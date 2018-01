Janouškův zdravotní stav posoudí olomoucký ústav, čas má do konce února

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Podnikatel Roman Janoušek v roce 2012 úmyslně srazil autem ženu. U soudu dostal 4,5 roku za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky.

Praha/Olomouc - Zdravotní stav odsouzeného podnikatele Romana Janouška, který žádá o upuštění od zbytku trestu odnětí svobody, posoudí znalecký ústav Fakultní nemocnice v Olomouci. Posudek musí odevzdat do konce února.

"V případu byl přibrán znalecký ústav Fakultní nemocnice v Olomouci. Posudek má být odevzdán do konce února," řekla Markéta Puci, mluvčí pražského městského soudu, jenž se Janouškovou žádostí zabývá.

Mluvčí Fakultní nemocnice Olomouc Egon Havrlant potvrdil, že nemocnice byla o vypracování posudku požádána. "Lhůta je skutečně stanovena do konce února. Další podrobnosti nemůžeme sdělit vzhledem k povinnosti mlčenlivosti znalce, která vyplývá ze zákona o znalcích," řekl Havrlant.

Janoušek v roce 2012 úmyslně srazil autem ženu v pražských Nuslích. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec dostal 4,5 roku za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014. V brněnské věznici zůstal do března 2016, poté měl trest opakovaně přerušený ze zdravotních důvodů.

Brněnský krajský soud loni v listopadu zamítl Janouškovu další žádost o přerušení trestu. Zároveň ale uvedl, že zdravotní prognóza nepředpokládá zlepšení a Janoušek by měl situaci řešit žádostí o upuštění od zbytku trestu.

Lobbista se v určeném termínu do věznice nevrátil. Jeho advokát podal v Praze žádost o upuštění od zbytku trestu, pražský soud ale celý spis následně zaslal do Brna. Brno trvalo na tom, že o žádosti by měl rozhodnout ten soud, který Janouškův případ řešil jako první, tedy Městský soud v Praze. Nejvyšší soud mu dal za pravdu.