Přeskočit na obsah
Benative
7. 1. Vilma
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

"Je to mazec." Letošní zmutovaná chřipka je drsná, lékař popisuje specifické příznaky

Veronika Rodriguez
Aleš Vojíř
Veronika Rodriguez
Aleš Vojíř
Veronika Rodriguez,Aleš Vojíř

V Česku řádí zmutovaná chřipka. Lékaři popisují nezvykle těžký průběh, pacienti se jim do ordinace často i vracejí. V nemocnicích také leží déle.

Nemocných bude i nadále přibývat. „Stále jsme před vrcholem epidemie,“ připomíná Státní zdravotní ústav.
Nemocných bude i nadále přibývat. „Stále jsme před vrcholem epidemie,“ připomíná Státní zdravotní ústav.Foto: Freepik
Reklama

„Je to mazec,“ hodnotí letošní chřipkovou sezonu pražský praktický lékař Ondřej Sobotka. Čekárnu má totálně plnou, část pacientů se navíc vrací.

„Horečky jim totiž nepovolují a trvají klidně i týden. U někoho i týden a půl,“ řekl Aktuálně.cz. Zatímco jindy se nemoc po pár dnech léčby vzdá, letos má podle něj úporný průběh.

Doktor popisuje, jak poznat chřipku od covidu. | Video: Veronika Rodriguez

Podobnou zkušenost hlásí i epidemiolog Roman Prymula. „Letošní chřipka je opravdu výjimečná. A to tím, že má velmi rychlý nástup a výrazně déle trvá,“ souhlasí.

I podle něj se horečky drží lidí týden, k tomu je sužuje silný kašel, bolesti kloubů a hlavy. „Je to specifická vlastnost nové subvarianty viru H3N2, která nese označení K. Onemocnění, které tento subtyp způsobuje, přichází nebývale prudce a je také velmi intenzivní,“ popisuje odborník.

Reklama
Reklama

Chřipka už proto plní i nemocnice. Třeba mluvčí královéhradecké fakultní nemocnice Nikola Bánská hlásí, že tam lidé s respiračními nákazami zaplnili 44 lůžek. „I my pozorujeme, že onemocnění trvá u pacientů déle než v předchozích letech,“ potvrzuje.

V pražské Všeobecné fakultní nemocnici zase leží pět pacientů s komplikovanou chřipkou a na Bulovce měli v závěru roku čtyři závažné případy chřipky. „Všichni tito pacienti byli hospitalizovaní na jednotce intenzivní péče,“ popisuje mluvčí Eva Stolejda Libigerová. Mezi nejčastější komplikace, které tam nemocné dovedly, byly: těžký zápal plic, dušnost a extrémně vysoké teploty.

Podle odborníků ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) se přitom chřipková epidemie teprve rozjíždí. Nemocných bude i nadále přibývat. „Stále jsme před vrcholem epidemie,“ uvedli v pondělí na svém webu. I podle nich se bude Českem šířit hlavně zmutovaná subvarianta viru H3N2, která k nám doputovala z jihu Evropy – hygienici ji detekují u téměř 80 procent všech nakažených.

Související

Protože jde o nový subtyp chřipky, imunitní systém člověka se jí hůř ubrání. „Jsou proti ní méně účinné protilátky jak z předchozího onemocnění, tak i z očkování,“ vysvětlila viroložka SZÚ Helena Jiřincová.

Reklama
Reklama

Vůbec nejvyšší počet lidí s chřipkou je podle epidemiologů na Moravě, a to hlavně ve Zlínském kraji. Nákaza kosí především menší děti. Podle epidemiologa Romana Prymuly by si ale měli dávat největší pozor senioři nad 65 let s jakýmikoliv chronickými problémy.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Premier League - West Ham United v Nottingham Forest
Premier League - West Ham United v Nottingham Forest
Premier League - West Ham United v Nottingham Forest

Souček se ostře pustil do celé Premier League. Pro mě je tohle vtip, zuřil

West Ham prohrál klíčový duel o záchranu doma s Nottinghamem, zápas rozhodla penalta v závěru po faulu domácího brankáře Alphonse Areoly. S verdiktem Kladiváři zásadně nesouhlasí. Do rozhodčích se po utkání ostře pustil také Tomáš Souček, který zařídil jediný gól svého týmu. Nezvykle tvrdě zkritizoval i celou Premier League.

Mladý tenorista a sólista Opery Národního divadla v Praze Daniel Matoušek si v roce 2025 zazpíval i v londýnské Royal Opera House.
Mladý tenorista a sólista Opery Národního divadla v Praze Daniel Matoušek si v roce 2025 zazpíval i v londýnské Royal Opera House.
Mladý tenorista a sólista Opery Národního divadla v Praze Daniel Matoušek si v roce 2025 zazpíval i v londýnské Royal Opera House.

„Jsem operní influencer, jinak to nejde,“ říká mladý tenorista Daniel Matoušek

Sólista Opery Národního divadla Daniel Matoušek pochází z Ústí nad Labem. Přestože oficiálně neabsolvoval žádnou pěveckou školu, patří mezi nejvýraznější talenty mladé generace a díky aktivní přítomnosti na sociálních sítích i mezi nejviditelnější. Že to není jen další prázdná bublina, ale mimořádný talent, dokazuje mj. jeho nedávné angažmá v Královské opeře v Covent Garden.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama