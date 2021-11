Jdeme do vlády, odhlasovali si Piráti. Budeme pracovat pro všechny, vzkázal Bartoš

Většina členů Pirátské strany odhlasovala vstup do vlády, ve které budou Piráti společně s ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Starosty a nezávislými. Pro koaliční smlouvu nové vlády hlasovalo 82,1 procenta hlasujících. Ankety se zúčastnilo přes 90 procent členů a členek.

Piráti byli poslední z pěti stran budoucí koalice, kteří schvalovali vstup do vlády. Ohledně jejich rozhodování panovaly největší pochybnosti, nakonec hlasování ukázalo, že vstup do vlády podporuje velká většina.

Piráti budou součástí nové vlády. V rámci hlasování našeho Celostátního fóra o tom rozhodlo 82,1 % hlasujících. Pro hlasovalo 888 Pirátek a Pirátů (z 1082 hlasujících). Děkuji všem členům za rozhodnutí, na jehož základě budeme ve vládě moci pracovat pro všechny občany naší země. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) November 15, 2021

"Společné rozhodnutí o vstupu do vlády vnímám jako velký závazek odvádět co nejlepší práci. A je to také závazek pro členy Pirátské strany směrem k voličům, kteří nám dali důvěru ve volbách. Hájit budeme samozřejmě nejen jejich zájmy, ale zájmy všech občanů této země," reagoval předseda Pirátů Ivan Bartoš, který se snažil spolustraníky přesvědčovat, aby podpořili vládní účast.

Podobně vítala výsledek první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. "Velmi si vážím toho rozhodnutí. 82 procent pro vstup do vlády je velmi silná podpora," sdělila tato staronová poslankyně, která by v případě opačného výsledku referenda patrně skončila na postu místopředsedkyně sněmovny. Do této funkce ji zvolili minulý týden poslanci budoucí vládní koalice s tím, že už Piráty brali jako partnery vládnutí.

Výsledek referenda si pochvaloval také předseda koaličních Starostů a nezávislých Vít Rakušan. "S Ivanem Bartošem se mi vždy spolupracovalo velmi dobře, jsem rád, že se Piráti rozhodli hlasovat pro vstup do vlády," uvedl.

Věřím, že nás lidé volili proto, abychom společně porazili Andreje Babiše. Abychom společně ukončili vládní chaos. Abychom zabránili vládě populistů a extrémistů a nabídli lidem lepší budoucnost. Jsem rád, že to většina Pirátů nechce zahodit. Lidi v této zemi nesmíme zklamat. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 15, 2021

Hlasování všech Pirátů začalo v pátek dopoledne, skončilo v pondělí ve 22:00. V anketě se mohlo vyjádřit 1193 členů. Podle on-line systému odeslalo svůj hlas 1082 z nich. O hlasování tak byl značný zájem, například v lednu se ke koaliční smlouvě se STAN vyjádřilo 848 Pirátů. Pro svazek se Starosty jich tehdy bylo 668.

Výsledky referenda oznámili Piráti v pondělí po jedenácté večer. Mezi prvními, kdo o výsledku informoval, byla poslankyně Pirátů Klára Kocmanová. "Naši zástupci v čele s Ivanem Bartošem dokázali pro Piráty po 30 dnech velice intenzivního vyjednávání zajistit 3 ministry a do vládního prohlášení promítnout řadu pirátských priorit. Členové Pirátů dali těmto podmínkám po týdenním zvažování zelenou. Jdeme do vlády," napsala na sociální sítě.

Čeká nás spousta práce, vzkázal Fiala

Koalice PirSTAN se před volbami zavázala, že strany půjdou společně do vlády, či společně do opozice. Nesouhlas Pirátů se vstupem do vlády by tak vyžadoval nejen změnu vládní koaliční smlouvy se Spolu, která mimo jiné rozděluje mezi pětici stran ministerské posty, ale pravděpodobně také výpověď předvolební koaliční smlouvy mezi Piráty a STAN.

Předseda STAN Vít Rakušan v neděli odmítl, že by odhodlání starostů jít do vlády mohlo jakkoliv porušovat koaliční smlouvu s Piráty. Pokud by se Piráti postavili ke vstupu do vlády negativně, vrcholné orgány by měly odlišný názor na stěžejní koaliční záležitost a následovalo by dohodovací řízení, upozorňoval Rakušan.

Spokojenost s referendem vyjadřovali z pondělí na úterý také zástupci ODS, lidovců a TOP 09. "Vítám rozhodnutí členské základny Pirátské strany. Věřím, že vznikající vláda koalic SPOLU a PirStan dokáže provést zemi složitým obdobím. Čeká nás spoustu práce," sdělil šéf ODS Petr Fiala.

"Přes dílčí neshody pro mě jsou demokratickými partnery a jsem ráda, že se budou přímo podílet na správě země," napsala k Pirátům předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. A radost projevoval i šéf lidovců Marian Jurečka. "Jsem rád, že vstup Pirátů do vlády je definitivně potvrzen. Obohatí náš vládní tým, který má před sebou nejtěžší misi od vzniku samostatné České republiky. Čelíme krizi pandemické, ekonomické i energetické, ale jsme na to připraveni a věřím, že to spolu zvládneme. 82 procent je dobrý výsledek," konstatoval.