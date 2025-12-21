„Je to jenom blbina.“ Prodejci v Praze nabízejí ruské suvenýry. Mohou být nelegální

Prodejci v centru Prahy nabízejí suvenýry se srpem a kladivem. Už brzy ale bude prodej takových předmětů přinejmenším problematický. Od nového roku totiž začne platit novela zákona, který zakazuje propagaci komunismu. A znak srpu a kladiva se tak ocitne minimálně v šedé zóně.
Vánoční trhy na Staroměstském náměstí jsou v plném proudu. Mezi stánky se proplétají davy lidí a popíjejí svařák. Zní tu čeština, angličtina či španělština. Davy lidí procházejí i ulicemi, které na náměstí vedou. Zde už čeština nezní. Většina pěších jsou turisté.
K nákupu suvenýrů je zde lákají desítky obchodů. Většina z nich je ve čtvrtek večer v polovině prosince plná. V obchodech tak musí postávat i hlídači, kteří nával zákazníků sledují a dávají pozor na případné zloděje. Lidé se za zvuků koled v obchodech mění rychle, sortiment ale zůstává ve většině z nich totožný. K dostání jsou magnety s motivem orloje, trička s nápisy I Love Prague či tradiční ruské matrjošky s českými motivy. V některých obchodech pak prodejci zákazníkům starším osmnácti let nabízejí i pestrobarevné zavírací nože, boxery či oproti obvyklé ceně zhruba třikrát předražené lahvové pivo.
K dostání je ale i problematičtější zboží. Jde o suvenýry se srpem a kladivem. Jak se přesvědčuje reportér Aktuálně.cz, k dostání jsou hned v několika turistických obchodech v centru Prahy. První z nich se nachází v Železné ulici. Několik turistek z Itálie si zde zkouší napodobeniny starých sovětských ušanek. Vyjímá se na nich odznak Rudé armády se srpem a kladivem. „Vždyť je to jenom suvenýr, taková blbina,“ říká jedna z žen ve středním věku, když je oslovuje reportér Aktuálně.cz. Význam znaku prý samozřejmě zná.
Znaky se srpem a kladivem se už brzy budou v Česku nacházet přinejmenším v šedé zóně. V tuzemsku od počátku ledna začne platit novela zákona, která mimo jiné zavádí zákaz propagace komunismu. Za porušení zákona teoreticky hrozí až pětileté vězení. Reforma trestního zákoníku totiž upravila čin propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod a komunismus tak v podstatě postavila na roveň nacismu. A jeho propagace se týká i jeho symbolů. Srp a kladivo tak může být v určitém kontextu vnímán podobně jako například hákový kříž.
Předměty se srpem a kladivem, které prodejci v centru Prahy nabízejí, jsou především čepice s odznakem Rudé armády. K dostání jsou ale například i magnety na ledničku.
Ze štítku uvnitř ušanky vyplývá, že byla vyrobena v Číně. Výrobci to „skrývají“ za označení P.R.C, tedy People's Republic of China, což nahrazuje označení Made in China, které může být vnímáno negativně. Cena čepic se pohybuje okolo pěti set korun či dvaceti eur. K samotnému zákazu propagace komunismu se asijští prodejci vyjadřovat příliš nechtějí. Když reportér jednoho z nich v obchodě oslovuje s dotazem, zda o zákazu ví, pouze letmo přikyvuje, není ale jasné, zda otázku chápe. Čepice se prý prodávají docela dobře. Ostatně v centru Prahy se prodávají dlouhé roky. A nejen tam. K dostání jsou i na několika českých webech a e-shopech.
Jak ale uvádí advokát Ondřej Preuss, předměty mohou spadat pod zákon o propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod. „Argumentační rovina, že je to v uvozovkách jenom obchod, by mě nepřesvědčovala. To zároveň podle mého názoru nutně neznamená, že to bude trestná činnost, když takové předměty budu prodávat nebo kupovat, protože bude záležet na tom, jak se bude pravidlo vykládat,“ říká Preuss.
„Teď bude rozhodné, jestli budeme automaticky považovat každé komunistické hnutí nebo každý odkaz na myšlenky Karla Marxe za naplnění podstaty. Nebo to budeme vykládat kontextuálně, že půjde jenom o ty formy komunismu jako stalinismus či bolševismus, které směřovaly k násilí a potírání svobod a práv,“ vysvětluje advokát.
U předmětů, které se prodávají v centru Prahy, podle něj bude záležet případ od případu – a to jak u kupování, tak i prodeje. „Chápu logiku, kterou může mít prodejce, tedy, že jde o kuriozitu a nikoliv propagaci, ale podle mého názoru tam bude poměrně obtížné vytvořit linii. Kdy – když budu nosit tričko se srpem a kladivem – propaguji a kdy je to jenom recese nebo neznalost,“ říká. Záležet pak bude i na názoru ústavního soudu, jak bude zákon vykládat.
