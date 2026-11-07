„Jde tam o nakládání s heslem.“ Obrana chce „uvařit“ Kateřinu Jacques na počítači

Kolem osudu hlavní ombudsmanky ministerstva obrany začíná být jasno. Jak už deník Aktuálně.cz informoval v pátek, přestože za poslední čtyři měsíce prošla Kateřina Jacques úspěšně dvěma resortními tendry, ve čtvrtek do její kanceláře dorazila bezpečnostní kontrola. Podle zjištění reportéra jí „bezpečáci“ vyčítají údajně špatnou práci s heslem k počítači.
Je to jen pár dnů, co se Kateřina Bursíková Jacques vrátila z australského Sydney. Reprezentovala tam Českou republiku na mezinárodním setkání armádních ombudsmanů. A první listopadovou středu zase od Asociace firemních ombudsmanů ČR převzala ocenění za odvahu.
„Svou odvahou být nezávislým hlasem v hierarchicky uspořádaném prostředí ministerstva obrany dokládá, že ombudsman může i zde posilovat důvěru, respekt, kulturu bezpečného řešení problémů a přispívat k systémovým změnám,“ zdůvodňuje asociace, proč Jacques cenu nazvanou Benátské zrcadlo udělila.
Ovšem už v momentech, kdy ombudsmanka diplom v pražském Karolinu přebírala, nejspíš tušila, že situace kolem ní houstne. A že přispívat k oněm dalším systémovým změnám v resortu už jí nebude umožněno. „Ve čtvrtek 5. listopadu musela vypovídat před našimi bezpečáky,“ popisuje jeden ze zaměstnanců inspekce ministerstva obrany, s nímž reportér mluvil.
Jak deník Aktuálně.cz popsal v pátek, přestože Kateřina Bursíková Jacques funguje jako hlavní ombudsmanka ministerstva obrany od loňského července a během posledního čtvrtroku prošla úspěšně dvěma výběrovými řízeními, ve hře je teď její konec.
Hned několik oslovených resortních úředníků se shodlo na tom, že Jaromír Zůna (za SPD) se svým náměstkem Radovanem Víchem (SPD) údajně dostali úkol zbavit se „výrazných pohrobků“ po minulé vládě Petra Fialy (ODS). A jedním z nich má být právě Jacques.
V počítači nejsou utajované informace
Do kanceláří oddělení lidských práv totiž dorazila kontrola z odboru bezpečnosti. Jeho lidé řeší i nejrůznější incidenty či údajné prohřešky proti bezpečnostním pravidlům ze strany zaměstnanců ministerstva obrany. A jak si reportér v průběhu pátku ověřil u tří zdrojů z resortu, jednou z těch, na koho se „bezpečáci“ nyní zaměřili, je právě Jacques.
„Co víme, má se prý jednat o bezpečnost při nakládání s heslem
v nezabezpečeném počítači,“ informuje vysoce postavený úředník obrany pod příslibem anonymity, z čeho se nyní ombusmanka údajně zpovídá. „Má jít ale jen o běžný počítač, v němž nejsou utajované informace, takže se to navenek nijak nebezpečně či dramaticky nejeví,“ krčí rameny.
Reportér deníku Aktuálně.cz v pátek oslovil jak ministra obrany Jaromíra Zůnu (za SPD), tak nového šéfa jeho inspekce Pavla Kříže, kam lidskoprávní oddělení s Kateřinou Bursíkovou Jacques spadá. Ani jeden z mužů však na otázky nezareagoval.
Zjištění deníku Aktuálně.cz nicméně nevyvrátil Vlastimil Dušátko, šéf odboru bezpečnosti ministerstva obrany. Novináře ale s dotazy nasměroval na tiskové oddělení resortu. To však do vydání článku ani po urgencích neodpovědělo.
Reportér se pokoušel oslovit také samotnou Kateřinu Jacques. Ani ona ovšem do vydání článku nezareagovala. Jasněji by o jejím dalším osudu na ministerstvu obrany mělo být v dalších dnech či týdnech.
S prací Jaromíra Zůny si nebere žádné servítky. Podívejte se, co si o ministrovi obrany myslí jeho předchůdkyně:
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