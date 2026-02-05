Je to alarmující. Čeští influenceři propagují nelegální kasina mladistvým. A nejen to

„Čeští influenceři, kteří mají desetitisíce sledovatelů, dnes propagují nelegální kasina. A je to nabídka, která je extrémně dostupná,“ říká ředitel Institutu pro regulaci hazardních her Jan Řehola. Podle průzkumu mezi účastníky hazardních her ve věku 16 a 17 let se prý více než polovina z nich často nebo velmi často na sociálních sítích influencerů setkává s nabídkou nelegální her.
Výsledky výzkumů jsou v tomto směru alarmující, konstatuje host Zuzany Tvarůžkové. Upozorňuje na to, že kognitivní schopnosti u nedospělých se stále vyvíjejí a právě pro jejich ochranu existuje regulace hazardu. „Když si ale během pár vteřin otevřu nelegální hazardní stránku, tak regulace trochu postrádá smysl.“
Ohroženi ovšem nejsou jen mladiství, upozorňuje Řehola. „Téměř 80 nebo 90 procent všech mobilních her, které jsou považovány za vhodné pro děti od sedmi let, obsahuje nákup takzvaných lootboxů.“
Jde o herní balíčky, kde si děti za peníze koupí herní obsah, který pak mohou využít ve hře nebo třeba zpeněžit na virtuálním tržišti. „Splňuje to všechny prvky hazardní hry – je tam vklad, náhoda nebo neznámá okolnost a výhra ocenitelná v penězích.“ Jsou státy, které lootboxy regulují. V České republice ale bohužel regulovány nejsou, uzavírá expert.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06–05:19 Jsou Češi „národem hazardu“? Jak rychle se svět hazardu proměnil? Kolik se v Česku celkově prosází?
05:19–10:58 Jaké pasti lze v online prostředí očekávat? Kdo stojí za nelegálním online hazardem? Jsme v boji s nelegálním hazardem pozadu?
10:58–15:57 Jak složité je nelegální hazard postihovat? Jak velkou roli hrají čeští influenceři v propagaci nelegálního hazardu? Jak často se do nelegálního hazardu zapojují mladiství?
15:57–21:03 Kdo patří do nejrizikovější skupiny? Vzniká závislost online rychleji než u automatu v hospodě? Jak se závislost na hazardu projevuje?
21:03–26:19 Jak rozšířený je kryptohazard? Co je to lootbox? Jsou varování u reklam dostatečná?
26:19–31:26 Dá se spočítat ekonomický dopad závislosti? Je v Česku politická a institucionální vůle tento problém řešit?