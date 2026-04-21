„Je to nůž do zad.“ Vystrčil ostře sepsul Babiše. Odhalil, jak poletí na Tchaj-wan

To, co provedla vláda Andreje Babiše (ANO), byl nůž do zad, vzkázal předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) na úterní tiskové konferenci. Reagoval tím na rozhodnutí kabinetu, který šéfovi Senátu odmítl udělit vládní letoun na pracovní cestu na Tchaj-wan. Premiéra nešetřil a ostře kritizoval jeho slova, že „hodnotová politika nic nepřinesla“. Před novináři zmínil, jak nakonec poletí.
Šéf horní komory plánuje návštěvu asijského ostrova na přelomu května a června společně s početnou podnikatelskou delegací. Babišova vláda ale cestu značně zkomplikovala poté, co odmítla Vystrčilovi schválit použití armádního letounu. Premiér míní, že kabinet chce dělat „pragmatickou, nikoliv hodnotovou zahraniční politiku“, která údajně nic nepřinesla a naopak poškodila české firmy.
Vystrčil na úterní tiskové konferenci potvrdil novinářům, že už se rozhodlo o alternativním způsobu dopravy na Tchaj-wan. Nakonec využije přímý spoj China Airlines, který od poloviny roku 2023 létá mezi Prahou a Tchaj-pejí. Cesta na ostrov se tudíž uskuteční.
Zároveň ale dodal, že se původně s vládním letounem počítalo. „Standardně to probíhá tím způsobem, že předseda Senátu požádá o vládní letadlo, dostal jsem odpověď, že je rezervováno,“ řekl šéf horní komory.
„Letadlo vám nedáme“
Poté, co ale Babišův kabinet přijal vládní usnesení, podle kterého Strakova akademie rozhoduje o pracovních cestách ústavních činitelů, přišla náhlá změna.
„Letadlo vám nedáme,“ replikoval odpověď Vystrčil a uvedl, že rozhodnutí Babišovy vlády je „nožem do zad“ všem podnikatelům a zástupcům vědy, výzkumu a kultury, kteří měli spolu se senátory misi podniknout a jejichž účast je nyní nejistá.
Podle Vystrčila je nesmysl dělat pragmatickou politiku, která by nebyla hodnotová. Opak totiž znamená oportunistickou politiku, která sleduje dílčí osobní prospěch a nahrává autoritářským režimům.
Při Vystrčilově první cestě na Tchaj-wan před šesti lety cestoval předseda Senátu i s podnikateli letounem tchajwanských aerolinií, protože tehdejší stroje české vládní letky by potřebovaly mezipřistání. To by cestu v době pandemie koronaviru značně zkomplikovalo.
Nechystám se do Číny, uvedl Babiš
Babiš v úterý odpoledne odmítl, že by se chystal na návštěvu Číny, o kterém se spekulovalo v mediálních a diplomatických kruzích. Cestu měl uskutečnit letos. V plánu byla také pracovní návštěva Vietnamu letos v srpnu.
„Já se do Číny nechystám. Není to vůbec v plánu,“ řekl uvedl předseda vlády. „My se máme chovat vůči Číně a Tchaj-wanu úplně stejně jako naši spojenci, úplně stejně jako Spojené státy, Itálie, Německo, Francie,“ dodal při návštěvě v medicínské firmě v bavorském městě Forchheim.
Čína považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii. Senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu Peking opakovaně kritizoval. Čínské velvyslanectví v Praze se v minulosti proti různým senátním usnesením ohrazovalo, označovalo je za vměšování se do vnitřních záležitostí nebo za nerespektování principu jedné Číny.
Došlo i na výhrůžky
Vystrčilova návštěva Tchaj-wanu v roce 2020 vzbudila silný ohlas nejenom v Česku. Proti návštěvě druhého nejvyššího ústavního představitele ČR ostře protestovala Čína. Její ministr zahraničí Wang I Vystrčilovi vyhrožoval, že ho Peking za porušení politiky jedné Číny donutí zaplatit vysokou cenu. Předsedy Senátu se naopak zastaly například Německo, Francie či Spojené státy.
S cestou, kterou chtěl původně uskutečnit zesnulý předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), zbylí ústavní činitelé nesouhlasili a Vystrčilovi ji nedoporučili. Prezident Miloš Zeman se proto rozhodl Vystrčila nezvat na porady k české zahraniční politice.
