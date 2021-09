Janoušek se musel stěhovat, služba ho přesunula do věznice bez stálé nemocniční péče

Byl to nejsledovanější nástup do vězení za poslední dobu. Politický podnikatel Roman Janoušek se vrátil za mříže 22. července. Na svobodě se zdržoval od března 2016, soud mu poté přerušení trestu ze zdravotních důvodů opakovaně prodloužil. Důvodem bylo jeho neurologické onemocnění. Až Vrchní soud v Olomouci letos na počátku léta rozhodl, že o Janouška se lze řádně postarat i v káznici.

Lobbista si proto vybral k nástupu vazební věznici Pankrác. Její součástí je nemocnice s poliklinikou, jež poskytuje plnohodnotnou lékařskou péči. „Zajišťuje a poskytuje komplexní zdravotní péči ústavní i ambulantní v rozsahu základní, specializované a zvlášť specializované diagnostické a léčebné péče a komplexní ošetřovatelskou péči osobám ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody,“ informuje věznice na webu.

Jak ovšem zjistilo Aktuálně.cz, lobbista už v pankrácké věznici nepobývá. Vězeňská služba České republiky ho nechala minulý týden převézt do jiné pražské káznice - v Ruzyni. Na první pohled běžný výkon vězeňské agendy může s sebou nést více informací. Ruzyňská věznice totiž nemá nemocnici, Janoušek tak ztratil možnost stálého přístupu ke komplexní lékařské péči.

„Co se týká podávání informace o odsouzených, nejsem oprávněna bez souhlasu dané osoby o nich podávat jakékoli informace. V obecné rovině mohu uvést, že migrace vězněných osob mezi věznicemi je naprosto běžnou praxí,“ řekla k tomu Aktuálně.cz mluvčí Vězeňské služby Markéta Prunerová. Jak lze Janouškův přesun do vězení bez nemocnice číst vzhledem k jeho tvrzeným zdravotním komplikacím, nechala mluvčí bez odpovědi.

Jistou skepsi vůči údajně špatné Janouškově kondici projevil už zmíněný Vrchní soud v Olomouci. Na jednu stranu uznal, že obtíže má. Je po operaci krevního hematomu v mozku, následně mu lékaři část lebky vyměnili za implantát a rozvinula se u něj epilepsie. Nicméně podle zjištění soudu si lobbista přitížil sám, když v takovém stavu pil ve velkém alkohol a bral drogy.

Soud navíc poukázal ještě na jednu věc: „Odsouzený při jeho pozorování se pohyboval bez berlí, bez přilby, absolvoval poměrně náročný program a dokonce si vyjel ve značném horku na kole bez potíží s rovnováhou. Následně byl na přelomu roku 2019 a 2020 vyfotografován ve sportovním vysokohorském prostředí v rakouských Alpách. Odsouzený se v podstatě chová tak, jako by žádným závažným zdravotním stavem netrpěl,“ uvedl soud.

Úplně bez lékařského dohledu však lobbista v ruzyňské věznici nezůstane. Káznice zahrnuje zdravotnické zařízení poskytující ambulantní péči v oblasti všeobecného lékařství, psychiatrie či adiktologie. „V případě nutnosti specializovaných vyšetření nebo nutnosti hospitalizace je vězněná osoba převezena do civilního nebo vězeňského zařízení,“ sdělila Aktuálně.cz mluvčí věznice Jana Kubátová.

Jak se k přesunu svého klienta do zařízení bez nemocnice staví advokát Lukáš Trojan, není jasné. Na zaslaný dotaz neodpověděl a nezvedal ani telefon. Povinnost opětovného nastoupení trestu však koncem července komentoval kriticky. „V tuto chvíli je to odpovědností Vrchního soudu v Olomouci, pokud se panu doktoru Janouškovi ve výkonu trestu přihodí jakákoliv zdravotní příhoda,“ prohlásil v České televizi.

Jak zjistilo Aktuálně.cz, Janouškův zdravotní stav předmětem justičního zájmu zůstává. Městský soud v Praze, jenž lobbistovu kauzu vyřizoval v prvním stupni, požádal 6. srpna pankráckou věznici o zprávu o jeho kondici. Lhůtu pro její dodání stanovil do 6. září. Posudek však dosud nedostal. Vězeňská služba přitom přesunula Janouška do jiné věznice ještě před postoupením zprávy soudu.

Kauza šla k soudu jako pokus o vraždu

Státní zástupkyně Romana Janouška kvůli sražení ženy obžalovala z pokusu o vraždu, za niž mu v krajním případě hrozilo až 18 let.

Městský soud v Praze ale lobbistův čin kvalifikoval jako ohrožení pod vlivem návykové látky a těžké ublížení na zdraví, za což mu v dubnu 2014 uložil trest tři roky vězení a pět let zákazu řízení.

Žalobkyně se však odvolala, Vrchní soud následně v září 2014 trest zpřísnil na čtyři a půl roku za mřížemi a sedm let bez řidičáku.