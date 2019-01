Jaromír Soukup zakládá hnutí List Jaromíra Soukupa. Chce bojovat proti oligarchům

Podnikatel Jaromír Soukup zakládá novou politickou stranu List Jaromíra Soukupa. Majitel společnosti Empresa Media, která vlastní také TV Barrandov, to oznámil ve středu večer v pořadu Moje zprávy. Je možné, že tak skončí jako moderátor většiny pořadů, jež na TV Barrandov uvádí.

"Už více než rok mluvím s politiky o tom co mě, ale především vás trápí. Byl jsem první, kdo u nás v republice otevřel téma oligarchů. Upozornil jsem na špinavé praktiky soudců. Byl jsem to já, kdo jako první řekl premiérovi, že je třeba zdaňovat nadnárodní koncerny. Byl jsem to já, kdo jako první upozornil na krutý rozpor mezi tím, co politici říkají a co dělají," vyjmenoval svá údajná prvenství Jaromír Soukup ve svém pořadu.

"Právě proto jsem se rozhodl, že aktivně vstoupím do dění. Úderem dnešního dne zakládám politické hnutí List Jaromíra Soukupa," oznámil vlastník TV Barrandov. Dále uvedl, že se chce zaměřit na boj proti oligarchům a chce prosadit trestní odpovědnost politiků. "Nenechte mě v té snaze samotného, buďme vlastenci a braňme české národní zájmy," vyzval své diváky.

Je tedy možné, že Soukup již nebude moderovat většinu pořadů, jež na TV Barrandov uvádí (ke konci minulého roku jich bylo jedenáct). Ve středečním pořadu to ale konkrétně neoznámil.

Na "zásadní oznámení" již dříve upozornil Soukupem vlastněný server Týden.cz. "Je pravda, že již před časem jsem udělal spolu se svými nejbližšími spolupracovníky jedno závažné životní rozhodnutí. Bude mít vliv na vše: i na mé pořady v TV Barrandov. Možná se budete divit," citoval ve středu Soukupa.

Jaromír Soukup vlastní mediální agenturu Médea nebo vydavatelství Empresa Media, vydávající časopisy Týden či Instinkt. TV Barrandov koupil od společností Moravia Steel podnikatele Tomáše Chrenka začátkem roku 2013. V letech 2015 a 2016 získala 30% podíl v Médee a 49% podíl v Empresa Media čínská společnost CEFC.