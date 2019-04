Považuji to za aprílový žert, reagoval Ťok na spekulace o svém odchodu z ministerstva

Ministr dopravy Dan Ťok tvrdí, že informace Mladé Fronty Dnes z 1. dubna o tom, že v čele resortu skončí, jsou nepravdivé. "Já to považuji za aprílový žert, stejně jako zprávy o rozdělení republiky na dvě časová pásma," řekl. O tom, že by premiér nějaké změny ve vládě chystal, prý neví. Z vlády by podle médií měla odejít také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, která tvrdí, že záleží na premiérovi a prezidentovi.

Není to zdaleka poprvé, a zřejmě ani naposledy, co se objevily informace o tom, že premiér Andrej Babiš už nepočítá ve vládě s ministrem dopravy za jeho hnutí ANO Danem Ťokem. Ještě nikdy ale nebyla informace o jeho konci tak jednoznačná jako nyní, když MF DNES 1. dubna napsala, že se Ťok chystá k odchodu na vlastní žádost.

"Já to považuji za aprílový žert, jinak to komentovat nechci," zareagoval nejdříve ze všeho Ťok, když při příchodu na jednání vlády v pondělí po poledni dostal dotaz, co této informaci říká. I na další dotazy reagoval stručně a spíše vyhýbavě.

"Musíte se zeptat jeho," byla další Ťokova odpověď na to, zda mu Babiš o možné výměně něco neříkal. "Ale já jsem to od něho neslyšel," doplnil následně. Když jej redakce Aktuálně.cz požádala, jestli by mohl svou odpověď upřesnit a zda mu premiér přinejmenším odchod nenaznačil, zareagoval slovy, že ne. "Ne, ne, ne, taková debata nebyla."

I když Ťok označuje celou věc za apríl, není vůbec vyloučeno, že opravdu odejde. V minulosti, stejně jako teď po příchodu na vládu, totiž nepopřel, že se rozhodne odejít z vlády sám. "Já jsem už na začátku říikal, že nechci tuto kauzu komentovat, protože aprílové žerty se nehodí komentovat," uvedl. A na dotaz Aktuálně.cz, že tedy nepopírá možnost odchodu z vlastní vůle, řekl: "Vy můžete spekulovat čímkoliv, a když by taková situace přišla, tak já na ni odpovím."

Zmínky o konci Ťoka se objevily také v únoru, kdy podle médií o jeho odchodu mluvil premiér s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem. V březnu se navíc dostal ministr do sporu se šéfem poslanců Jaroslavem Faltýnkem v souvislosti s kauzou Kapsch.

Záleží na premiérovi a prezidentovi, reaguje Nováková

Podle "důvěryhodných zdrojů MF DNES" má během několika týdnů skončit nejen Ťok, ale také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Tu má nahradit místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček. Na místo po Ťokovi zatím premiér náhradníka nemá.

Zpráva přichází v době, kdy senátoři vyzývají k odchodu Marty Novákové z vlády kvůli incidentu, který se odehrál minulou středu na tradičním setkání zahraničních diplomatů na půdě ministerstva průmyslu. Jak upozornil web HlidacíPes.org, setkání museli opustit zástupci Tchaj-wanu poté, co si zástupce Číny nepřál jejich setrvání.

Nováková se hájí tím, že celou věc řešil její náměstek Vladimír Bärtl. "Řekla jsem panu náměstkovi, ať tuto situaci vyřeší, aby tady nevznikl konflikt. A on to vyřešil tím, že požádal, a dohodli se, že reprezentanti obchodní komory Tchaj- wanu odejdou. Samozřejmě došlo k něčemu, k čemu dojít nemělo, stoprocentně to bylo pochybení naší sekce zahraničního obchodu, protože tuto situaci nepředvídali," prohlásila pro ČT Nováková.

Ta se hájí také tím, že v pozvánce na tuto akci bylo, že jde o akci pro představitele diplomatického sboru. "To, že moji lidé akceptovali, že tam přišli jiní, jsem v danou chvíli nevěděla, a bylo velmi obtížné v danou chvíli zareagovat," řekla ministryně. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že žádnou chybu neudělala.

Pokud jde o odchod z vlády, Nováková tvrdí, že záleží na Babišovi. "Pokud se rozhodne pan premiér mě odvolat, tak je to jeho záležitost a záležitost pana prezidenta. A to nehodlám nijak komentovat," dodala.