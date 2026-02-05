Přeskočit na obsah
Benative
5. 2. Dobromila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Je to alarmující. Čeští influenceři propagují nelegální kasina mladistvým. A nejen to

Spotlight Aktuálně.cz - Jan Řehola

Zuzana Tvarůžková)
Zuzana Tvarůžková)
Zuzana Tvarůžková

„Čeští influenceři, kteří mají desetitisíce sledovatelů, dnes propagují nelegální kasina. A je to nabídka, která je extrémně dostupná,“ říká ředitel Institutu pro regulaci hazardních her Jan Řehola. Podle průzkumu mezi účastníky hazardních her ve věku 16 a 17 let se prý více než polovina z nich často nebo velmi často na sociálních sítích influencerů setkává s nabídkou nelegální her.

Reklama

Výsledky výzkumů jsou v tomto směru alarmující, konstatuje host Zuzany Tvarůžkové. Upozorňuje na to, že kognitivní schopnosti u nedospělých se stále vyvíjejí a právě pro jejich ochranu existuje regulace hazardu. „Když si ale během pár vteřin otevřu nelegální hazardní stránku, tak regulace trochu postrádá smysl.“

Ohroženi ovšem nejsou jen mladiství, upozorňuje Řehola. „Téměř 80 nebo 90 procent všech mobilních her, které jsou považovány za vhodné pro děti od sedmi let, obsahuje nákup takzvaných lootboxů.“

Související

Jde o herní balíčky, kde si děti za peníze koupí herní obsah, který pak mohou využít ve hře nebo třeba zpeněžit na virtuálním tržišti. „Splňuje to všechny prvky hazardní hry – je tam vklad, náhoda nebo neznámá okolnost a výhra ocenitelná v penězích.“ Jsou státy, které lootboxy regulují. V České republice ale bohužel regulovány nejsou, uzavírá expert.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

Reklama
Reklama

00:06–05:19 Jsou Češi „národem hazardu“? Jak rychle se svět hazardu proměnil? Kolik se v Česku celkově prosází?

05:19–10:58 Jaké pasti lze v online prostředí očekávat? Kdo stojí za nelegálním online hazardem? Jsme v boji s nelegálním hazardem pozadu?

Související

10:58–15:57 Jak složité je nelegální hazard postihovat? Jak velkou roli hrají čeští influenceři v propagaci nelegálního hazardu? Jak často se do nelegálního hazardu zapojují mladiství?

15:57–21:03 Kdo patří do nejrizikovější skupiny? Vzniká závislost online rychleji než u automatu v hospodě? Jak se závislost na hazardu projevuje?

Reklama
Reklama

21:03–26:19 Jak rozšířený je kryptohazard? Co je to lootbox? Jsou varování u reklam dostatečná?

Související

26:19–31:26 Dá se spočítat ekonomický dopad závislosti? Je v Česku politická a institucionální vůle tento problém řešit?

Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama