Je jediná, koho poslouchá. Kdo je klíčová žena, která se hádá s Babišem?

Se staronovým premiérem Andrejem Babišem se vrací do Strakovy akademie také jeho dlouholetá spolupracovnice Tünde Bartha. Stejně jako v minulosti povede Úřad vlády, je ale jasné, že zdaleka nebude jen „obyčejnou“ úřednicí.
Sotva přišel Andrej Babiš v pondělí před polednem na svou první tiskovou konferenci v roli staronového premiéra, objevila se jen kousek za ním - a hned si sedla do první řady, aby byla Babišovi co nejblíže. Jako by Tünde Bartha chtěla nejen symbolicky, ale také fakticky ukázat, že právě ona má k premiérovi opravdu blízko. A první zmínka o ní na sebe nenechala dlouho čekat.
„My už pracujeme, nechceme žádných sto dní hájení. Dnes jsme rozhodli o tom, že na pozici šéfky Úřadu vlády byla zvolena - nebo potvrzena - paní Tünde Bartha, která pracovala na tomto postu, když jsem byl premiérem v minulosti,“ oznámil Babiš.
Když se premiér opravil slovem „potvrzena“, vedle stojící ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček se lehce pousmál. Nejbližší Babišova spolupracovnice určitě nebyla do funkce zvolena, předseda vlády si ji prostě vybral.
Když vyslovil její jméno, rozhlédla se kolem sebe a její tvář, do té doby přísná a vážná, se uvolnila a bylo možné si všimnout širokého úsměvu. Víc k ní tentokrát Babiš neřekl, v minulosti o ní ale mluvil vždycky v superlativech.
Je to ostrá ženská, co se se mnou hádá
„Tünde je moje pravá ruka a trávíme spolu skoro celý pracovní den. Už jen to, že Tünde se mnou dokáže držet krok a ještě jí zbývá energie se se mnou hádat, vám napoví, jak je to ostrá ženská. A moc se jí omlouvám, protože když něco nefunguje, jsem na ni zlej. Ale mám ji rád a ona ví, že jsem z ‚jiné planety‘,“ napsal o ní politik na svůj Facebook v roce 2019.
Bartha naopak o Babišovi řekla několik pochvalných vět o dva roky později pro deník Blesk, kde potvrdila jejich vzájemnou blízkost. „Pokaždé, i Donaldu Trumpovi, mě představoval jako svoji pravou ruku. Neřekl ani moje jméno, ani moji funkci. My jsme oba upřímní a možná i emočnější. Máme spolu po těch letech nějaký vztah, ale neřekla bych, že je to závislost. Naučili jsme se spolu velmi dobře pracovat,“ svěřila se.
Babiš v minulosti vyzdvihoval její organizační schopnosti hned v několika případech. Velmi jí děkoval například za uspořádání státního pohřbu zpěváka Karla Gotta poté, co nabídl manželce zesnulého zpěváka, že se o pohřeb postará. Šlo o jedno z největších rozloučení za řadu posledních let, kdy do Prahy přijížděly na pohřeb tisíce lidí. Zároveň se Bartha podílela na organizování řady Babišových cest i vítání zahraničních politiků v Česku.
Nejvíce na očích veřejnosti ovšem byla k vidění během prezidentské kampaně Andreje Babiše v roce 2022, kdy měla hlavní slovo v zákulisí, ale také na mítincích s občany. Neustále pobíhala z jednoho místa na druhé, dávala řadě spolupracovníků pokyny a kontrolovala, jestli je vše připraveno, jak má být.
„Na Hradě by byla kancléřkou,“ avizoval tehdy Babiš coby prezidentský kandidát. Jenže lidé zvolili hlavou státu Petra Pavla, a Tünde Bartha tak šla místo na Hrad pracovat do Agrofertu - věnovala se mimo jiné podnikání firmy ve východní Evropě, například na Balkánu.
Napojení na maďarského premiéra Orbána
Někteří politici však při dotazu na Babišovu pravou ruku upozorňují na to, co k ní zaznívalo už v minulosti. Má totiž blízko k vládnoucí elitě maďarského premiéra Viktora Orbána, který patří k největším kritikům EU a zároveň je politikem, který udržuje blízké vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Ostatně i sám Babiš o Orbánovi dlouhodobě mluví převážně pozitivně, prezentuje ho jako spojence v boji proti migraci, proti klimatické politice EU a zdůrazňuje jejich osobní i politické přátelství či spolupráci v rámci visegrádské čtyřky (Česka, Slovenska, Maďarska a Polska).
Spolupracují ale také na evropské úrovni - Babiš společně s Orbánem a předsedou rakouské Svobodné strany (FPÖ) Herbertem Kicklem stáli u zrodu evropské frakce Patrioti pro Evropu, kteří se rychle stali jednou z nejsilnějších politických skupin v Evropském parlamentu co do počtu poslanců. Ostatně když se Babiš loni účastnil jednání této frakce, doprovázela ho právě Bartha, upozornil web Hlídací Pes.
Vyznamenaná humanistka
Tünde Bartha se narodila v roce 1976 maďarským rodičům na východním Slovensku a po Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studovala na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti. Následně založila agenturu, která vozila maďarské turisty do Prahy.
Loni dokonce získala vysoké maďarské státní vyznamenání za zlepšování česko-maďarských vztahů a za zásluhy o visegrádskou čtyřku (V4).
Babiš v předvolební kampani před letošními sněmovními volbami mnohokrát prohlašoval, že chce obnovit sílu V4, což by znamenalo přinejmenším bližší vztahy s Maďarskem a Slovenskem. Předcházející vláda Petra Fialy setkávání v rámci V4 výrazně omezila kvůli tomu, že měla společně s polskou vládou zcela jiný pohled na ruskou agresi vůči Ukrajině než Orbán a slovenský premiér Robert Fico.
