Na respirátory z Číny si někteří zdravotníci stěžují. Podle testu jsou však v pořádku

Na letišti v Praze minulý pátek dosedl letoun s prvním více než milionem respirátorů z Číny. Část už jich od té doby doputovala i k lékařům a dalším zdravotníkům. Ačkoli nemocnice si je vesměs pochvalují, některé lékaře čínské výrobky vyloženě zklamaly a příliš jim nevěří. Laboratorní test však naznačuje, že čínské respirátory, které vláda nakoupila za stovky milionů korun, svůj účel splní.

"Moc důvěry nevzbuzují. Materiál mi nejvíc připomíná sáček do vysavače, ale třeba tomu křivdím," komentoval zubař z Holešova ve Zlínském kraji desítku respirátorů, které obdržel z čínské dodávky pro dvě ordinace a čtyři lidi. Podobně reagovalo na sociálních sítích hned několik dalších lékařů a okamžitě se rozběhla debata nad tím, jestli Čína do Česka neposlala druhořadé zboží.

Reakce lékařů přitom byla poměrně pochopitelná, čínské respirátory totiž na první pohled skutečně nepůsobí, jako kdyby měly zastavit jednu z nejrychleji se šířících nemocí v historii. Pozornost vzbudila zejména skutečnost, že nejsou o mnoho širší než běžné látkové roušky, a na první pohled se proto nezdá, že by poskytovaly vyšší ochranu. Nejlépe je to vidět na srovnání s jinými respirátory, které někteří lékaři mají.

Respirátory podle dokumentů splňují čínskou normu GB2626, která by měla být ekvivalentem evropské normy FFP2. Nedosahují tedy tak vysoké úrovně ochrany, aby je mohli bez obav používat lékaři v první linii, kteří jsou v přímém styku s infikovanými pacienty. Překonají je totiž miniaturní částečky viru přenášené aerosolem, které vznikají při některých lékařských zákrocích, například během takzvané intubace - tedy zavedení trubice do otvoru v lidském těle.

Přesto by i respirátory FFP2 stále měly nabízet jistou ochranu a jejich dodávky jsou určeny primárně pro ostatní zdravotníky, hasiče a policisty. V řadě z nich ale čínské výrobky svou konstrukcí skutečně důvěru nevzbudily.

Holešovský zubař, který na Twitteru vystupuje pod pseudonymem Karel Mlok a jehož pravé jméno redakce zná, si je tak raději bral jen na běžné úkony. "Na vyšetření a trhání si je beru, na to by stačit měly. Problém je s vrtáním, při kterém vzniká infekční aerosol. Zatím na to používám svoje respirátory FFP3, které jsem si pořídil již před časem. Ty jsou jistota, ale máme jich málo a snažíme se je šetřit," popsal zubař.

Respirátory FFP2 s kvalitou FFP3

Nedůvěra vůči respirátorům z Číny ho přiměla k tomu, že jeden z nich poslal na otestování do Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Čínský respirátor nejenže v testu obstál, ale pokud jde o filtrační účinnost materiálu, dosáhl dokonce výsledku na úrovni vyššího stupně ochrany FFP3. "Není to kompletní zkouška, nemáme statisticky významné množství výrobků, ale výsledky zaslaného respirátoru potvrzují, že může dobře chránit i proti koronaviru," dodala k výsledkům laboratoř.

Výsledky testů zubaře uklidnily, i když upozorňuje, že respirátory ne úplně dobře přiléhají k obličeji. Právě přilnavost k tělu je přitom důležitá, aby se případný vir nedostal do těla lékaře. "Netěsnost vyřešíme leukoplastí. Jestli jsem se od svého otce, který polovinu profesního života prožil jako zubař v socialismu, něco naučil, pak to, že zubař musí být vynalézavý a umět si poradit s tím, co je právě k dispozici," komentoval nedostatek zubař.

