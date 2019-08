Janouškovi trest neodpustili. Zhoršení jeho stavu není tak zásadní, potvrdil soud

Uplynulý pátek Vrchní soud v Praze pravomocně rozhodl, že se politickému podnikateli Romanu Janouškovi zbytek trestu odpouštět nebude. Lobbista dostal 4,5 roku za to, že v opilosti srazil vozem jednapadesátiletou ženu. Kvůli svému zdravotnímu stavu je už přes tři roky na svobodě, má přerušený trest. Zatím se marně snaží, aby se do vězení nemusel vrátit. Deník Aktuálně.cz má k dispozici předchozí rozhodnutí soudu, které mu trvalé setrvání na svobodě zapovídá.

Pražský vrchní soud měl na stole spis k Janouškově žádosti o upuštění od zbytku trestu, jak se institut oficiálně jmenuje, od letošního 23. května. Odvolací instance vypořádávala stížnost, kterou lobbista brojil proti předchozímu soudnímu rozhodnutí. Podle něj se zbytek trestu lobbistovi promíjet nebude. Odvolací instance v pátek verdikt zopakovala, zamítnutí žádosti je tak pravomocné.

"Vrchní soud v Praze v této věci již rozhodl v neveřejném zasedání. Rozhodnutí není ještě písemně vyhotoveno, a dokud nebude doručeno stranám trestního řízení, nebudeme k němu poskytovat bližší informace," tlumočila Aktuálně.cz zdrženlivé stanovisko vrchního soudu jeho mluvčí Simona Heranová. Jednoznačný závěr ale plyne ze soudní databáze, kde stojí, že "rozhodnutí soudu I. stupně bylo potvrzeno".

Vzhledem k vyjádření mluvčí nejsou známy argumenty, jimiž se vrchní soud řídil a na jejichž základě zbytek trestu pro Janouška platí. Lze si však o nich udělat vypovídající obrázek díky verdiktu předchozí instance, Městského soudu v Praze, jehož rozhodnutí nyní odvolací soud potvrdil. Městský soud zamítl Janouškovu žádost letos 26. března, deník Aktuálně.cz má odůvodnění výroku k dispozici.

"Institut upuštění od výkonu trestu, respektive jeho zbytku je namístě uplatnit ve výjimečných náležitě odůvodněných případech, neboť jeho aplikací dochází k faktickému zániku možnosti státu vynutit na odsouzeném trest nebo jeho zbytek vykonat, proto je k jeho užití nutno přistupovat velmi obezřetně se zvážením všech okolností," začíná své odůvodnění senát v čele se soudcem Tomášem Kubovcem.

Potíže kvůli operaci hlavy

Janouškovy potíže vycházejí z operace hlavy, kterou v minulosti absolvoval kvůli hematomu. Přerušený trest má od jara 2016, odseděl si něco málo přes rok. Český rozhlas už dříve upozornil, že se v březnu téhož roku stal lobbista oficiálně invalidou. Janouškův advokát v této věci Lukáš Trojan před časem zmínil, že po odstranění hematomu jeho klient podstoupil výměnu části lebky za implantát, což působí další komplikace.

Kauza šla k soudu jako pokus o vraždu Státní zástupkyně Romana Janouška kvůli sražení ženy obžalovala z pokusu o vraždu, za niž mu v krajním případě hrozilo až 18 let.

Městský soud v Praze ale lobbistův čin kvalifikoval jako ohrožení pod vlivem návykové látky a těžké ublížení na zdraví, za což mu v dubnu 2014 uložil trest tři roky vězení a pět let zákazu řízení.

Žalobkyně se však odvolala, Vrchní soud následně v září 2014 trest zpřísnil na čtyři a půl roku za mřížemi a sedm let bez řidičáku.

Pražskému městskému soudu předložil Janoušek dva nové posudky, jimiž chtěl doložit, že kvůli své špatné kondici si odpuštění zbytku trestu zasluhuje. Senát soudce Kubovce seznal, že lobbistův stav je skutečně vážný. "Z předložených lékařských zpráv a znaleckých posudků zadaných odsouzeným je soudu zřejmé, že zdravotní stav odsouzeného je stále nepříznivý natolik, že s ohledem na možnosti Vězeňské služby ČR není možné, aby nyní pokračoval ve výkonu trestu odnětí svobody," píše soud.

Podle senátu soudce Kubovce je sice přerušení Janouškova trestu namístě, ale trvalý pobyt na svobodě spatřuje jako předčasný. Lobbistovu žádost proto zamítl. "Zdejší soud v aktuálně předložené lékařské dokumentaci sice určitý náznak zhoršení projevu onemocnění odsouzeného spatřuje, nehodnotí jej však jako natolik zásadní, aby bylo možné s dostatečnou určitostí učinit konečný a trvalý závěr o zdravotním stavu odsouzeného," uzavřel Kubovec.

Ústavní stížnost za obnovu procesu

Lze předpokládat, že ve stejných intencích uvažoval i vrchní soud při zamítnutí Janouškovy stížnosti. Jak politický podnikatel významně spjatý s primátorskou érou Pavla Béma pravomocný verdikt přijal, není jasné. "Ke klientovi se nemohu vyjadřovat," sdělil Aktuálně.cz Janouškův právní zástupce v této věci Lukáš Trojan. Není to poprvé, co lobbista s takovou žádostí narazil. Pražský městský soud mu obdobnou zamítl už loni na jaře.

Politický podnikatel kvůli zdravotnímu stavu opustil věznici v březnu 2016, od té doby mu soudy trest přerušily opakovaně. Podle stávajícího rozhodnutí by se měl Janoušek vrátit za mříže koncem letošního roku. Pražský městský soud k tomu poznamenal, že vzhledem k lobbistově kondici by měl zbytek trestu absolvovat za specifických podmínek.

Janoušek bojuje o svou svobodu na více frontách, opakovaně usiloval i o obnovu procesu. Zatím neúspěšně. V březnu 2017 proti zamítnutí nového projednání případu podal ústavní stížnost, kterou má na stole senát soudců Jaroslava Fenyka, Jana Filipa a Radovana Suchánka. "Tato věc zatím nebyla vyřízena," sdělila Aktuálně.cz mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Janoušek byl odsouzen za těžké ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky kvůli nehodě, kterou opilý způsobil v březnu 2012 v Praze 4. Nejprve naboural do vozu jednapadesátileté ženy. Když si s ním chtěla incident na další křižovatce osobně vyříkat, srazil ji. Žena s těžkými zraněními strávila měsíc v nemocnici. "Stalo se něco divného. Až to budu vědět, tak vám to řeknu. Děkuji," komentoval incident na místě Janoušek.