novinářů a reakcí politiků zřejmé, že jde o hodně ožehavé téma.
Šest prvních minut mluvil na pondělní tiskové konferenci premiér Andrej Babiš (ANO), aniž by se jediným slovem zmínil o nejdůležitějším tématu jednání vlády – zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas.
Babiš postupně zmiňoval závislost mladých lidí na sociálních sítích, vyjmenovával, co jeho vláda udělala za první půlrok, a dokonce se pustil i do komentování situace na Středním východě. O mediálních poplatcích z jeho úst ale nepadlo ani slovo.
„Takže to jsou hlavní věci. Ostatní věci, které projednala vláda, vám řeknou kolegové,“ ukončil svůj úvodní blok premiér. A ožehavé téma delegoval na následujícího řečníka – ministra kultury Ota Klempíře, do jehož „péče“ veřejnoprávní média patří.
„Vláda dnes schválila novelu mediálních zákonů, která v souladu s naším programovým prohlášením ruší koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média,“ oznámil Klempíř, podle něhož byl takový systém financování zastaralý a upouští od něj hned několik zemí v Evropské unii.
Miliardový škrt
Zároveň oznámil, že Česká televize má v příštím roce získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je o jednu miliardu méně, než letos plánuje vybrat právě na poplatcích. Český rozhlas má mít z rozpočtu příjem 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně.
Do té doby spíše nezúčastněný klid nicméně předsedu vlády rychle opustil, když mu začali novináři pokládat otázky. Například redaktor ČT Petr Vašek se dostal s premiérem do sporu, když tvrdil, že vláda chce pro Českou televizi a Český rozhlas rozpočet loňského roku. „Proč navrhuje vláda snížit rozpočty oběma institucím z roku na rok o 15 procent? To je poměrně tvrdý škrt. Jak víme, poplatky byly 17 let zmrazené, od roku 2008 do roku 2025,“ upozorňoval reportér.
Rozpočet ČT a rozhlasu byl léta „zmrazený“
Následně chtěl v dotazu pokračovat, ale Babiš mu skočil do řeči. „My navrhujeme v podstatě úroveň roku 2024, protože si myslíme, že obě tyto instituce neprojevily žádný zájem šetřit. Celá Evropa šetří, BBC či německá média,“ popisoval Babiš, který nepopulární krok hájil tím, že vláda prostě plní svůj program, který už v předvolební kampani avizovala. „Nevím, co je na tom překvapujícího,“ konstatoval.
„Jen bych chtěl, pane premiére, upřesnit, že nevracíte rozpočet na rok 2024, ale na rok 2008, protože mezi těmito léty byly finance zmrazené,“ připomněl Babišovi Vašek. „Není to pravda,“ skončil mu Babiš do řeči. „Je to pravda,“ bránil se reportér ČT. „Není to pravda,“ uvedl pro změnu Babiš, aby Vašek trval na svém.
„Můžeme si to potom říct,“ snažil se uklidnit debatu Petr Vašek. „Ale já si nemám co říct. Můžu mluvit tedy?“ zeptal se už zjevně naštvaný premiér. „Chtěl jsem vás jen opravit,“ vysvětlil Vašek. „Neopravujte mě, protože lžete,“ vytkl mu Babiš.
Pokračování přestřelky
Přestřelka s médii nicméně pokračovala dál a bylo z ní zjevné, že premiér není, co se týče dosavadního zákona o veřejnoprávních médiích, zcela v obraze. Finance totiž byly skutečně zmrazené tak, jak upozorňoval redaktor ČT.
Andrej Babiš následně reagoval také na dotaz Aktuálně.cz, zda se neobává možné pověsti „hrobaře“ veřejnoprávních médií. „Nevím, jak budu zapsán do historie. Ale určitě jsem hrobařem hazardu. Já jsem zničil tady automaty. Teď chci zničit drogy,“ odpovídal Babiš.
Proti veřejnoprávním médiím prý podle svých slov nic nemá, tvrdil, aby hned poté navázal takto: „Já tam ani nechodím. Já je ani nepotřebuju. Podívejte se na Moravce, jak je úspěšný,“ narážel na odchod dlouholetého moderátora Václava Moravce, který nedávno spustil vlastní kanál pro předplatitele. „Když se někdo nedívá na veřejnoprávní média, tak za ně nechce platit,“ dodal premiér.
Na další otázku, jak chce garantovat nezávislost zmiňovaných médií, se Babiš už jen usmíval a odkázal na vedle stojícího Klempíře. Ten tvrdil, že tato média zůstanou nezávislá i při placení přes státní rozpočet. „Mají vlastní vedení, mají vlastní rady,“ řekl Klempíř. Faktem ale je, že rozpočet vždy tvoří politici, a to především ti, kteří mají vládní většinu.