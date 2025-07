Je to hyenismus, chcete nás vyhánět, vzkazuje komunista Milata kritikům a brání Rusko

Jeden ze čtyř členů KSČM, které při jejich návratu z Ruska o víkendu nevpustilo na své území Lotyšsko, poskytl rozhovor redakci Aktuálně.cz. Zdeněk Milata si stojí za tím, že je Rusko moderní a prosperující země, která nám má co nabídnout. A svým kritikům vzkazuje, že jsou jako předlistopadoví komunisté, kteří z tehdejšího Československa vyháněli nepohodlné občany.

Považujete se za příznivce Putinova Ruska?

Nejsem občan Ruské federace, jsem občanem České republiky. A pokud jde o Putinovo Rusko, tak koho tam Rusové mají, toho tam mají - je to jejich věc. A taky je to tak, že každá velmoc hájí své zájmy. Neplatí to jen o Rusku. Jsem příznivec toho, aby lidé žili v míru a měli se dobře.

V jednom videu, které jste natočil během své cesty po Rusku, kde jste strávil minulé dva týdny, říkáte, že ho vnímáte jako moderní, prosperující zemi, která nám má co nabídnout. Co by to mohlo být?

Už v letech 2022 a 2024 jsem byl v Moskvě. A můžu vám například říct, že tam poštu roznáší roboti. Určitě je v Rusku - stejně jako třeba v USA - plno zaostalých míst, ale města jsou moderní.

Nejvyšší mrakodrap v Evropě je v Petrohradě. Mezi Petrohradem a Moskvou jezdí superrychlé vlaky. Běžně tam narazíte na plno elektronických věcí - dávno před námi tam třeba měli bezobslužné myčky na auta, elektromobily a podobně.

Lidem se tam žije dobře a mají hlad po novém zboží. A pokud se tady tvrdilo, že se Rusko pod sankcemi západních zemí zhroutí, tak to zjevně není pravda. Rusko beru jako prosperující zemi, byť nepopírám, že se potýkají s věcmi, které by bylo možné kritizovat. To ale v každé zemi.

Pokud jde o politickou situaci, nezneklidňuje vás, že v Rusku prakticky neexistuje relevantní opozice? Pokud někdo kritizoval poměry, skončil buď v kriminále, v exilu, nebo je po smrti třeba kvůli tomu, že vypadl z okna…

Tak pokud vím, tak jeden podnikatel spojovaný s korupční kauzou Dozimetr taky vypadl z okna - v Dubaji. A u nás lidé, kteří vyjadřují jiné nebo odlišné názory, kvůli tomu mají často problémy v práci, někteří z ní jsou i vyhazování. Další jsou za své názory souzeni.

Chcete říct, že v Česku je menší svoboda, pokud jde o vyjadřování opozičních názorů, než v Rusku?

Řeknu to takto: máme tady jednu opoziční stranu, která míří k soudu kvůli svým předvolebním plakátům. Do voleb jí sice soud nejspíš nestihne zakázat kandidovat, přesto se může stát, že takto rozhodne.

Část policie - ta část, která se zabývá politickým extremismem - pracuje evidentně na politickou objednávku. A podobné kauzy existují v Německu nebo ve Francii. A to jsou země, které jsou součástí Evropské unie.

A co účelová změna ústavy? Putin je u moci už tak dlouho, že by mu to mohl skoro i Stalin závidět.

Ústavy se účelově mění v celé řadě států. A u nás ani není naplněná - stále nemáme zákon o všeobecném referendu.

Utíkáte mi z otázky…

Neutíkám. My tady řešíme Rusko, přitom tady máme vlastní stát, který má své vlastní problémy. A já si myslím, že lidi hlavně zajímají problémy naší země.

Jasně - Rusko má taky své problémy. Ale pokud chceme někoho kritizovat, měli bychom se předtím zaměřit na sebe a říct, zda je tady všechno v pořádku.

A co válka na Ukrajině? Nevadí vám přetrvávající imperiální politika současného Ruska?

Už jsem to říkal, každá země sleduje své vlastní zájmy. Bylo to už během studené války. Vzpomeňte si na kubánskou krizi v roce 1962. Dělo se to i po rozpadu Sovětského svazu.

Zmínit mohu vpád amerických vojsk - údajně kvůli tomu, že měli zbraně hromadného ničení - do Iráku Saddáma Husajna, Rusko bylo podvedeno v souvislosti s Libyí Muammara Kadáfího. Mezinárodní právo bylo porušeno také ve druhé polovině 90. let v Kosovu, což se dělo chvíli poté, co Česká republika vstoupila do NATO.

A v případě Ukrajiny?

Pokud jde o Ukrajinu, celá věc se týká postupného rozšiřování NATO na východ Evropy - až k hranicím Ruska. Ale ta válka tam začala už v roce 2014. Ihned po Majdanu (série protivládních demonstrací z přelomu let 2013 a 2014, které vedly k pádu ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče a vzniku prozatímní vlády - pozn. red.) Ukrajinci zakázali mluvit rusky. To je, jako kdybyste v Karviné zakázal mluvit slezským nářečím.

