Vláda mě generálovi rozhodně neprodala, odmítá Babišův útok Pavlova možná kancléřka

Pokud tento víkend zvolí Češi prezidentem Petra Pavla, stane se šéfkou jeho kanceláře Jana Vohralíková, která má nyní stejnou funkci v Senátu. Za komunistického režimu její rodina trpěla, otec byl odsouzený do uranových dolů. Přesto Vohralíkové někdejší Pavlovo členství v komunistické straně nevadí. Aktuálně.cz žádalo o rozhovor i Tünde Barthu, případnou kancléřku Andreje Babiše. Zatím bez reakce.

Prezidentský kandidát Andrej Babiš říká, že vás Petru Pavlovi dodala vláda a že jste kontroverzní paní od předsedy Senátu Miloše Vystrčila, která zadávala zakázky podivným způsobem. Prohlásil to v nedělní debatě České televize.

Taky tam říkal, že mě prodala ODS.

Jak byste na něj reagovala?

Mě si do Senátu vybral bývalý předseda Jaroslav Kubera z ODS. Když po něm nastoupil pan Vystrčil, dokonce mi řekl, že on si mě teda nevybral. Nakonec jsme se dokázali pracovně sladit. Neumím si představit, že by Vystrčil někoho prodával. Takové tvrzení odmítám. Dobře ukázalo, jak si Babiš představuje státní správu. Mě určitě vláda neprodala a ani náznakem nenastala situace, že by po mně někdo chtěl, abych se k Pavlovi vloudila.

Jak jste se s Petrem Pavlem seznámili?

Před lety, když jsem byla předsedkyní neziskové organizace Česká rada dětí a mládeže a on náčelníkem generálního štábu. Pořádali jsme festival Bambiriáda. Do Prahy se na tři dny sjely mládežnické organizace z celého Česka předvádět svoji činnost. Tenkrát jsme řešili, jak jim zajistíme jídlo. Někoho napadlo, že by nám mohla pomoci armáda. Vydali jsme se na generální štáb a Pavla jsem se zeptala, jestli by nám neudělali polní kuchyni. Jemu se to líbilo, a tak ji tam deset let armáda stavěla.

Měla Bambiriáda vliv na to, že Pavel oslovil právě vás, abyste se stala jeho případnou kancléřkou?

Asi ne. Já si to pamatovala dobře. Než odešel do NATO, nabídl nám před generálním štábem výstavu deseti let festivalu a sám ji přišel otevřít. Když jsem mu to po letech připomněla, na Bambiriádu si vzpomněl, ale na naše jednání ne. Teď mě Pavlovi doporučil Jan Bubeník, studentský vůdce z listopadu 1989, a další lidé z širšího týmu.

Kdo další vás doporučil?

Mám za sebou zkušenosti z neziskových organizací i podnikatelského sektoru. Referenci mi dal například rektor České zemědělské univerzity, kde jsem byla šest let a udělali jsme tam stavby a infrastrukturu za tři miliardy korun z evropských fondů. Další reference dali místopředsedové Senátu a exministr kultury Václav Jehlička. U něj jsem taky spravovala evropské fondy.

Senát ale loni prověřoval zadávání zakázek vaší kanceláří. Ptal se vás na to Pavel?

V té souvislosti v Senátu proběhly čtyři kontroly včetně externího auditu. Ptal se mě na to a dostal výsledky externího auditu.

Podle kontrol k porušení zákona nedošlo, ještě se čeká na audit Nejvyššího kontrolního úřadu. Kromě toho od ledna 2020 do března 2022 ze Senátu odešlo 60 zaměstnanců ze dvou set. Proč tolik?

Někteří zemřeli, někteří se přestěhovali. Když jsem do kanceláře Senátu přišla, fungovala horní komora jinak. Zasedalo se jednou za pět týdnů a mezitím paláce v uvozovkách patřily zaměstnancům. Do půl roku po mém příchodu zemřel předseda Kubera, za další dva měsíce přišel covid, lockdown, legislativní nouze. Zasedalo se distančně každý týden. Nic nebylo připraveno, protože ti lidé neměli léta žádný impuls ke změně. Nejčastěji odpovídali, že to nebudou dělat, protože se to nikdy nedělalo. Osm měsíců jsem žádného člověka nepropustila. A i těch reálně odvolaných bylo do deseti během tří let.

Čelila jste i podezření ze střetu zájmů. Hospodářské noviny popsaly případ, kdy senátní kancelář zaplatila 60 tisíc korun za hudební vystoupení společnosti Melody Booking, kterou spoluvlastní váš syn. Jak to bylo?

To byl honorář kapely, která vystupovala na tradičním setkání senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě.

Kapelu nezprostředkovala společnost vašeho syna?

Já to říkám pořád donekonečna. Když se dělá tak velká akce, najme se externí produkce, která přijde s nějakým návrhem. My chceme program pro různé věkové skupiny a aby přijely soubory z regionu. Proboha, 60 tisíc není veřejná zakázka. Všechny zakázky, na které paní Nedoma dávala podněty, nejsou ze zákona veřejnými. (Bývalá vedoucí personalistiky v Senátu Anne-Marie Nedoma, Vohralíkovou nařkla ze šikany a otevřela téma podezřelého zadávání zakázek. Vohralíková i někteří senátoři tvrdí, že to dělala z osobní nespokojenosti.)

