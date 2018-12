Je normální, že lidé odcházejí, říká Faltýnek, který zatím zůstává dvojkou za Babišem

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek se od začátku hnutí ANO až do dnešních dnů pohybuje nejblíže ze všech šéfovi Andreji Babišovi. O místo číslo 2 v hierarchii nejmocnějšího hnutí v zemi by ale mohl v únoru příštího roku přijít. Na volebním sněmu bude možná proti němu kandidovat na post prvního místopředsedy ANO exprimátor Brna Petr Vokřál.

Začít debatovat s prvním místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem o jeho pozici v nejbližším okolí premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše není zrovna jednoduché. Jen málokdy řekne, že má na rozhovor čas, navíc není jasné, jak moc pustí druhé do politického zákulisí, o kterém toho ví více než mnozí jiní. Když uslyší při rozhovoru s Aktuálně.cz otázku na své vztahy s Babišem, nejdříve mlčí.

"Dobrá otázka," řekne po chvíli s úsměvem a začne říkat, jak jsou tyto vztahy dobré a on nevidí nic, co by je nějak narušovalo. Ovšem realita je přece jen komplikovanější. Když se člověk začne zajímat o to, co všechno se v hnutí ANO točí kolem Faltýnka, dojde ke zjištění, že jeho "operační pole" se přece jen zmenšuje. Příklad?

Nedávno skončené komunální volby, v nichž ANO v mnoha městech uspělo a jednalo o vládnoucích koalicích. Dříve měl Faltýnek o těchto jednáních dokonalý přehled, tentokrát mnohé proběhlo bez jeho účasti (včetně dvou největších měst, Prahy a Brna) - to bylo v minulosti nemyslitelné.

"S výjimkou Olomouckého kraje jsem neřešil téměř nic. Ani Prahu, ani Brno," přiznává sám politik, jehož slova nejen v případě těchto měst byla v minulosti velmi důležitá.

Vokřál? Věděl jsem, že je velmi schopný

V Praze Faltýnek například "hasil" koaliční požár, kdy se během volebního období rozhádala koalice s primátorkou ANO Adrianou Krnáčovou v čele a druhý muž ANO domlouval další vládnutí. Jak potvrzuje, u výběru jejího možného nástupce už ale nebyl, pražského lídra ANO Petra Stuchlíka už vybral Babiš. "Když ale jeho jméno oznámil ve vedení, tak jsem pro něj zvedl ruku," podotýká Faltýnek.

A v případě Brna to byl Faltýnek, kdo přivedl do české politiky tehdejšího vysokého manažera Petra Vokřála, který vedl v Brně v roce 2014 kandidátku hnutí ANO, stal se primátorem a letos v Brně komunální volby vyhrál.

Ve Faltýnkově hlase není cítit žádná trpkost, několikrát tvrdí, že mu určitá ztráta vlivu nevadí a nijak ji neprožívá. Proto by se prý vyrovnal i s tím, kdyby se v únoru příštího roku stal na sněmu ANO prvním místopředsedou hnutí někdo jiný než on. Třeba zrovna Petr Vokřál, jehož podle Deníku N nominovali na toto místo straníci z jižní Moravy.

Určitý smysl by to dávalo, Vokřál je fakticky bez práce, v povolebních jednáních zůstal mimo vládnoucí koalici, u lidí byl ale oblíbený a měl by šanci zaujmout i v celostátním měřítku.

"Byl to skvělý primátor. A byl by i dobrý první místopředseda," reaguje Faltýnek. Když má odpovědět, jestli by jeho zvolení nebral jako prohru a ústupek ze slávy, odpoví okamžitě: "Ale v politice je přece normální, že lidé přicházejí a odcházejí."

Faltýnek: Vokřál by byl skvělým prvním místopředsedou | Video: Radek Bartoníček | 02:13

Podle svých slov od prvního seznámení s Vokřálem cítil, že je to vhodný typ pro politiku. "Proto jsem mu jako první v minulosti nabídl místo někde na ministerstvu, tehdy byl předsedou představenstva mezinárodní firmy A. S. A. ve Vídni, věděl jsem, že je to velmi schopný člověk a manažer s výbornou emoční inteligencí, která se do politiky hodí. Poprvé mě odmítl, podruhé už souhlasil a vyhrál nám v Brně dvakrát volby," připomíná.

Hnutí ANO má ale za sebou kromě mnoha volebních vítězství také řadu případů, při kterých vedení nemálo členů vyloučilo, nebo rozpustilo celé místní organizace. Jaroslav Faltýnek jako druhý muž hnutí ty postupy hájí. " ANO je živý organismus, vyvíjí se, někdy uděláme i nějaký personálně chybný krok. Ale stále držíme kurz, děláme něco pro lidi. Asi proto máme stále vysoké preference," prohlašuje.

Byl jsem obvinění zbavený a stejně dopadne i pan Babiš

O poznání hůř se s ním hovoří o vážných kauzách Andreje Babiše. Ať už uslyší při rozhovoru pro Aktuálně.cz námitku k čemukoli, vždy absolutně stojí za svým šéfem. Tvrdí, že o nevině Babiše vůbec nepochybuje. To platí o kauze Čapí hnízdo, kde je Babiš obviněný, stejně jako třeba o případech možného střetu zájmů či vracení dotací z Evropské unie.

