Naši původní voliči dnes volí Babiše a SPD. Je mi jedno, zda mě vyloučí, říká Foldyna

Poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) tvrdí, že je mu lhostejné, zda bude vyloučen ze sociální demokracie. Řekl to v reakci na úterní vyjádření šéfa sociální demokracie Jana Hamáčka, že by měl buď respektovat politiku a rozhodnutí strany, nebo nebude jejím členem. Foldyna ve středu dodal, že vždy byl schopný dosahovat kompromisů, ale kompromisy s "neomarxisty a liberály" ve vedení strany nikam nevedou.

Foldyna se v minulých dnech stal terčem kritiky některých členů stranického vedení poté, co se zúčastnil sobotního "vlasteneckého" setkání v Příčovech na Příbramsku. Místopředseda ČSSD Tomáš Petříček Deníku řekl, že všechny Foldynovy kroky z poslední doby jen ukazují, že se s programem a hodnotami strany otevřeně rozchází.

Foldyna je naopak kritický k Petříčkovi a dalším členům nynějšího vedení. Serveru iDnes.cz v úterý řekl, že by podpořil rekonstruovanou vládu ANO, pokud by ČSSD z koalice odešla.

Bývalý místopředseda ČSSD Foldyna dále ve středu prohlásil, že odmítá dělat pokryteckou politiku, kterou dnes strana podle něj dělá. "Já jsem se domníval, že svou účastí ve vládě budeme plnit sliby a důstojně reprezentovat, ale my jsme se stali takovými okopávači kotníků a zaměstnaneckou agenturou pro pražskou sociální demokracii a Mladé sociální demokraty," vysvětlil.

Kritizoval v té souvislosti šéfa pražské ČSSD Petra Pavlíka, ministra Petříčka či vlivného pražského sociálního demokrata a bývalého europoslance Miroslava Pocheho. Reprezentují podle něj "liberální neomarxistické křídlo" ČSSD, jehož politiku odmítá.

"Sociální demokracie tady vznikla, protože hájila zájmy lidí práce, nikoliv příživníků ze všelijakých neziskovek, které jsou přisáté na státní politický rozpočtový cecek," uvedl. Petříček podle něj nedůstojně reprezentuje Česko a v zahraniční politice "poklonkuje Bruselu", aby tam v budoucnu získal nějaké úřednické místo.

"Ministři ČSSD neví, kde má fabrika dveře"

ČSSD vyhrávala volby například pod vedením Miloše Zemana díky tomu, že dala pracujícím lidem naději, míní Foldyna. "Ministři sociální demokracie věděli, kde má fabrika dveře. To tihleti ministři a tato skvadra pražské sociální demokracie a Mladých sociálních demokratů v životě nebyla ve fabrice," uvedl. Politiku nynějšího vedení podle něj odmítají i voliči. "Protože kdo by nás volil. Náš původní volič dnes volí Andreje Babiše (ANO) nebo SPD," míní.

Chce se proti takovému směřování ČSSD ozývat, kompromisy totiž už nikam nevedou. "Strana je mrtvá v případě, že bude dělat tyto kompromisy, buď vyhrají jedni, nebo druzí," míní. Neoficiálně prý informace o tlaku na své vyloučení zaslechl. "Jestli mě pan Hamáček vyhodí, tak to mi je zcela lhostejné," uvedl.

Nezáleží mu ani na tom, jestli se jeho výroky bude zabývat některý ze stranických orgánů. "Já budu říkat to, co jsem teď řekl. Budu dělat politiku, kterou dělám. Protože žiji mezi obyčejnými lidmi. A jestli to budou řešit na klubu nebo nějakém grémiu, mě je to úplně lhostejné," dodal.

Foldyna: Nejsem zbabělec, nechci utíkat, spousta lidí mi píše, abych to nedělal