„Je to lenost.“ Exguvernér ČNB se opřel do Babišovy vlády i expertů kvůli penzijku

Na jednu stranu pochvala vlády za některé kroky, na druhou stranu tvrdá kritika – třeba za regulaci cen na pumpách. Anebo za plán dramaticky snížit poplatky penzijním společnostem. „Myslím, že ta míra uvažovaného snížení poplatků může vést k tomu, že penzijní společnosti ztratí zájem o nové klienty,“ říká Miroslav Singer, bývalý guvernér ČNB a současný šéf dozorčí rady Generali České pojišťovny.
Podle Singera ekonom Filip Pertold a akademik Filip Nádvorník – autoři studie think-tanku IDEA při výzkumném centru CERGE-EI, která má dokazovat přehnaně vysoké poplatky penzijních společností –, srovnávají data, která jsou neporovnatelná. Vysoké poplatky přitom kritizovala i Národní rozpočtová rada vlády (NRR).
„Řeknu to jednoduše: V tom je lenost. Ono to prostě stojí strašně moc práce si rozebrat, co je poplatek a co je náklad, protože to se fakt liší jurisdikci od jurisdikce,“ tvrdí Singer v rozhovoru pro pořad Spotlight.
Věříte vládě, že vyšším zadlužením nastartuje ekonomický růst?
Větší rozpočtový deficit krátkodobě může ekonomický růst způsobit, to je prostě ekonomie, takže v tom smyslu jako ta uvolněná politika krátkodobě přispívá k růstu. Ale jak to bude v delším období, to uvidíme.
Co je potřeba splnit, aby ekonomický růst zrychlil?
Musí to vést k nějakým změnám, které dlouhodobě růst podpoří. Třeba budování infrastruktury – to člověka rychle napadá jako evidentní kousek.
A jak čtete plány vlády? Dává vám smysl, že by to, co chce dělat, mohlo nastartovat ekonomiku?
Ekonomika nastartovaná je, to zase si nehrajme na to, že musíme něco startovat. Ekonomika roste.
Vláda počítá s vyšším růstem…
Ale ekonomika roste slušně. V tom smyslu je otázka, co je vyšší. Navíc ty chyby v měření ekonomiky, ty jsou zásadní, což si lidé při těchto debatách neuvědomují. A měření nějakého způsobení nebo nastartování ekonomiky je pak strašně těžké.
A stejně to nebudeme vědět nějak zvlášť přesně. Uvidíme teprve v delším období, jestli se něco postavilo, jestli se něco v té zemi změnilo.
Řekl jste, že česká ekonomika na tom není špatně. Čeká nás nějaké významnější zdražování?
Zásadní riziko, které by teď mohlo způsobit významnější zdražování, je uzavření Hormuzského průlivu, pokud bude pokračovat. Ten průplav je zásadní pro světovou ekonomiku.
Je zásadní nejen pro proud energetických paliv, ale třeba i síry nebo hélia, které je zase důležité pro výrobu čipů. To je vlastně ta hrozba, která by mohla způsobit růst cen surovin. On už trochu je vidět, ty suroviny se už tlačí nahoru, energie se tlačí nahoru...
Ceny hnojiv šly také znatelně vzhůru, což ovlivňuje ceny potravin. Máme čekat na podzim nějaký růst cen například u některých potravin?
Potraviny se pěstují v úrodách. Máme červen, tahle úroda už je v zásadě pohnojená – minimálně na té severní části planety – a bude se sklízet. Hnojit budeme až na příští rok.
Nicméně na podzim budou ti zemědělci hnojiva nakupovat a to už se jim v nákladech promítne…
Čeští zemědělci, pokud vím, mají zásoby hnojiv zhruba na rok, nebo měli, když ta krize vypukla, podle jejich vlastních vyjádření. Takže se to bude promítat o něco pomaleji.
Může se ale začít spekulovat, může se ukázat, že jinde zemědělci ta hnojiva nemají, to si umím dobře představit.
