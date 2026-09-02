Je otázka, zda je v hrobce vůbec tělo Jana Masaryka, říká k exhumaci badatelka

Ve středu začala exhumace ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Jeho smrt, k níž došlo před 78 lety, stále vzbuzuje otázky a právě exhumace a následné vyšetření ostatků by mohly přinést kýžené odpovědi. „Je to strašně napínavé,“ řekla badatelka Václava Jandečková.
Exhumace ostatků Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech na Kladensku by mohla pomoci objasnit okolnosti jeho úmrtí 10. března 1948 po pádu z okna pražského Černínského paláce, uvedl ve středu mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
Syn prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka zemřel pouhých 13 dní po komunistickém převratu v únoru 1948. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu, to však je často zpochybňováno odbornou veřejností.
Policejní Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) nyní prověřuje právě i možnost, že byl zavražděn.
Policejní vyšetřování má mimo jiné objasnit, zda se na ostatcích nacházejí zranění, která by mohla pomoci určit, co se před Masarykovým pádem z okna stalo.
Záhada kolem ostatků
Policie prošetřování znovu otevřela na podnět Společnosti pro výzkum zločinů komunismu, která před dvěma lety policistům podala nová zjištění. Podle badatelky Václavy Jandečkové mezi ně patří údajná rána na hlavě, na pravém spánku, otvor za uchem či poranění nohou, která Masaryk podle svědeckých výpovědí utrpěl a která předchozí vyšetřování, například z roku 2019, podle ní neobjasnila.
Jandečková rozhodnutí ÚDV vyšetřování znovu otevřít vítá. „Je to strašně napínavé. Nevím, jestli si to veřejnost vůbec uvědomuje,“ řekla badatelka pro Aktuálně.cz.
Otázkou přitom podle ní je, zda se v hrobce vůbec nachází tělo někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Badatelka totiž pracuje i s hypotézou postavenou na soukromě získané výpovědi někdejšího kriminalisty, podle níž mohlo být tělo v 50. letech tajně vyzvednuto, spáleno v krematoriu a do hrobky mohla být vrácena pouze urna.
Pokud se tak naleznou kosterní pozůstatky, bude podle Jandečkové nutné potvrdit také jejich totožnost.
Nové podněty
Pokud by skutečně ostatky patřily Janu Masarykovi, bude potřeba prozkoumat stopy po zraněních. Podle Jandečkové by pro další vyšetřování bylo klíčové především potvrzení možného – a snad i střelného – otvoru za uchem, roztříštěných chodidel nebo možných stop úderů tupým předmětem.
Jandečková věří, že moderní forenzní postupy mohou přispět také k objasnění průběhu pádu a k posouzení, zda byl Masaryk v okamžiku pádu živý, mrtvý, nebo zda už u něj nastala posmrtná ztuhlost. Dodává však, že výsledky po 78 letech nemusí být jednoznačné.
„Samozřejmě je riziko, že se nepodaří zjistit nic, i když tam ty kosterní pozůstatky budou,“ řekla.
Jandečková, která se případu věnuje od roku 2012 a k Masarykově smrti vydala už dvě knihy, je přesvědčená, že šlo o násilný trestný čin, nikoli o sebevraždu, nešťastnou náhodu ani pád po pohybu po římse. Od současného přezkoumání čeká, že by mohlo pomoci se zjištěním přesného průběhu události.
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