Laboratorní testy zaskočily dokonce i ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD). "U GB2626 mě to překvapilo, GB19083 by měl být ještě lepší," řekl s odkazem na další typ respirátorů, které už z Číny resort vnitra do Česka dováží.

I na ně se však občas snáší ze strany lékařů kritika. Podle některých dorazily bez návodu a důležitých informací, například jak dlouho se mohou bezpečně používat. Navíc prý nejsou zrovna nejpohodlnější.

Nemocnice jsou spokojené

Naopak od českých nemocnic se žádné větší výhrady ke kvalitě respirátorů neozývají. Většina z těch, které redakce Aktuálně.cz oslovila, si dodávky ochranných pomůcek z Číny pochvaluje. "Zatím jsme žádné nevyhovující nezaznamenali. Jsme rádi za jakékoliv dodávky ochranných pomůcek pro naše zdravotníky, tím spíše pokud se jedná o nedostatkové respirátory," uvedla například mluvčí Nemocnice Na Homolce Martina Dostálová.

Někteří lékaři se dotazy redakce dokonce cítili být popuzeni. "S dodávkami respirátorů i roušek jsme spokojeni a moc za ně děkujeme. Samozřejmě bychom přivítali i dodávky od jiných, budeme rádi, když nám vnímaví redaktoři pomohou s kontakty, například u amerických přátel či Evropské komise," odvětil na dotaz Aktuálně.cz Ladislav Václavec, ředitel Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov.

Našly se nicméně nemocnice, podle kterých občas respirátorům z Číny k dokonalosti něco schází. "Kvalita kolísá. Podle toho, zda je vyšší, či nižší, je zařazujeme do provozu k využití," říká Marie Heřmánková, mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

"Složený kapesník" není z Číny

Není to ale jediný typ respirátoru, který mezi lékaři koluje. Někteří si stěžovali na jiný typ, který však nebyl součástí dodávky z Číny. Tyto respirátory pochází od francouzského výrobce Valmy Industries a zdravotníkům je ze svých zásob přes kraje rozeslala Správa státních hmotných rezerv.

"Složený papírový kapesník vypadá bezpečněji. Je to jako hodně tenká a malá dámská vložka. Chodí si sem pro to lékaři z celého města a všichni mají stejnou reakci, prvně smích a pak nasrání," uvedl na Twitteru Jan Zeman, zaměstnanec polikliniky ve Velkém Meziříčí, který tyto respirátory lékařům rozdával.

I tyto respirátory, jejichž dodávku podle ministra vnitra Jana Hamáčka zajišťovalo ministerstvo zdravotnictví, by však měly být v dobré kvalitě. Náměstek vysočinského hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný sdělil, že jde o respirátory s certifikací N95, která je na podobné úrovni jako FFP2, a expirací do roku 2025.

"Jak uvnitř balení výrobek vypadá, nejsme schopni ovlivnit a ani kontrolovat každý jeden kus. K jeho distribuci jsme přistoupili ve snaze co nejrychleji pokrýt poptávku nejen specialistů, ale i praktiků a stomatologů v rámci celého kraje," řekl Aktuálně.cz náměstek Novotný.

Mírné pochybnosti vzbuzují také některé jednorázové papírové roušky. Čas od času se na sociálních sítích objeví snímky roušek, které jsou na první pohled příliš tenké a velmi lehce se podle lékařů trhají. Příkladem jsou roušky, které se údajně objevily ve Fakultní nemocnici Motol.

Dobrý den, prověřil jsem situaci ve FN Motol - roušky na obrázku nejsou z dodávky @vnitro . Nicméně děkuji za upozornění, budeme i nadále všechna podezření prověřovat — Jan Hamáček (@jhamacek) March 25, 2020

Zdá se však, že ani v těchto případech nejde o roušky dovezené ministerstvem vnitra z Číny. Jedna z lékařek pod slibem anonymity redakci Aktuálně.cz potvrdila, že takové roušky skutečně mají. V nemocnici se však podle ní používaly ještě předtím, než přiletěla letadla z Číny.