Média hodně propírala nevýhodné smlouvy prezidentské kanceláře Miloše Zemana. Šéf lánské obory Miloš Balák, podřízený vedoucímu kanceláře Vratislavu Mynářovi, byl odsouzen za ovlivnění zakázky na 200 milionů korun. Můžete zaručit, že za vás se podobné věci dít nebudou?

Co vám na to mám říct? Šedesátitisícový honorář kapele se nedá srovnávat s obchody pana Mynáře. Myslíte, že jsem čekala na příležitost v Senátu, když mi předtím protékaly rukou miliardy? Že jsem čekala, až si v Senátu přijdu na své? To fakt ne. Externí audit konstatoval, že ani v jednom případě nebyl porušen zákon ani interní předpisy.

Pokud byste se hradní kancléřkou stala, můžeme od vás očekávat audity zakázek, které zadávali současní zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky?

Je jen málo informací z veřejných zdrojů o kanceláři prezidenta. Určitě bych udělala audity dvou příspěvkových organizací - Pražského hradu a Lán. Do Správy Pražského hradu a do Lán teče nejvíc peněz, takže považuji za dobré se na jejich fungování podívat jako první.

Říkala jste, že chcete prezidentský úřad přebudovat na profesionální, který bude fungovat transparentně. Co si pod tím představujete?

Myslím si, že spoustu neplechy ve světě dělá to, že se míchají role politiky a státní správy. Já beru úředníka jako profesionálního manažera, který má zajistit efektivně fungující úřad a podporu - v tomto případě prezidentovi -, aby mohl realizovat svoji misi. Kanceláři také často píšou lidé v těžké životní situaci a křičí o pomoc. Pro mě je důležité, aby je úřad opečoval, přestože jim nemůže pomoci. Chtěla bych se jimi zabývat, odpovídat jim a alespoň je k pomoci nasměrovat. Vzkázat jim, že jejich problémy vnímáme. Pod záštitou nebo za účasti prezidenta můžeme pořádat nejrůznější aktivity, ať už debaty, nebo kulaté stoly.

Ještě nějaké novinky byste zavedla?

Za dobu, co jsem v Senátu, se nikdy neuskutečnilo setkání všech čtyř kancléřů - tedy vlády, sněmovny, Hradu a mě. Sdílení zkušeností je ale vždy užitečné a inspirativní.

Proč jste na nabídku Petra Pavla kývla? Čím vás oslovil?

Pokud se má naše společnost začít měnit, musíme se chovat podle toho, co říkáme. Generál opravdu naplňuje řád a klid.

Je vám to heslo také vlastní?

Určitě. Ryba vždy smrdí od hlavy. To, co hlava ukazuje a co vyzařuje, to se potom promítá do společnosti.

Nevadila vám Pavlova komunistická minulost? Váš otec byl v 50. letech odsouzený a zbytek rodiny kvůli tomu neměl snadný život.

Táta byl v 50. letech odsouzený za spolupráci s britsko-americkou rozvědkou, strávil 11 let v uranových dolech. Propustili ho až na amnestii domů umřít. Maminka byla klasifikována jako dcera kulaka. Ve skutečnosti byla dcerou drobného zemědělce, ale nemohla kvůli tomu na medicínu. S tátou se dali dohromady po jeho propuštění. Svou urputností ho udržela při životě dalších 22 let. Naše rodina byla pořád v hledáčku Státní bezpečnosti. Stávalo se nám, že jsme přišli domů a věci byly rozházené, protože v nich agenti hledali dokumenty. Podmínečně mě vyloučili ze školy kvůli aktivitám v podzemní církvi.

Proto je překvapivé, že se dokážete přes členství Petra Pavla v Komunistické straně Československa přenést.

Naši nikdy nezahořkli. Táta vždycky říkal, ať nesoudíme minulost, když jsme nebyli její součástí. Sám znal lidi sloužící režimu, kteří vězňům zachránili život. Já se rozhodla s generálem sejít. Povídali jsme si o tom a nakonec jsem mu řekla, že jsem připravená jeho minulost nesoudit a že věřím, že to odčinil.

Šéf Zemanovy kanceláře Mynář nikdy nedostal potřebnou bezpečnostní prověrku. Pavel prohlásil, že by po svém kancléři požadoval prověrku na stupeň přísně tajné. Věříte, že ji můžete dostat?

Výše prověrky souvisí s tím, k jak klasifikovaným dokumentům se člověk dostane. S panem generálem jsme se bavili, že požádám o prověrku na stupeň důvěrné. Mám o ni zažádáno od začátku ledna. Neodpovídá to mé současné pozici, ale šlo to. Nevím, jaká jsou interní pravidla na Hradě. Pokud budu potřebovat prověrku na jiný stupeň, požádám o ni.

V Senátu končíte 28. února. Co budete dělat, když Petr Pavel ve volbách nezvítězí?

Nabídku myslím opravdově a nechtěla jsem si Senát nechávat jako pojistku. Nechtěla jsem, aby se nic nestalo, pokud by to nevyšlo. Předseda Vystrčil na to reagoval slovy: 'Vy se vydáváte do existenční nejistoty, co budete dělat, když to nevyjde?' Řekla jsem, že klidně půjdu prodávat do Lidlu. Takhle jsem to měla nastavené v životě vždycky. Nikdy jsem k žádné pozici nebyla přišitá, to byla celé roky moje obrovská svoboda.

Takže žádný záložní plán nemáte?

Nemám a ani nemám čas si ho dělat. Třeba opravdu půjdu do toho Lidlu.

Video: Rozhovor Lindy Bartošové s prezidentským kandidátem Petrem Pavlem (4. 1. 2023)