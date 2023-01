Je tady nová totalita, tvrdil Babiš lidem v Benešově. Kromě příznivců přišli kritici

Prezidentský kandidát Andrej Babiš má za sebou první mítink před druhým rozhodujícím kolem voleb. Nejdříve zajel do středočeského Benešova, kde na něj čekal plný divadelní sál. Podobný zájem Babiš zažíval i na dřívějších mítincích. I tentokrát mluvil ze všeho nejvíce o tom, že jeho soupeř Petr Pavel je vládní kandidát, a proto by ho neměli volit lidé, kteří nesouhlasí s vládou.

Ještě než přišel prezidentský kandidát Andrej Babiš do Městského divadla v Benešově na podvečerní setkání se svými voliči, čekalo ho "přivítání" od jeho kritiků. Několik jeho oponentů stálo před budovou a skandovalo antibabišovská hesla.

"Dříve jsme chodili na akce Milionu chvilek pro demokracii, které byly proti Babišovi a Zemanovi, protože chceme žít v demokratickém státě. Myslíme na budoucnost našich dětí a vnoučat," sdělil jeden z účastníků. Někteří měli v rukou transparenty, na kterých označovali Babiše za lháře, podvodníka či estébáka. "Hanba, fuj!" zněl nápis.

Tady vám @Aktualnecz zcela aktuálně přináší pohled a rozhovory z míst před divadlem v Benešově, kam přišli kritici Andreje Babiše. V divadle začne za chvíli jeho mítink s voliči. pic.twitter.com/uJFvwSTrHR — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 19, 2023

Nikdo z těchto kritiků se ale přes policejní hlídku dovnitř do divadelního sálu nedostal. Ten byl zaplněný tak, že lidé obsadili nejen všechny židle, ale stáli také opřeni o zdi. Odpůrci tak alespoň skandovali hesla, která do sálu částečně doléhala.

Babišův první mítink po postupu do druhého kola prezidentských voleb se ale výrazně lišil od těch, s nimiž jezdil v posledních týdnech před volbami. Tehdy měl za "nahrávače" poslance ze svého hnutí ANO Aleše Juchelku, který jako moderátor akcí provázel a v první části také dával Babišovi otázky. Ty byly vesměs formulované tak, že Babišovi umožňovaly bez přerušení mluvit, o čem sám chtěl.

Při setkání v Benešově měl expremiér s sebou na pódiu místopředsedu ANO Karla Havlíčka, který ale musel první půlhodinu sedět a čekat, až Babiš domluví. Jeho monolog byl tentokrát delší, ovšem mluvil o stejných tématech. Jen místo bloku o zdravotnictví začal kritikou vlády zejména v ekonomické a sociální oblasti.

K těmto tématům přidal slib, že by se v roli prezidenta snažil uspořádat v Praze mírové setkání, jehož cílem by byl mír na Ukrajině. V Benešově se přesvědčil, že jeho příznivci na tento motiv slyší. Po jeho slovech o míru reagovali potleskem, který ještě několikrát zopakovali.

"Kdybych se stal prezidentem, tak by premiér konečně začal řešit problémy této země," tvrdil Babiš, který nadále staví svou kampaň hlavně na tom, že je protivládním kandidátem. Svého protivníka během diskuse mnohokrát znovu tituloval jako vládního zástupce a nově také označil dobu, kdy by vládní koalice podle jeho mínění měla i prezidenta, za novou totalitu. Pavel se proti tomuto obvinění už několikrát ohradil a tím, že je občanským kandidátem, protože získal několik desítek tisíc podpisů občanů pod svou kandidaturu, zatímco Babiš je reprezentant ANO, které ho do boje vyslalo. Podpisy občanů ani nesbíral.

Tady vám @Aktualnecz přináší video ze začátku mítinku Andreje Babiše v Benešově, který před chvíli začal. pic.twitter.com/p8gT40h3bz — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 19, 2023

"Jediné, čemu Petr Pavel rozumí, je armáda. Jinak říká jen naučené fráze. Dnes jsem si ho v debatě namazal na chleba," prohlašoval Babiš s odkazem na ranní debatu v Blesku. Novináři a další odborníci, kteří střet obou kandidátů hodnotili, jej ale takto jednoznačně neviděli a spíše ho popisovali jako vyrovnaný.

Své vystoupení postavil na kritice vlády také Havlíček, který by podle Babišových slov mohl být jedním z možných předsedů hnutí ANO, pokud by se dosavadní lídr stal prezidentem. "Karel je mladý, perspektivní a skvělý a schopný politik. Ale máme v hnutí více schopných lidí, třeba Alenku Schillerovou a další," pronesl Babiš, než se dostal ke slovu Havlíček.

"Čeká nás těžké období. Chtělo by to, aby vláda používala méně marketingu a méně frází. Jestli tato vláda něco potřebuje, tak oponenta. Jestliže je vláda, sněmovna a Senát jedné politické sestavy, tak prezident by měl být odjinud," tvrdil Havlíček, podle kterého by byl Pavel k vládě servilní. "Kýval by na všechno, co by vláda dělala. Oponent je důležitější o to víc, že nás čekají ekonomické a sociální problémy, zdaleka není vyřešena ani ekonomická situace," uvedl Havlíček. I v tomto případě ale Pavel namítá, že ne všechno, co vláda dělá, se mu líbí, a avizuje, že by se v případě nesouhlasu proti vládním krokům ozval.

V druhé části mítinku se dostali ke slovu přítomní příznivci Babiše, kteří se zajímali například o to, co by udělal ke zlepšení školství či zdravotnictví. Zajímalo je také, zda Česko dostává zaplaceno za zbraně, které dodává na Ukrajinu, nebo co říká ukrajinské vlajce na Pražském hradě. "Za mě by byla na Hradě vlajka České republiky a Evropské unie," reagoval Babiš.

Expremiér zůstal v divadle ještě dlouho po skončení mítinku, protože o jeho podpis a společnost fotku stálo velké množství lidí. Ve frontě jich byly desítky a ti nejvytrvalejší vydrželi stát na Babiše přes půl hodiny. V následujících dnech ho obdobná setkání čekají ještě několikrát, poslední má zatím naplánované na úterý v Hradci Králové. O tři dny později začne finále voleb.