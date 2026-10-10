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Domácí

Fotbalovému průšvihu navzdory. Obviněný primátor drtivě vítězí v Karviné

Zuzana Fojčíková
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Ještě před pár týdny ho horečně sháněla policie a našel se až na dovolené v Chorvatsku. Teď je dosluhující primátor Karviné Jan Wolf ale na koni. V komunálních volbách jím vedené hnutí drtivě porazilo soupeře a získalo 30 ze 41 mandátů. Vládnout tak může klidně samo.

Jan Wolf, primátor
Primátor Karviné Jan WolfFoto: Ožana Jaroslav – ČTK / Ožana Jaroslav
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Do zastupitelstva obce se dostalo ještě hnutí ANO a Srdcem pro Karvinou – koalice STAN, ODS, PIRÁTI a TOP 09. Trochu překvapením pak může být, že se na radnici v tomto tradičně „rudém a levicovém regionu“ vůbec nedostali komunisté.

Wolf kandidoval za uskupení Žijeme pro Karvinou jako nezávislý kandidát, původní stranu SOCDEM, za kterou se stal primátorem v předchozích komunálních volbách, opustil v únoru 2026.

Wolf na vítězství ve volbách reagoval tak, že ho má za potvrzení výsledků práce pro město. "Chtěl bych především poděkovat všem, kteří přišli k volbám, a zvlášť těm, kteří nám dali svůj hlas a vyjádřili nám důvěru. Velmi si vážím podpory, kterou jsme od obyvatel Karviné dostali. Vnímám ji jako potvrzení, že lidé vidí výsledky naší práce a chtějí, abychom v rozvoji města pokračovali. Za poslední roky se nám podařilo uskutečnit řadu důležitých projektů, ale spousta práce je ještě před námi. Máme jasnou představu o tom, kam chceme Karvinou dál posouvat, a uděláme maximum pro to, abychom důvěru voličů nezklamali,“ uvedl Wolf v písemném prohlášení pro ČTK.

Komunální volby 2026

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Městské části a obvody největších měst

Zdroj: ČSÚ, volby.gov.cz

Hlavní postavou v korupční aféře spojené s místním v té době prvoligovým fotbalovým klubem se Wolf stal v březnu 2024. Tehdy ji zveřejnila etická komise fotbalové asociace a šlo v ní o ovlivnění fotbalového zápasu Karviné s týmem Českých Budějovic a pak o dvojutkání Karviné s Vyškovem v baráži o první ligu na jaře 2024.

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„Sám (Jan Wolf) nebo prostřednictvím dalších osob nabídl úplatek rozhodčím“ popsal předloni na jaře v dokumentu předseda Etické komise FAČR Martin Holub bez dalších podrobností.

Nešlo ale o jediný případ podezření, který etická komise vůči Wolfovi registrovala. Podle dokumentů také primátor nabídl dvěma fotbalistům úplatek 100 tisíc a příslib přestupu do klubu v Karviné - pokud svým výkonem utkání také ovlivní.

ČTK pak připomíná, že Etická komise pak v červnu rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy.

V červnu po Wolfovi policie vyhlásila pátrání v době, kdy byl na plánované dovolené v Chorvatsku. Když se z ní vrátil a dostavil se na výslech, navrhl mu státní zástupce vazbu kvůli obavě, že bude ovlivňovat svědky. Soud ale Wolfa nechal na svobodě. V srpnu zrušil karvinský primátor členství ve Fotbalové asociaci ČR, čímž dosáhl zastavení řízení na úrovni fotbalové asociace, nadále ho však vyšetřuje policie.

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Letošní Wolfovo vítězství je dokonce ještě drtivější než před čtyřmi lety. V roce 2022 totiž jím vedená kandidátka získala 23 zastupitelů.

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