Je nám blízký a kritizuje Českou televizi, vysvětluje člen ANO nominaci Žantovského do rady ČTK

Hnutí ANO do rady veřejnoprávní České tiskové kanceláře navrhlo Petra Žantovského. Ten je jedním ze zakládajících členů Asociace nezávislých médií, která sdružuje české dezinformátory. Žantovský byl v minulosti členem Rady České televize a je považován za odborníka na média. Publikuje hlavně na Parlamentních listech, které ministerstvo vnitra monitoruje jako dezinformační server. Kromě Žantovského byli do Rady ČTK nominováni Jakub Štědroň za ČSSD a Jan Wintr za TOP 09.

Praha - Petr Žantovský je jedním ze zakládajících členů Asociace nezávislých médií, která sdružuje některé přední české dezinformátory. A před pár dny byl hnutím ANO nominován do rady veřejnoprávní České tiskové kanceláře (ČTK).

Nominoval jej poslanec Martin Kolovratník z ANO, který byl přes deset let ředitelem pardubické pobočky Českého rozhlasu, a jeho návrh podpořil i poslanecký klub. "Nikdo neměl protinávrh," vysvětluje pro Aktuálně.cz Kolovratník.

Kolovratníkovi a ANO se také zamlouvá, že se Žantovský nebojí kritizovat Českou televizi. "Je jedním z mála lidí na mediální scéně, který se nebojí kriticky hodnotit práci médií. Především České televize," upřesňuje poslanec s tím, že Petr Žantovský je hnutí ANO názorově blízký. "S Hnutím jako takovým ale nijak nespolupracuje, považuji to tedy za nestranickou nominaci," dodává Kolovratník, který na nominaci Žantovského nevidí nic kontroverzního.

Jeho nominaci potvrdil i bývalý novinář a poslanec Martin Komárek. "Nominoval ho klub. Já jsem nebyl ten, kdo ho navrhl," napsal Komárek a další komentář odmítl.

Žantovský byl v minulosti členem Rady České televize, pracuje jako učitel a je považován za odborníka na média, který publikuje hlavně na Parlamentních listech, které ministerstvo vnitra monitoruje jako dezinformační server. Žantovský se právě na Parlamentních listech opakovaně zastává předsedy hnutí ANO Andreje Babiše.

Přední odborník na média Milan Šmíd byl z nominace zaskočený. V minulosti na svém blogu několikrát rozebíral Žantovského názory, podle něj se Evropské unii nebo České televizi věnuje příliš selektivně. "Překvapuje mě to. Navíc bych očekával, že ta nominace přijde z ODS, kde byl historicky zakořeněný, ale více k němu říkat nebudu," říká Šmíd.

Kromě Žantovského byli do Rady ČTK nominováni Jakub Štědroň za ČSSD a Jan Wintr za TOP 09. Poslanecká sněmovna v dalším kole z navržených kandidátů zvolí dva nové členy rady. V prvním kole neuspěl nikdo, všichni tak postoupili do druhého kola, které by se mělo uskutečnit v prvním záříjovém týdnu.

Žantovský je podle odborníků problematický, protože je zakládajícím členem Asociace nezávislých médií. Jejími členy jsou kromě Žantovského i bývalý policejní prezident Stanislav Novotný a také dezinformátoři jako Jan Korál, který spravuje jeden z hlavních prokremelských webů New World Order Opposition, nebo Ondřej Geršl, který stojí za dalším proruským projektem AC24.

Asociace navíc uděluje kontroverzní Krameriovy ceny za nezávislou žurnalistiku. Podle Žantovského bourá bariéry mezi médii. V porotě kontroverzní ceny i letos zasedl šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl nebo generální ředitel veřejnoprávního Českého rozhlasu René Zavoral, který byl za své už druhé působení v porotě kritizován.

Bývalý předseda rozhlasové rady Michal Stehlík Zavoralovu účast v porotě považuje za problém. "Myslel jsem, že to byl minule omyl, který se neměl opakovat. Ředitel Českého rozhlasu by se takových akcí účastnit neměl. Už nemůže jít o omyl, ale o rozhodnutí pana ředitele, které je podle mě chybné. Rada by se tím měla zabývat," myslí si Stehlík.