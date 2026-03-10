Jaro se pomalu ujímá vlády. Čechy už nepotrápí chlad, ale něco docela jiného

Počasí v Česku bude nadále jarní, čeká nás oblačný týden, místy zaprší. Teploty každopádně zůstanou na březnové poměry relativně vysoko, přes den se budou pohybovat kolem patnácti stupňů. Místo chladu tak mnohé Čechy potrápí spíš alergie na pylová zrna.
V ovzduší jsou nyní vyšší koncentrace pylových zrn olše a lísky, které potrápí alergiky, stejně tak začínají kvést i tisy nebo topoly. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu a informací Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, které se monitoringu pylu věnují.
Počasí v tomto týdnu začalo převážně oblačnou oblohou, místy meteorologové očekávají přeháňky, v úterý se dokonce může vyskytnout bouřka. Denní teploty se budou v následujících dnech držet většinou mezi 11 až 16 stupni. Co se týče nočních teplot, s úterým klesnou na sedm až dva stupně a lehce nad nulou se budou držet i v dalších dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Nadcházející čtyři týdny by podle meteorologů měly být teplotně spíše nadprůměrné. V období od 9. března do 5. dubna by se týdenní průměry nejvyšších denních teplot měly pohybovat nejčastěji od 11 do 14 stupňů Celsia, v noci pak většinou mezi čtyřmi stupni a nulou. „Srážkově očekáváme první týden předpovědi (9. 3. až 15. 3.) podprůměrný, další tři týdny by měly být průměrné až mírně podprůměrné,“ dodali meteorologové.
S teplejším počasím a pomalým příchodem jara pak souvisí i sezonní alergie na pyly, kterými trpí asi třetina populace. Celkové množství pylových alergenů v ovzduší je v celém Česku podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu mírné a v některých částech republiky střední. Podle informací na webu Pylové informační služby se v minulém týdnu množství pylových alergenů v ovzduší prudce zvýšilo.
„Jasně dominoval pyl lísky a v těsném závěsu také pyl olše. Sezona těchto silně alergizujících časně kvetoucích zástupců čeledi břízovitých je letos velmi silná,“ uvedla služba na webu. Na pyl lístky a olše reaguje podle odborníků alergicky i významná část osob přecitlivělých na pyl břízy. „Ideální podmínky pro uvolňování pylu z olší a lísek jsou při teplejším slunečném a větrném počasí,“ doplnila informační služba. Podobné počasí zvyšuje i aktivitu klíšťat, i když ta je zatím podle dat ČMHÚ mírná.
V nižších polohách by už měla sezona lísky a olše v dalších dnech pozvolna slábnout, ve středních a vyšších polohách bude ještě na vrcholu. Postupně pak bude v ovzduší přibývat pylů tisů, cypřišovitých a topolů.
Množství pylu v ovzduší ovlivňuje hlavně teplota vzduchu, ale i sluneční záření, vítr a srážky. Dříve začínala sezona až koncem února, v posledních letech je časnější. Při oteplení nad deset stupňů Celsia vykvetly loni první lísky již před koncem ledna. Letos se podle grafu z pražského měření SZÚ první pyly lísky a olše začaly objevovat po polovině února, maxima dosáhly v posledních únorových dnech.
