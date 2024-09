Je to apokalypsa. Když procházíte městem, nevěříte, říká starostka Jeseníku

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová přirovnala zaplavení města řekou Bělou k apokalypse. Po náměstí ráno plavala auta, voda zničila na mnoha místech silnice, ploty i mostky. Řeka podle ní stoupla během půl hodiny, na pomoc k evakuaci lidí, kteří výzvu včas neuposlechli, musely být nakonec přivolány vrtulníky armády a poté i policie.

Bělá je již po své kulminaci a začíná tak obnažovat spoušť, kterou za sebou povodeň zanechala. "Je to apokalypsa, všude je spoustu bahna, všechno je zničené včetně veřejných prostranství, ohnuté a odstraněny jsou lávky, které sebrala voda, musíme nechat zkontrolovat mosty. Vypadá to hrozně, když procházíte městem, nevěříte, že voda měla takovou sílu, co všechno zničila a přemístila jinam. Kolem silnic jsou zničené obruby i ploty," uvedla starostka.

Voda měla podle ní takovou sílu, že brala i osobní auta. "My jsme lidi upozorňovali, aby si auta vyvezli na kopec, přeci jen je Jeseník v údolí. Naštěstí jsme věděli v předstihu, že to přijde, a i když pršelo a stoupala řeka, největší nápor přišel dnes ráno. Překvapilo mě, že přesto na náměstí Svobody zůstala stát auta, která poté regulérně plavala po náměstí, ze kterého se stala desítky centimetrů vysoká vodní plocha," popsala starostka.

Na místo muselo město nakonec povolat i vrtulníky. "Přestože jsme stejně jako starostové okolních obcí neustále vyhlašovali, aby lidé z ohrožených částí dobrovolně opustili domovy nebo že je mohou odvézt hasiči či městská policie, řada lidí to neudělala. Když ráno vystoupala do půl hodiny řeka do rozlivu po celém městě a nebylo úniku, přišly nám naráz desítky telefonátů, že se lidé potřebují z domu dostat, protože se o sebe bojí. Hasiči však už pro ně nemohli přijet, proud byl tak silný, že hasičskou tatru to táhlo směrem k vodě. Proto jsme povolali na pomoc vrtulníky," popsala Zdeňka Blišťanová.

Na pomoc nejprve přiletěl podle starostky vrtulník armády, poté dva nebo tři vrtulníky policie, které na místě zůstávají. "Těch lidí, které museli takto zachránit, bylo asi 50. Nyní některé vrtulníky zůstávají kvůli rozvozu pomoci, protože Jeseník je odříznutý od okolních obcí, stejně jako je odříznutá i Česká Ves. Má ještě do pondělí pršet, ale já věřím, že už je to za námi. Nyní voda klesla, obnažilo to tu spoušť," dodala starostka. Apelovala znovu na obyvatele, aby nechodili k podemleté řece a dále dbali na zvýšenou opatrnost.

Video: Záběry ukazují katastrofální povodně v Jeseníku (15. 9. 2024)