Ovšem ceny potravin stále významně ovlivňuje úroda. A ta je prostě v tuhle chvíli daná. Nečetl jsem nic o nějakých katastrofálních výkyvech počasí, které by ji měly snížit. Takže spíš než na podzim to uvidíme až někdy na začátku příštího roku.
Když se vrátím zpátky k Hormuzskému průlivu: do kdy podle vás může být uzavřen tak, aby to nespustilo nějakou dramatickou vlnu inflace?
My jsme teď v době, kdy jím něco propluje. To je ještě složitější.
A tím tempem, jakým se zatím ty ceny surovin řeší přes to, že země uvolňují svoje strategické zásoby na trh, tak to tempo uvolňování vydrží tak maximálně dva měsíce. Než se narazí na nějaké dno, kde ty země už asi nebudou ochotny toho na ten trh tolik dávat.
Takže bavíme se řádově o více týdnech.
Během prázdnin by se mohlo rozhodnout?
Během prázdnin by se to mělo ukázat.
Je podle vás dobře, že vláda reguluje ceny na benzinových pumpách?
Mně se úplně nezdá, že to bylo až tak nezbytně nutné. Na druhou stranu to nevypadá – při stávajících cenách –, že by to způsobovalo nějaké dramatické odchylky od toho, kde by ten trh byl, kdyby se neregulovalo. Je možné, že ty ceny by byly o korunu či dvě dražší. Ale není to drama.
Navíc já se musím přiznat, už jsem starší, tak si pamatuju, že ceny kolem 40 korun byly v roce 2007. V roce 2007 jsme měli skutečně o poznání nižší příjmy a rozdýchali jsme to.
Z tohoto hlediska ty ceny, i kdyby tady ten zásah nebyl, by dnes samozřejmě byly pro někoho nepříjemné. Někdo bude méně jezdit, ale to je podstata toho, co má dělat trh – má signalizovat, co je drahé, co je vzácné.
Mně se ale nezdá, že by to bylo neudýchatelné. A jestli jsme udýchali 40 korun za litr v roce 2007, tak bychom letos udýchali 50 korun za litr zcela určitě. Jsme prostě bohatší, máme větší příjmy.
Jaká jsou rizika toho, že to vláda udělala, i když vlastně nemusela? Co to může způsobit?
Nemyslím si, že ta cena je nějak dramaticky jinde od toho, kam by ji zformoval trh. V tom smyslu snižuje marže majitelům pump. Ale já myslím, že oni si to tak trošku promítají do zdražování všeho ostatního, co na těch pumpách mají. Protože na pumpě zastavit musíte a nakonec tam tomu dítěti ten párek rohlíku taky koupíte, když hrozně vříská...
Mám trochu strach spíš z dojmu, že obecně nejen tato vláda si začíná navykat na to, že do té ekonomiky zasahuje víc a víc, zasahuje do tržního mechanismu. Každý ten zásah nebo většina těch zásahů nevyvolává nějaké obří drama, ale ten návyk sám o sobě je nebezpečný.
Co se podle vás stane, až vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot? Budou si pumpaři chtít kompenzovat případné ztráty?
Myslím, že konkurence mezi pumpaři je evidentní. Navíc ta vláda – když už jsme podle mě zcela nesmyslně koupili Robin Oil do státního vlastnictví –, samozřejmě může dát managementu té firmy pokyn, aby při zachování finanční bezpečnosti a splatnosti marže trochu snížil. Čímž trh tlačíme k tomu, aby to taky nepřeháněl. A těch nástrojů je fůra...
Ale snažím se říct, že ve skutečnosti to není žádná situace, ve které je třeba zasahovat.
Nicméně je to politické rozhodnutí a to nemusí být vždy racionální z ekonomického hlediska...
Jasně, to není o té vládě, to je o nás. Ta vláda, která nám vládne, je výsledkem demokratických voleb…
Vláda chce také znovu zavést elektronickou evidenci tržeb (EET). Je podle vás reálné, aby vybrala na daních, jak plánuje, více než 10 miliard korun navíc?
