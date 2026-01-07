"Je to mazec." Letošní zmutovaná chřipka je drsná, lékař popisuje specifické příznaky

V Česku řádí zmutovaná chřipka. Lékaři popisují nezvykle těžký průběh, pacienti se jim do ordinace často i vracejí. V nemocnicích také leží déle.
„Je to mazec,“ hodnotí letošní chřipkovou sezonu pražský praktický lékař Ondřej Sobotka. Čekárnu má totálně plnou, část pacientů se navíc vrací.
„Horečky jim totiž nepovolují a trvají klidně i týden. U někoho i týden a půl,“ řekl Aktuálně.cz. Zatímco jindy se nemoc po pár dnech léčby vzdá, letos má podle něj úporný průběh.
Podobnou zkušenost hlásí i epidemiolog Roman Prymula. „Letošní chřipka je opravdu výjimečná. A to tím, že má velmi rychlý nástup a výrazně déle trvá,“ souhlasí.
I podle něj se horečky drží lidí týden, k tomu je sužuje silný kašel, bolesti kloubů a hlavy. „Je to specifická vlastnost nové subvarianty viru H3N2, která nese označení K. Onemocnění, které tento subtyp způsobuje, přichází nebývale prudce a je také velmi intenzivní,“ popisuje odborník.
Chřipka už proto plní i nemocnice. Třeba mluvčí královéhradecké fakultní nemocnice Nikola Bánská hlásí, že tam lidé s respiračními nákazami zaplnili 44 lůžek. „I my pozorujeme, že onemocnění trvá u pacientů déle než v předchozích letech,“ potvrzuje.
V pražské Všeobecné fakultní nemocnici zase leží pět pacientů s komplikovanou chřipkou a na Bulovce měli v závěru roku čtyři závažné případy chřipky. „Všichni tito pacienti byli hospitalizovaní na jednotce intenzivní péče,“ popisuje mluvčí Eva Stolejda Libigerová. Mezi nejčastější komplikace, které tam nemocné dovedly, byly: těžký zápal plic, dušnost a extrémně vysoké teploty.
Podle odborníků ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) se přitom chřipková epidemie teprve rozjíždí. Nemocných bude i nadále přibývat. „Stále jsme před vrcholem epidemie,“ uvedli v pondělí na svém webu. I podle nich se bude Českem šířit hlavně zmutovaná subvarianta viru H3N2, která k nám doputovala z jihu Evropy – hygienici ji detekují u téměř 80 procent všech nakažených.
Protože jde o nový subtyp chřipky, imunitní systém člověka se jí hůř ubrání. „Jsou proti ní méně účinné protilátky jak z předchozího onemocnění, tak i z očkování,“ vysvětlila viroložka SZÚ Helena Jiřincová.
Vůbec nejvyšší počet lidí s chřipkou je podle epidemiologů na Moravě, a to hlavně ve Zlínském kraji. Nákaza kosí především menší děti. Podle epidemiologa Romana Prymuly by si ale měli dávat největší pozor senioři nad 65 let s jakýmikoliv chronickými problémy.
Souček se ostře pustil do celé Premier League. Pro mě je tohle vtip, zuřil
West Ham prohrál klíčový duel o záchranu doma s Nottinghamem, zápas rozhodla penalta v závěru po faulu domácího brankáře Alphonse Areoly. S verdiktem Kladiváři zásadně nesouhlasí. Do rozhodčích se po utkání ostře pustil také Tomáš Souček, který zařídil jediný gól svého týmu. Nezvykle tvrdě zkritizoval i celou Premier League.
ŽIVĚU ministerstva zahraničí protestovaly desítky lidí. Nelíbí se jim kroky nové vlády
Několik desítek lidí se v úterý sešlo na Loretánském náměstí v Praze před budovou ministerstva zahraničních věcí, aby vyjádřily nesouhlas s personálními změnami na ministerstvu po nástupu nové vlády ANO, SPD a Motoristů. V davu byl na několika cedulích nápis "MZV není kořist". Jiná cedule vyjadřovala nesouhlas s konkrétními politiky.
„Jsem operní influencer, jinak to nejde,“ říká mladý tenorista Daniel Matoušek
Sólista Opery Národního divadla Daniel Matoušek pochází z Ústí nad Labem. Přestože oficiálně neabsolvoval žádnou pěveckou školu, patří mezi nejvýraznější talenty mladé generace a díky aktivní přítomnosti na sociálních sítích i mezi nejviditelnější. Že to není jen další prázdná bublina, ale mimořádný talent, dokazuje mj. jeho nedávné angažmá v Královské opeře v Covent Garden.
„Jsme tomu nejblíž v historii".“ Expert popsal, s čím USA počítají po odstranění Madura
Pokud bylo cílem Donalda Trumpa eliminovat Nicoláse Madura, protože je to pro něj nějaký symbol padoucha, slaví americký prezident velké vítězství, říká politolog a odborník na Latinskou Ameriku Jaroslav Bílek. „Pokud se ale ptáme na to, do jaké míry se tím podaří vyřešit situaci ve Venezuele, tak tady už jsem velmi skeptický,“ dodává.
ŽIVĚBabiš se dohodl s evropskými lídry. Česko muniční iniciativu nezruší, ale nebude ji finacovat
Muniční iniciativu pro Ukrajinu Česká republika rušit nebude, bude ji koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů, uvedl v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X po jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných. Rozhodl se tak po dohodě s koaličními partnery, napsal předseda vlády.