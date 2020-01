Za rasismus potrestaný extajemník SPD se nevzdal, případ míří k Nejvyššímu soudu

Přestože v kauze nenávistných výroků bývalého tajemníka hnutí SPD Tomia Okamury už zazněl pravomocný rozsudek, případem se ještě bude zabývat jedna soudní instance. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, extajemník Jaroslav Staník podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Brojí v něm proti podmíněnému trestu, který dostal za urážky menšin na sněmovní půdě. Musel také zaplatit pokutu ve výši 70 tisíc korun.

Úspěch ve volbách v roce 2017 slavilo hnutí SPD Tomia Okamury v prostorách Poslanecké sněmovny. Přítomen byl i tehdejší tajemník Jaroslav Staník. Pod vlivem alkoholu vulgárně křičel, že homosexuálové, Romové a Židé patří do plynu a homosexualita se má léčit. Slovně napadl také několik sněmovních úřednic i političek, obořil se i na tehdy končící ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou Tominovou.

Loni v září mu za to Městský soud v Praze pravomocně uložil podmíněný trest ve výši jednoho roku se zkušební lhůtou dvou let, vedle toho mu vyměřil pokutu 70 tisíc korun. Jak zjistilo Aktuálně.cz, Staník verdikt nepřijal. "Odsouzený podal prostřednictvím svého obhájce dovolání," potvrdila Aktuálně.cz Dana Šindelářová, místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1, kde se případ vyřizoval v prvním stupni. Případem se tak bude zabývat Nejvyšší soud.

Staník podal dovolání v prosinci. Místopředsedkyně Šindelářová v této souvislosti poznamenala, že spis stále leží u soudu prvního stupně. Na čem extajemník staví svou obranu, není jasné. "Pan Staník mi nedal zmocnění, abych k tomu cokoliv řekl. Ze svého rozhodnutí si tyto věci diskutuje sám," řekl Aktuálně.cz jeho advokát Pavel Pohorský.

Staník podle svých slov citoval Husa

Aktuálně.cz se jeho prostřednictvím snažilo Staníka kontaktovat, na prosbu však nereagoval. Během hlavního líčení ale mluvil o tom, že jeho výroky svědci překroutili. "Ta slova padla v kontextu vzrušené diskuse, je pro mě urážlivé, jak má slova jsou dezinterpretována," uvedl. Ve vzrušené debatě prý jen citoval mistra Jana Husa, který popisoval Romy jako "plémě nečisté, práce se štítící".

Prvoinstanční i odvolací soud ale svědectví vyhodnotily jako věrohodná. Proti Staníkovi vypovídali bývalí poslanci předchůdce SPD, hnutí Úsvit přímé demokracie, Marek Černoch a Martin Lank, nenávistné výroky potvrdila i někdejší tajemnice bývalé ministryně Marksové Tominové Marie Richterová. "Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození," řekl Aktuálně.cz exposlanec Černoch.

Okamurovec z ČSSD Jaroslav Staník za minulého režimu působil i SNB, později byl policistou. Před spojením s Tomiem Okamurou byl roky členem ČSSD, v letech 2010 až 2014 vykonával funkci místostarosty Bojkovic na Uherskohradišťsku.

ČSSD se ho v roce 2012 zbavila, protože ještě coby straník pomáhal Okamurovi v jeho senátní kampani. V širší známost veřejnosti vešel loni během voleb, když novináře ostře vykazoval ze štábu.

"Výroky, které sdělil jako tajemník poslaneckého klubu SPD, mohou evokovat ve velkém množství lidí názor, že takový názor mají i ostatní poslanci SPD a že tento názor je přípustný i v Poslanecké sněmovně, a tudíž je i přípustný pro další občany. V tom vidím velkou společenskou škodlivost," vysvětlila loni na jaře soudkyně Helena Králová, proč Staníka nepravomocně potrestala.

Vstupní karta do sněmovny

Její výrok potvrdil loni v září odvolací senát Městského soudu v Praze v čele se soudcem Petrem Hovorkou. Jeho rozhodnutím se stal Staníkův trest za podněcování nenávisti vůči skupině osob a schvalování genocidia pravomocným. "Odvolání obžalovaného se zamítá. Svoboda projevu i v naší zemi má hranice, není bezbřehá," uvedl mimo jiné soudce Hovorka.

Po incidentu Staníkova politická kariéra narazila do zdi. Profesní vazbu s ním zpřetrhal poslanec Jaroslav Holík, jemuž Staník pomáhal coby asistent. SPD ho zbavila tajemnické funkce, v únoru 2018 přestal být členem hnutí. Další téměř rok a tři čtvrtě měl však volný vstup do Poslanecké sněmovny, poslanecký klub SPD mu ponechal vstupní kartu. Průkaz mu umožňoval vstup do dolní komory parlamentu bez kontroly a volný pohyb po sněmovně.

SPD to oficiálně zdůvodnila, že jako tajemník hnutí a posléze tajemník poslaneckého klubu předával agendu nástupcům. Dva měsíce po prvním odsouzení mu ale hnutí kartu odňalo. "Pan Staník od dnešního dne již nemá vstupní kartu do objektů sněmovny," potvrdil loni 9. června Aktuálně.cz tiskový mluvčí sněmovny Roman Žamboch. Od té doby se Staník může pohybovat po sněmovně jen po boku oprávněné osoby, třeba poslance.