Tohle opatření není nesmyslné. Žijeme v digitální době, není žádný problém to řešit technicky. Nebyl to žádný velký technický problém ani tehdy, když to vláda před více než deseti lety zavedla. Mezitím se nám informační technologie posunuly, myslím si, že se to na tom výběru odrazí.
V okamžiku, kdy EET skončilo – myslím si, že to byla chyba –, tak najednou se nám vytratilo množství podniků, ve kterých šlo platit kartou. Evidentně se přešlo na hotovost. V rekreačních střediscích na Šumavě začali posílat Rakušany, ať si dojdou v Modravě k bankomatu…
Je naprosto evidentní, že tam, kde je ten podnik rodinný – případně je to malá skupina lidí, kteří se prostě umějí mezi sebou dohodnout a nějak si to kompenzují v hotovosti –, ty příjmy vypadly. V těchto podnicích jsou většinou mzdy těsně nad minimálními a kompenzují se bokem. Myslím si, že je dobře, že se EET vrací.
A díky tomu se část té šedé ekonomiky podle vás přesune do bílé?
Ano.
Kdybyste teď seděl v Bankovní radě ČNB, hlasoval byste pro zvýšení úrokových sazeb?
Já neradím řidiči. Nevidím žádnou dramatickou odchylku měnové politiky od toho, kde si myslím, že je správně. Myslím si, že budou debatovat o zvýšení – pokud blokáda Hormuzu neskončí, ty sazby budou muset jít nahoru.
Upřímně řečeno, už teď si myslím, že oni hodnotí ta rizika jako proinflační. Ale že bych chtěl říkat, co bych dělal na jejich místě, to fakt ne.
Jak jste vnímal slova guvernéra ČNB Aleše Michla, že neváhá zdrtit ekonomiku a zvýšit sazby, jenom aby zabránil masivní inflaci?
Komunikace v dnešní době se posunula od toho, jak centrální banky komunikovaly, když já jsem před deseti lety končil v čele ČNB. Ta potřeba získat pozornost vede k tomu, že se používá více emotivních vyjádření, která se díky tomu možná skutečně donesou adresátům.
Myslím si, že ten výrok byl hodně přetřásaný – v tom smyslu zřejmě zabral, protože cílem je ujistit spotřebitele, že tady nepřijde žádná vlna, jako přišla za covidu. A že to centrální banka nedopustí. V tom smyslu si myslím, že to naplnilo použití slova „zdrtit“.
Na druhou stranu, pak následovala výzva premiéra Andreje Babiše (ANO) směrem k ČNB, aby snížila úrokové sazby...
To mě vůbec netrápí. Centrální banka je nezávislá od toho, aby ustála výroky politiků… Zásadní je, aby si toho ČNB nevšímala, aby tu situaci nereflektovala. Jedno z pravidel komunikace centrální banky je nekomentovat to, co za ni okomentují jiní.
V této souvislosti premiér také zmínil levnější úvěry. Co by se teoreticky stalo, kdyby se teď snížily úrokové sazby? Bylo by to nebezpečné právě v souvislosti s tím, že by hrozilo další zdražování?
V ekonomice nejsou žádné velké volné kapacity. Nepředstavujme si, že by se to vlilo do inflace. První náraz bychom viděli v zahraničním obchodě.
A třeba i na cenách nemovitostí?
Ano, na cenách nemovitostí nepochybně také.
Takže by zdražovaly rychleji?
Neustále debatujeme, že jsou tady dražší hypotéky než v eurozóně. Ale kdyby nebyly dražší hypotéky než v eurozóně, tak jsou dražší nemovitosti - a to docela dramaticky.
Hnutí ANO slibovalo před volbami i levnější hypotéky. Má vláda nástroje na to, aby zlevnila půjčky na bydlení v nějakém kratším horizontu?
V kratším horizontu moc ne. Má ale v rukou stavební zákony. Může pracovat s nabídkou, která je zjevně nedostatečná. Může se snažit – samozřejmě za nějakou politickou cenu –, eliminovat zákonné možnosti blokovat stavby. Myslím si, že se o to trochu snaží, slyším trošku ten řev všech, kteří se tím cítí postiženi. Podle mě by se tak stát mělo...
