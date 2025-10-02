Domácí

V kauze Dozimetr odmítl vinu další obžalovaný. Hrozí mu 6,5 roku a vysoká pokuta

před 2 hodinami
Podnikatel Maroš Jančovič obžalovaný v kauze Dozimetr ve čtvrtek u hlavního líčení odmítl vinu. Dále se však rozhodl nevypovídat, protože jeden z jeho advokátů se nemohl jednání účastnit. Soudce Jakub Kriebel tak posledního obžalovaného v případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek v pražském dopravním podniku (DPP) vyslechne 17. října.
Maroš Jančovič (vpravo)
V kauze se v tomto hlavním líčení nyní zpovídá sedm lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Redlem. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (dříve STAN). Redl i Hlubuček vinu odmítají.

Jančovič uvedl, že se cítí nevinný. "Vinu popírám," prohlásil. Poté však odmítl ve výpovědi pokračovat. Muž nevypovídal ani v přípravném řízení. Před soudem však chce podle svého vyjádření odpovídat na veškeré dotazy. Musí však u toho být jeho hlavní právní zástupce, který se nyní dostavit nemohl.

Slovenský podnikatel, člen představenstva a generální ředitel firmy Uniprog Solutions byl podle žalobce Redlovou skupinou dotlačen k zasílání milionových úplatků. Kvůli této provizi jeho firmy získaly další zakázky. Za podplácení a legalizaci výnosů z trestné činnosti mu státní zástupce navrhl podle médií trest zhruba 6,5 roku vězení a vysokou finanční sankci.

Skupina podle obžaloby přes dosazené manažery ve vedení DPP ovlivňovala výběrová řízení a brala za to úplatky. Hlavou byl podle státního zástupce Adama Borguly Redl, který údajně rozdával ostatním úkoly a rozděloval peníze. Spolu s ním bylo původně obviněno deset lidí - jeho spolupracovníci, podnikatelé a vedoucí pracovníci v DPP. Dva z nich, podnikatelé Pavel Dovhomilja a Zakaría Nemrah, však uzavřeli s žalobcem dohodu o vině a trestu. Soud jim uložil peněžité tresty.

U někdejšího ekonomického ředitele dopravního podniku Mateje Augustína vzal státní zástupce obžalobu zpět. Muž spolupracuje s policií. Podnikatel Pavel Kos se k trestné činnosti minulý týden přiznal. Soud přijal jeho prohlášení viny a bude jeho věc řešit samostatně.

Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami. Právní kvalifikace není u všech stejná.

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček, ale také například ministr školství Petr Gazdík (STAN) kvůli kontaktům s Redlem. Stejný důvod měl i odchod šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka, který ve funkci strávil několik týdnů. Hlubuček odešel i z dozorčí rady DPP.

 
