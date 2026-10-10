Fotbalovému průšvihu navzdory. Obviněný primátor drtivě vítězí v Karviné

Ještě před pár týdny ho horečně sháněla policie a našel se až na dovolené v Chorvatsku. Teď je dosluhující primátor Karviné Jan Wolf ale na koni. V komunálních volbách jím vedené hnutí drtivě porazilo soupeře a získalo 30 ze 41 mandátů. Vládnout tak může klidně samo.
Do zastupitelstva obce se dostalo ještě hnutí ANO a Srdcem pro Karvinou – koalice STAN, ODS, PIRÁTI a TOP 09. Trochu překvapením pak může být, že se na radnici v tomto tradičně „rudém a levicovém regionu“ vůbec nedostali komunisté.
Wolf kandidoval za uskupení Žijeme pro Karvinou jako nezávislý kandidát, původní stranu SOCDEM, za kterou se stal primátorem v předchozích komunálních volbách, opustil v únoru 2026.
Wolf na vítězství ve volbách reagoval tak, že ho má za potvrzení výsledků práce pro město. "Chtěl bych především poděkovat všem, kteří přišli k volbám, a zvlášť těm, kteří nám dali svůj hlas a vyjádřili nám důvěru. Velmi si vážím podpory, kterou jsme od obyvatel Karviné dostali. Vnímám ji jako potvrzení, že lidé vidí výsledky naší práce a chtějí, abychom v rozvoji města pokračovali. Za poslední roky se nám podařilo uskutečnit řadu důležitých projektů, ale spousta práce je ještě před námi. Máme jasnou představu o tom, kam chceme Karvinou dál posouvat, a uděláme maximum pro to, abychom důvěru voličů nezklamali,“ uvedl Wolf v písemném prohlášení pro ČTK.
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Zvolení zastupitelé
Hlavní postavou v korupční aféře spojené s místním v té době prvoligovým fotbalovým klubem se Wolf stal v březnu 2024. Tehdy ji zveřejnila etická komise fotbalové asociace a šlo v ní o ovlivnění fotbalového zápasu Karviné s týmem Českých Budějovic a pak o dvojutkání Karviné s Vyškovem v baráži o první ligu na jaře 2024.
„Sám (Jan Wolf) nebo prostřednictvím dalších osob nabídl úplatek rozhodčím“ popsal předloni na jaře v dokumentu předseda Etické komise FAČR Martin Holub bez dalších podrobností.
Nešlo ale o jediný případ podezření, který etická komise vůči Wolfovi registrovala. Podle dokumentů také primátor nabídl dvěma fotbalistům úplatek 100 tisíc a příslib přestupu do klubu v Karviné - pokud svým výkonem utkání také ovlivní.
ČTK pak připomíná, že Etická komise pak v červnu rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy.
V červnu po Wolfovi policie vyhlásila pátrání v době, kdy byl na plánované dovolené v Chorvatsku. Když se z ní vrátil a dostavil se na výslech, navrhl mu státní zástupce vazbu kvůli obavě, že bude ovlivňovat svědky. Soud ale Wolfa nechal na svobodě. V srpnu zrušil karvinský primátor členství ve Fotbalové asociaci ČR, čímž dosáhl zastavení řízení na úrovni fotbalové asociace, nadále ho však vyšetřuje policie.
Letošní Wolfovo vítězství je dokonce ještě drtivější než před čtyřmi lety. V roce 2022 totiž jím vedená kandidátka získala 23 zastupitelů.
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