Myslím si, že problém není v ceně hypoték, ale v obtížnosti stavění. Minulý týden jsem přednášel ve Zlíně a pak jsem měl chvilku času. Šel jsem se podívat po těch stavbách a byl jsem v Baťově Památníku. Je fascinující, že od rozhodnutí postavit Baťův Památník do jeho otevření uplynuly čtyři měsíce. Za tu dobu bych dneska na stavbu nedostal ani razítko od hasičů…
Guvernér ČNB Michl často zmiňuje a tak trochu si stěžuje, že zdědil největší ztrátu centrální banky v historii, která vyplynula z kurzového závazku. U jeho počátku jste byl vy. Co by se stalo, kdyby ten závazek Česko nepřijalo?
Rostli bychom zřejmě pomaleji. Byli bychom o něco méně bohatší.
Čili by to de facto poškodilo českou ekonomiku, přibrzdilo růst mezd?
Ano, přibrzdilo by to růst ekonomiky jako takové. Určitě bychom měli vyšší nezaměstnanost – ta by byla vysoká.
A jak se díváte na podobnou kritiku bývalého vedení ČNB?
Říkám si, že buď je motivována nedostatečným nastudováním základní ekonomie, nebo je motivována nějakou politickou volbou, protože ten zásah samozřejmě populární nebyl.
Asi nemůžeme obviňovat guvernéra ČNB z toho, že by nerozuměl ekonomii…
Ale já myslím, že guvernér byl dost kritický vůči způsobu, jakým se z toho závazku odešlo. Nezapomeňme, že valná většina těch peněz se do ekonomiky dostala až při odchodu.
Ministryně financí Alena Šilerová (ANO) chce, aby obce a kraje měly peníze uložené u ČNB. A tlačí na centrální banku, aby k tomu vytvořila podmínky. Co by se podle vás stalo, pokud by se významná část peněz, které mají obce a kraje u komerčních bank, přesunula do ČNB?
Obce i kraje jsou u nás velmi solventní, mají na účtech významný objem peněz. V tom smyslu si umím představit, že nějaký společný účet by to mohl teoreticky mírně zlevnit. Byť si myslím, že zrovna konkurence v bankovnictví je u nás mimořádná.
Jsem členem dozorčí rady jedné české banky, mám o tom, myslím, slušnou představu. Nechci podezírat starosty z nějakých neefektivit, ale moje zkušenost s efektivností státu je, že je většinou nižší než než efektivita soukromých subjektů.
V tom smyslu má samozřejmě cenu zapřáhnout do nějakého jednotného balíčku řadu věcí, které ten stát dělá. Protože starostové malých obcí toho mají na starost mnohem víc, než studovat, kde zrovna dostanou nejvýhodnější úrok…
A nehrozí pak, že by banky zdražily další služby, pokud by jim třeba sto miliard odteklo do ČNB?
Sto miliard je z hlediska trhu o ničem. Ne že by to nebolelo, ale hlavně se nezmění konkurenční situace na bankovním trhu. Ty banky si pořád budou konkurovat. Tím, že by se vytáhly ty vklady, míra konkurence mezi bankami se vůbec nezmění.
A nehrozí, že by se třeba zhoršil přístup k úvěrům pro některé obce? Pokud by neměly peníze uložené tam, kde by žádaly o půjčku...
Můžou dát jako zástavu peníze. Ale hlavně – problém obcí není v nedostupnosti úvěrů. To, že jednou za čas máme palcové titulky, když nějaký starosta – z důvodů, které, doufejme, jsou dané jenom nevědomostí –, něco přepálí a ta obec zkrachuje, tak to vůbec nemění celkový obraz. A v tom problémem českých obcí a krajů rozhodně není to, že by si půjčovaly nad míru. Spíš naopak – sedí na penězích.
Vláda chce zásadně změnit penzijní spoření. Mají poměrně dramaticky klesnout poplatky. Jaký je váš pohled jako někoho, kdo pracuje pro společnost, která poskytuje penzijní spoření?
