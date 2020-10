Je to dezinformace, tvrdí Duka o papežových vstřícných slovech na adresu homosexuálů

"Neexistuje žádný církevní dokument, který by se týkal změny nauky katolické církve v této oblasti, a to ani ze strany papeže, ani ze strany římských institucí," tvrdí pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka o slovech papeže Františka, že "homosexuálové mají právo žít v rodině".

Papež František tento týden poprvé veřejně podpořil zákony, které umožňují homosexuálům vstoupit do civilního svazku. Uvedl to v biografickém dokumentárním filmu Francesco rusko-amerického režiséra Jevgenije Afinejevského, který byl ve středu představen na filmovém festivalu v Římě.

Je to vůbec poprvé, co se hlava katolické církve vyjádřila ve prospěch civilních sňatků pro homosexuály. "Homosexuálové mají právo žít v rodině. Jsou to děti boží a mají na rodinu právo… To, co je nutné udělat, je vytvořit zákon o občanských svazcích, aby tímto způsobem měli právní ochranu," uvedl v dokumentárním filmu papež.

"Dokumentární film v žádném případě nemůže být vydáván za stanovisko církve v otázkách víry a mravů. Celou tuto kauzu je třeba vidět v kontextu blížících se prezidentských voleb v USA; jejím cílem je znejistit a dezinformovat katolickou veřejnost," reagoval na tento výrok pražský arcibiskup Dominik Duka ve svém vyjádření na webu pražského arcibiskupství.

Papežova slova na adresu homosexuálů okomentoval pro Deník N také plzeňský biskup Tomáš Holub. "Myslím, že je to silná výzva, aby církev nepaušalizovala a byla schopná s vnímavostí rozlišovat a doprovázet zcela konkrétní lidi na jejich někdy velmi složitých životních cestách. Osobně si našeho papeže Františka velmi vážím, snažím se mu naslouchat a v této věci mu, myslím, dost rozumím," řekl Holub Deníku N.

Respekt, ale ne souhlas

Agentura Reuters připomíná, že současný papež v roce 2010, když působil jako arcibiskup v Buenos Aires, veřejně odmítl zákon, jež rozšiřoval manželství pro homosexuály. Místo toho podporoval jiné řešení, které by poskytlo homosexuálním párům právní ochranu.

V dokumentu Francesco režiséra Jevgenije Afinejevského František nyní telefonuje homosexuálnímu páru, který adoptoval tři děti. Papež dvojici vyzývá, aby děti zapojili do života jejich farnosti i navzdory možnému odporu části věřících.

Vatikán zákon o registrovaném partnerství nemá a jeho oficiální dokumenty možnost svazku homosexuálních párů vylučují. Podle doposud platného dokumentu Kongregace pro nauku víry z roku 2003 musí církev homosexuály chápat a respektovat, neznamená to ale souhlas s jejich chováním nebo uznání stejnopohlavních svazků.

Italský parlament schválil zákon umožňující civilní sňatky homosexuálů v roce 2016. Proti zákonu pořádala část italských katolíků demonstrace. Na rozdíl od předchozích let ale protesty oficiálně nezaštítila italská biskupská konference. V České republice homosexuálové mohou vstoupit do registrovaného partnerství od roku 2006. Některé iniciativy v Česku požadují, aby homosexuálové mohli vstupovat i do manželství.

