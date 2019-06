Fláknu mu ji. Poslanci odsoudili Jandákovy hrubosti, ale omlouvat se nemusí

Vítězslav Jandák se nemusí bát, že kvůli svým hrubým výrokům vůči několika novinářům přijde o místo v Radě Českého rozhlasu. Volební výbor Poslanecké sněmovny se sice vůči jeho chování vymezil, ale návrh otevřít na plénu jeho možné odvolání neprošel. Výbor Jandáka ani nevyzval, aby se omluvil. Neshodl se ani na tom, že radní porušil zákon. Zmíněné tři body padly pod stůl kvůli hlasům poslanců ANO, SPD a ČSSD. Jandák mimo jiné při jednání rady vyhrožoval publicistovi Jiřímu Černému inzultací.

"Jsem nespokojená, ale tenhle výsledek jsem očekávala. Poslanci ANO a poslanci za Okamurovo hnutí hlasovali proti. Nepochopila jsem proč, přestože se všichni zaklínali, že to byly odpudivé výroky, které škodí Radě Českého rozhlasu," reagovala pro Aktuálně.cz místopředsedkyně výboru Miroslava Němcová, která téma na sněmovní půdě prosadila. "Je vidět, že to je klika, která v žádném případě není na straně nezávislosti toho média," dodala.

Volební výbor zabývající se i mediální problematikou usedl ke stolu ve čtvrtek dopoledne. Měl probrat chování Vítězslava Jandáka na dubnovém jednání Rady Českého rozhlasu. Jandák novináře nazval odpadem, urážel jejich inteligenci a hudebnímu publicistovi Jiřímu Černému za jeho ostré výroky na svou adresu vyhrožoval, že mu ji "flákne". Vystoupení uzavřel slovy, že pokud jeho výrazy někomu vadí, je mu to "u pr***e".

"Domnívám se, že nemá být dále členem Rady ČRo, protože poté, co se všechno tohle odehrálo, tato kauza byla otevřena, řekl, že si za svými slovy absolutně stojí. Je tam nulová sebereflexe a snaha napravit, co udělal," otevřela diskusi na výboru Němcová. Její hlavní argument byl, že Jandák se svým vystoupením zprotivil té části zákona o Českém rozhlasu, jež zavazuje členy rady zachovávat důstojnost.

Výbor přizval předsedkyni Rady Českého rozhlasu Hanu Dohnálkovou, aby mu přiblížila svůj názor na věc. Dohnálková zdůraznila, že Jandák nemluvil za celou radu. "Byla to reakce pana Jandáka, hovořil za sebe jako soukromá osoba," zmínila. Podle svých slov s ním ve středu mluvila, radní údajně projevil určitý sebezpyt. "Řekl mi, že neměl použít takový slovník," podotkla.

Zhrubla politika i novinařina, stěžoval si předseda

"Jak jsem hovořil s panem Jandákem mockrát za několik týdnů po telefonu, už by taková vyjádření nedal," přitakal poslanec Petr Dolínek (ČSSD). "Ten problém je hlubší. Ve veřejném prostoru jsou fenomény, které jsou vzájemně interaktivní. Fenomén politiky a fenomén mediální. Je to trend posledních let, politika zhrubla a žurnalistika taky," snažil se zasadit Jandákovo chování do širšího kontextu předseda výboru Stanislav Berkovec (ANO).

Němcová jeho relativizaci odmítla. O novináře se podle ní poslanci nemají starat, protože ti jim nijak nepodléhají, zatímco členy rozhlasové rady volí. Postavila se i proti interpretaci z úst předsedkyně Dohnálkové. "Nesouhlasím s tím, že pan Jandák vystupoval za sebe jako soukromá osoba. Je-li na jednání rady ČRo, vždycky je tam jako radní, o tom nemůže být sporu, takže tento argument neberu," zdůraznila Němcová.

Po více než 40 minutách vyústila živá diskuse v hlasování o tom, jak se výbor k vystoupení Jandáka postaví. Předseda Berkovec jako by předznamenal podobu závěrečných usnesení. "Osobně jsem přítelem smířlivějšího řešení. Myslím si, že pokud budeme sekerničit, vylučovat a odvolávat, to bychom se pak na některých zasedáních sněmovny nebo jiných orgánů museli všichni vzájemně odvolat," řekl.

On si začal, říká Jandák

Poslanec Petr Gazdík (STAN) naopak poznamenal, že výbor selže, pokud Jandákův exces nevyhodnotí jako porušení zákona. "Z mého pohledu každý, kdo bude hlasovat proti, přispívá k hrubnutí politické a mediální scény. Říká tím, že vulgarity, urážky a dehonestace nenarušují činnost Rady Českého rozhlasu. Já si myslím, že narušují," prohlásil. Jeho apel nezafungoval, výbor ve finále jen v duchu předsedy Berkovce zdvihl varovný prst.

Kdo jak hlasoval O prvním z pěti návrhů hlasovalo devět poslanců, o dalších čtyřech jich hlasovalo deset.

Všech v tu chvíli devět poslanců zvedlo ruku pro následující usnesení: "Volební výbor Poslanecké sněmovny konstatuje, že na veřejném jednání Rady ČRo nejsou s ohledem na dodržení důstojnosti členů i rady žádoucí vulgarity nebo urážlivé jednání."

Sedm poslanců schválilo toto usnesení, zdrželi se Stanislav Berkovec (ANO), Miloslav Rozner (SPD) a Petr Dolínek (ČSSD): "Volební výbor Poslanecké sněmovny odmítá výroky magistra Vítězslava Jandáka, které zazněly během veřejného zasedání Rady ČRo dne 24. 4. 2019."

Usnesení o omluvě, porušení zákona a odvolání Jandáka nepodpořili Stanislav Berkovec (ANO), Marcela Melková (ANO), Tomáš Kohoutek (ANO), Miloslav Rozner (SPD) a Petr Dolínek (ČSSD).

Nenašla se ani potřebná většina, aby výbor vyzval Jandáka k omluvě. Stejně tak se neshodl na tom, že radní porušil zákon. Neprošel ani návrh, aby výbor doporučil plénu Poslanecké sněmovny Jandákovo odvolání z rady. Zmíněné tři body vyšuměly kvůli poslancům ANO, SPD a ČSSD. Ve všech třech případech se zdrželi hlasování. Poslanec Dolínek pak při bodu o doporučení radního odvolat hlasoval proti.

Výbor nakonec přijal dvě usnesení, jež se vůči Jandákovi vymezují. Jednak se shodl na tom, že jeho hrubosti odmítá. Za druhé pak vulgarity při jednání Rady Českého rozhlasu označil za nežádoucí. "Chtěla bych říct, že to byl ojedinělý případ. Nepamatuji se, že by se někdo na veřejných jednáních Rady Českého rozhlasu vulgárně vyjadřoval. A jsem přesvědčena o tom, že už se to nestane," shrnula téma předsedkyně Rady Českého rozhlasu Dohnálková.

Deník Aktuálně.cz se s radním Jandákem spojil. Zdá se, že ze svého dubnového stanoviska navzdory tvrzení předsedkyně Dohnálkové neuhnul. "Jeden výraz, který tam byl, že je mi to u …, mě mrzel. Dnes bych řekl, že je mi to jedno. To je jediné. Ale že bych něco odvolával, to ne," uvedl. "On (Černý) začal, on mě urazil. Já jsem ho v životě neviděl. Nevěděl jsem, proč mě nazval kreaturou. tak jsem na to chlapsky reagoval," dodal.