Je to hon na Babiše, chtějí mě vyhnat z politiky, opakuje šéf ANO v dopise Hamáčkovi

před 6 minutami

Vicepremiér Andrej Babiš v dopise, v němž má vysvětlit pochybnosti ohledně svých příjmů, opakuje, že jeho transakce s Agrofertem byly legální. Obvinění, kterým čelí, označuje za lži, celá kauza je podle něj "hon na Babiše" a účelem kauz je vyhnat ho z politiky. Dopis zveřejnil Denik.cz. Sněmovna šéf ANO uložila, aby nejasnosti kolem svých financí do konce dubna vysvětlil, jinak má premiér Bohuslav Sobotka konat. Předseda vlády včera uvedl, že je podezřeními kolem Babišova podnikání znepokojený. "Já společně s ostatními počkám do konce dubna na jeho vysvětlení, které by měl předložit v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny, a pak se jako předseda vlády rozhodnu o dalším postupu," prohlásil.

