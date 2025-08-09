Domácí

"Mrzáci Jarů!" Známá kapela zahrála poprvé bez Klempíře. "Chyběla šťáva," zaznělo

před 1 hodinou
Do jejich koncertu zbývaly ještě dlouhé desítky minut, ale bylo to jedno z hlavních témat u stolů poblíž festivalových barů. Koho kapela J.A.R. přiveze do Všetic a jak vůbec bude úplně poprvé v historii "chutnat" bez Oty Klempíře, který musel ze známé skupiny kvůli svým politickým ambicím odejít? "Jaři" nakonec svůj historicky první koncert bez jednoho ze zakladatelů zvládli, ale drhlo to.
První vystoupení kapely J.A.R. bez Oty Klempíře (8. 8. 2025). | Video: Ondřej Stratilík

Byť je festival Krásný ztráty live na statku ve středočeských Všeticích spojen především s charismatickou osobností Michala Prokopa, letos se mohli pořadatelé na poslední chvíli spolehnout ještě na jeden tahák. Přesně týden poté, co se kvůli jeho kandidatuře za stranu Motoristé sobě skupina J.A.R. zbavila svého frontmana Oty Klempíře, tu měla odehrát premiérový koncert bez něj.

Reportér deníku Aktuálně.cz se v uplynulých dnech pokoušel spojit s některými členy známého hudebního projektu, na žádost o rozhovor ale neodpověděl nikdo. "Ne," reagoval pak stroze jen Robert Rozkurz, manažer kapely, na otázku, jestli by si někdo z hudebníků našel před pátečním koncertem ve Všeticích chvíli na rozhovor.

A jak bylo zřejmé ze slov některých návštěvníků hudební přehlídky, i pro ně byli J.A.R. bez Klempíře vděčným tématem.

"Zajímá mě, koho budou mít místo něj," prohlásil ve frontě na čepované pivo starší muž. Skupinka návštěvníků, která si na dvoře u stolu pochutnávala na grilované klobáse, zase řešila, že Klempířova kandidatura je příliš nepřekvapila. "Vždyť měl k politickým stranám vždycky blízko a teď se konečně odkopal," popsala zhruba čtyřicetiletá žena. "Jsem ráda, že to J.A.R. vyřešili zatím takhle, třeba se k nim po volbách Klempíř zase vrátí," přidala se k hovoru její kamarádka.

Skořepa? Kdo to je?

Do poslední chvíle nebylo jasné, kdo jednoho ze zakladatelů za mikrofonem nahradí. Až když se krátce po sedmé večer roztrhla černá opona, ukázalo se, že Michaela Viktoříka doplní pouze osmatřicetiletý zpěvák Michal Skořepa, jenž koncertuje s vlastním projektem Pan Lynx.

Když jej Roman Holý, klávesista a autor hudby J.A.R., představil, řada lidí v publiku si z kapsy vytáhla telefon a začala na internetu hledat, kdo to vlastně Skořepa je. Bylo znát, že některé skladby nový zpěvák ještě nezná tak dobře, a tak měl k ruce texty na připraveném tabletu.

Hlasově není možné Skořepu s Klempířem srovnávat, oba dva jsou úplně jinde, a proto mu v náročnějších rapových pasážích tak silně spojených s hlasem bývalého frontmana vypomáhal sám Holý. A deklamace šla tomuhle hudebnímu mozku kapely velmi dobře.

"Tady jsou mrzáci Jarů!" dělal si sám Holý legraci ze situace, která skupinu potkala. Kromě Klempíře totiž už dlouho s projektem nemůže koncertovat ani Dan Bárta. Ten řeší vážné poškození sluchu.

"Krásné ztráty!" burcoval zase stovky lidí v publiku Viktořík. A s úsměvem dodal: "No, nevím, jestli v našem případě, možná jo!" Byl to právě on, kdo změnil text v taneční skladbě Žárlíme na Romana tak, že pasáž začínající "Oto Klempíř nasadí bezvýraz z mládí" končí nově slovem "kopanec".

Poměrně silným momentem pak byla část koncertu, kdy J.A.R. ve značně minimalistické, a možná o to silnější verzi, zahráli skladbu Poslední rváč z alba Jezus Kristus Neexistus?. Zatímco v originále se o slova dělí Dan Bárta s Otou Klempířem, teď na ni byl sám Skořepa.

A zvládl to. Na rozdíl od starších songů tak masivně spojených s Klempířovým vokálem a jeho hlasovými přestřelkami s Bártou a Viktoříkem.

"Trápilo nás to od chvíle, co jsme se to dozvěděli"

Když na konci hodinového setu celá kapela po potlesku zmizela z pódia, zůstal na něm sám Michal Skořepa. I proto, aby veřejně poděkoval J.A.R., jak ho prý mezi sebou přijali a zapojili.

"Už to není ono, chyběla tomu šťáva," poznamenal jeden mladý muž při odchodu na druhou scénu. "Teď už to táhne jen rytmika a dechová sekce, hlasově je to slabý odvar toho, s čím mám J.A.R. za ty roky spojené," dodal ještě.

Důchodkyni Lídě, která do Všetic dorazila z okraje Prahy, se ale prý koncert líbil, jak prozradila: "Poznala jsem tam několik hitů, co znám, a trochu jsem si i zatančila. Ten Skořepa je celkem dobrý zpěvák, s tím Klempířem ho srovnat nedokážu."

Padesátiletý Honza ale kritikou nešetřil: "Takhle se neměli rozcházet. Už jsou docela staří chlapi na to, aby se zachovali takhle. Měli se pohádat nebo si dát pár facek a vyřešit to jinak."

A zatímco sám Oto Klempíř začal v posledních dnech na sociálních sítích sdílet své politické názory a preference, kapela J.A.R. k situaci i budoucnosti mlčí. "Ota se rozhodl pro profesionální politiku a to s naším světem hudby absolutně nejde dohromady. Obě dvě strany to uznaly, proto jsme se rozešli. Otova politická minulost nás trápila od chvíle, kdy jsme se o ní dozvěděli," prohlásil jen Holý v několik dní starém hlasovém vzkazu fanouškům.

 