Pokaždé navíc Faltýnek připomene svou roli. "Podívejte se, byl jsem také obviněný, v různých médiích o mně psali, co všechno jsem provedl, ale nebylo to pravda. Nakonec jsem byl obvinění zbavený. Stejně dopadne i pan Babiš," tvrdí Faltýnek.

Uveďte reálnou kauzu, co udělali špatně?

Kromě už skončeného stíhání se nejvíce pochybností ohledně jeho jednání týká obsazování lidí do různých vlivných funkcí. Ať už šlo o místa v pražském Dopravním podniku, v Českých drahách, nebo ve Správě železniční dopravní cesty - o čemž několikrát psaly například Hospodářské noviny.

"Z titulu funkce předsedy klubu a prvního místopředsedy ANO jsem skutečně 'zasahoval' do dopravy, protože to je jedno z nejdůležitějších témat našeho hnutí a infrastruktura je jeden z nejdůležitějších problémů naší země. Byl jsem jeden z členů dopravní koaliční rady, která projednávala zásadní politické souvislosti témat dopravy. Například mýto, převod nádraží z Českých drah na SŽDC nebo novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury," říká.

A když přijde na jména lidí, které prosazoval, jako je například poslanec ANO Milan Feranec či právník Květoslav Hlína, Faltýnek reaguje takto: "Pokud jde o aktivity 'mých' lidí v dopravě, tak pány Ferance a Hlínu znám dlouho a vážím si jejich práce. Ukažte mi, prosím, jejich reálnou kauzu, co udělali špatně? Nepochybně pan Feranec svými 'aktivitami' na ministerstvu dopravy a v Českých drahách naštval spoustu lidí, zpřetrhal různé byznysové vazby a nemůže se divit, že musí čelit pomluvám. Navíc pracoval v Agrofertu, a to se, jak víme, neodpouští," tvrdí první místopředseda ANO.

Když mluví, má před sebou podklady pro schůzi Poslanecké sněmovny, která právě v těchto dnech běží. Parlamentní svět s mnoha kuloárovými hovory mu dokonale vyhovuje, s řadou poslanců různých stran má dobré či výborné vztahy. Jistě tomu napomáhá i to, že bez hnutí ANO nemá žádná ze zbývajících osmi stran téměř šanci cokoliv ve sněmovně prosadit.

Klub ANO je zdaleka nejpočetnější, a úkolem šéfa klubu je skupinu 78 lidí držet při sobě při hlasování a zároveň zajišťovat, aby procházelo to, co chce Babišova vláda, nebo případně její předseda se svým hnutím. "Věřte mi, že řídit tak velké množství lidí není jednoduché. Málokdo si uvědomuje, že to je ve skutečnosti menšinová vláda, kterou sice podporuje KSČM, ale ve sněmovně je třeba často hledat podporu u jiných stran," vysvětluje Faltýnek.

Shodou okolností mluví ve své kanceláři, kterou má právě v poslaneckém klubu. Zrovna v době tohoto rozhovoru odcházel z jeho kanceláře nový ředitel Vojenských lesů Petr Král a později už čekal za dveřmi jeden z poslanců ANO, aby probrali, koho z několika adeptů vybere ANO jako svého člověka do důležité Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Tady je Vodňanské kuře, tady Vodňanská kachna

Faltýnkovi se v politice hodně hodí jeho dřívější zkušenosti z komunální politiky, od roku 1990 až do roku 2013 byl radním Prostějova. Už tehdy jako komunální politik a také podnikatel v zemědělství navazoval velké množství kontaktů bez ohledu na politickou příslušnost, vždyť on sám začínal v Zemědělské straně, poté byl v Liberálně sociální unii a následně několik let v sociální demokracii.

I kdyby přišel o post dvojky v hnutí ANO, příliš to neumenší jeho vliv v parlamentu i mimo něj. Že by si on sám řekl, že zpomalí a třeba odejde i z vedení klubu, o tom ani neuvažuje. Možná byly takové chvíle v době, kdy měl zdravotní problémy, a musel být dokonce odvezený ze sněmovny do nemocnice. Teď říká, že má potíže za sebou a o to více se raduje ze života.

Jeho největší zálibou je malování, kterému se věnuje od mládí. Chodil do základní umělecké školy, maloval i v dalších letech, kvůli politice na čas přestal.

"Teď se k malování opět vracím. Však se pojďte podívat na mé obrazy. Toto jsem maloval o víkendu, to jsou vrány, a to loni," ukazuje na další obrazy a s úsměvem říká jejich názvy. "Toto Vodňanské kuře. Toto Vodňanská kachna," jde od jednoho obrazu k druhému. Když uslyší námitku, jestli slova o Vodňanech myslí fakt vážně, tak ujišťuje, že samozřejmě.

Z možných ironických reakcí si prý nic nedělá, o mnohých ani neví. Faltýnek je jeden z málo politiků, který vůbec není na sociálních sítích, tedy ani na Facebooku, ani na Twitteru.

I když - na Twitteru je možné profil Jaroslava Faltýnka najít. Dokonce jeho autor je hodně aktivní a píše poznámky skoro každý den. Ovšem není to pravý Faltýnek, za jeho jménem se někdo skrývá. "Všechna světová média píší o podvodech a skandální korupci pana předsedy Babiše. A vy si jako myslíte, že to u nás v Prostějově někdo čte?!" zní jeden z posledních příspěvků. O některých se občas pravý Faltýnek dozví. "Posílá mi to syn. Celkem mě to baví," prohodí a opět raději stáčí řeč k malování než politice.