Za poslední rok a půl jsem byl na Ukrajině třikrát. A mohl bych vám říct, jak na mě reagovali, když jsem třeba u přepážky na nádraží mluvil rusky. Paní mi řekla, že se mnou není oprávněná rusky vůbec mluvit. Něco podobného jsem zažil i v kyjevském metru. I tam lidi nabádají k tomu, aby nemluvili rusky, ale ukrajinsky.

Je na současném Rusku vůbec něco, co byste kritizoval?

Samozřejmě. Teď jsem tam byl dva týdny jako turista. Kdybych tam ale žil rok nebo dva, určitě bych něco kritizoval. Třeba infrastruktura na malých městech a na venkově je hodně zanedbaná. Rusko je ale velká země a jsou tam obrovské rozdíly v kvalitě života.

Kolikrát jste tam v posledních letech byl?

V letech 2017, 2022, 2024 a 2025.

Co se seběhlo teď o víkendu při vašem návratu přes Lotyšsko?

To jsem nepochopil. Zprvu byli vcelku vstřícní. Běžně to přitom funguje tak, že když přijedete k hranici Evropské unie, otevřete jim auto a oni si ho prosvítí - nejspíš kvůli tomu, jestli někoho nepřevážíte. Pak nás ale vzali k přepážce, začali mezi sebou mluvit lotyšsky, takže jsme jim nerozuměli, někomu telefonovali a v tom telefonu po chvíli zaznělo mé jméno.

Následně nám začali prohlížet auto a tím se to celé zaseklo. Došel nás vyslýchat někdo nejspíš z nějaké tajné služby, po chvíli přišel zase někdo další. A pak nám po jedenadvaceti hodinách řekli, že máme třicet minut na opuštění Lotyška s tím, že se máme vrátit zpátky do Ruska.

To bylo kdy přesně?

V sobotu večer. A říct musím také to, že pokud se tady říká, že je schengenská hranice uzavřená, tak to není pravda. Běžně tam jezdí plno kamionů, spousta osobních aut, jezdí tam autobusy. Byla tam finská auta, estonská, lotyšská nebo německá. Lidé tam zkrátka jezdí. Schengenská hranice je uzavřená leda tak pro Rusy, jinak je tam ale slušný provoz.

Jak vám pomohlo naše ministerstvo zahraničí?

Žádali jsme jenom o asistenci. Nikdo z nás se nikoho o nic nedoprošoval. Když nám řekli, že musíme do půl hodiny zmizet, zavolal jsem na nouzovou linku ministerstva zahraničí, kde mi řekli, ať v žádném případě nejezdíme zpět do Ruska. Po chvíli se nám ozval někdo z naší ambasády s tím, že to bude řešit. Vložil se do toho i náš velvyslanec, výsledek to ale žádný nemělo.

Naše konzulka v Moskvě nám řekla, mám to i v textové zprávě, že nemáme jezdit do Estonska, protože jde o variantu, která předpokládá následný vstup zase do Lotyšska. Navrhovala nám cestu buď přes Bělorusko, anebo ať tam necháme auto, a vrátíme se letecky přímo z Ruska přes nějakou třetí zemi. Nebo variantu přes Kazachstán do Ázerbájdžánu a Turecka. Problém je, že se nedá projet Náhorním Karabachem.

Nechápu tedy, co tady mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake vykládal médiím. Oni nám nijak nepomohli. Abychom to vzali přes Estonsko, nám poradil jeden kamioňák.

Kdo podle vás poskytl médiím informace o tom, že vás Lotyšsko nevpustilo na území?

Jak jsem říkal, v jistý moment jsem kontaktoval naši ambasádu v Lotyšsku, posílal jsem jim tam čísla našich pasů a naše jména podle jejich požadavku.

Buď to byl tedy někdo z naší diplomacie, nebo někdo z našich rodin. To druhé je ale nesmysl. Navíc o tom, že jsme tam byli, nevěděla ani KSČM. Byla to naše soukromá turistická cesta. A ne stranická delegace.

Byli jste tam ve čtyřech. Prozradíte mi jména dalších tří lidí, kteří tam s vámi byli?

Rozhodně ne. Opravdu je nebudu prozrazovat. A třeba to, co říkají Miroslava Němcová, Tomáš Zdechovský a další, je skutečně hyenismus. Kdo si pamatuje akci Asanace, kdy se tajné služby na začátku 80. let minulého století pokoušely donutit nepohodlné lidi k tomu, aby opustili tehdejší Československo, tak nemůže dneska chtít to samé. Zase vyhánět nepohodlné lidi do zahraničí.

Pokud někam jedete na dovolenou, tak je jasné, že se chcete vrátit. A pokud jede někdo na dovolenou do Izraele, kde umírají děti hlady, tak mi řekněte, co je špatného na tom, když se někdo jede podívat na památky do Ruska. Já si myslím, že každý občan České republiky má právo trávit dovolenou tam, kde chce.