Myslím, že ta míra uvažovaného snížení poplatků může vést k tomu, že penzijní společnosti ztratí zájem o nové klienty.
Zhorší se tedy přístup lidí k tomu produktu?
Ano. Když nebudou mít zajímavé klienty, nezlepší se tím přístup lidí k tomu produktu. Možná si některé banky namalují, že tam realizují ohromné synergie, když získají lidi do penzijního spoření. Ale nezapomeňme, že tady máme celou řadu jiných produktů, které jsou k dispozici – máme investiční účet, normální fondy...
A lidé se s nimi naučili pracovat. A ti, kteří ovlivňují jejich chování, se s nimi naučili pracovat taky. Když to řeknu natvrdo, je možné, že za dva a půl roku, až budeme hodnotit, jak tento posun změnil přístup k lidi k penzijnímu spoření, se budeme divit, že jich máme tak málo.
Zažil jsem podobné situace v jiných zemích. Jsou pro mě přirozené v tom, že jak stoupá objem těch prostředků ve správě, ta správa má v zásadě celkem fixní náklady, takže je možné ty poplatky snižovat.
Ale až od určitého objemu?
Ta doba přišla a pro mě není žádný šok, že by se ty poplatky měly snížit. Ale nějaká hranice prostě existuje. Mám pocit, že původní záměr ministerstva financí byl maličko vyšší. Nicméně si myslím, že jsme se dostali za tu hranu, ve které je ještě ten produkt zajímavý.
O tom produktu přitom nerozhoduje jenom zájem lidí, ale i zájem těch institucí poskytovat ho. Za dva a půl roku můžeme zjistit, že nám nepřibylo mnoho pojištěnců navzdory tomu, že ta reforma k tomu má vést. Protože ten produkt už není ve formě, ve které se vyplatí.
Jestli je cílem, aby ty peníze zůstaly tady a něčemu pomohly, tak při těch super nízkých poplatcích se vám nejvíc vyplatí to prostě převést do nějakého indexního fondu a poslat do Ameriky. A už se o to vlastně nestarat.
A ty poplatky jsou teď podle vás adekvátní? Protože i ve srovnání s jinými zeměmi – nebo tak to alespoň to interpretují ty studie –, jsou výrazně vyšší…
To je nesmysl.
V čem se tedy například ta studie think-tanku IDEA při CERGE-EI plete?
Vychází primárně ze studie OECD z roku 2018. A v té studii si hned někde na straně 5 nebo 7 přečtete: „Hlavně nepoužívejte výsledky této studie ke srovnání jednotlivých zemí, protože my ty poplatky nemáme ve srovnatelné struktuře zmapovány.“
Autoři této studie IDEA říkají, že si to vytáhli z těch výročních zpráv..
I když si vytáhnete ta data z výročních zpráv, tak to odpovídá jedné soustavě, jakou se to účtuje. Vy tomu musíte rozumět mnohem víc než autoři IDEA, abyste byli schopni ty poplatky srovnávat.
Ty poplatky ale kritizovala i Národní rozpočtová rada…
NRR vychází ze stejných zdrojů. Tam ani nepředstírali, že používají nějakou jinou datovou základnu. Tak znova, ta studie to tam má explicitně: „Na tohle nás nepoužívejte.“
A teď to řeknu jednoduše – v tom je lenost. Ono to prostě stojí strašně moc práce si rozebrat, co je poplatek a co je náklad, protože to se fakt liší jurisdikci od jurisdikce. U nás je třeba mimořádně přísně regulované, co správce penzijního fondu může přeúčtovat klientům.
Já si třeba pamatuju, že někdy v roce 2017 jsme řešili, jak to udělat, aby se i do penzijního fondu mohla dostat nemovitost. Protože třeba u nás podle té úpravy jste nemohli náklady na zprávu nemovitosti poslat za klienty. To znamená, že ten správce musel platit například novou střechu ze svého, když to zjednoduším. To je přesně ten typ detailů, které jsou zavádějící.
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