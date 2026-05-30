JAMU prozatímně povede herec Ondra, rektorka Willi už ve funkci skončila

Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU) od soboty prozatímně vede prorektor Miroslav Ondra z divadelní fakulty. Dosavadní rektorku Barbaru Marii Willi odvolal na návrh akademického senátu prezident Petr Pavel, rozhodnutí potvrdila vláda.
Škola písemné odvolání obdržela v pátek, o dalším vývoji dnes informovala na webu. Nové rektorské volby vyhlásí akademický senát v pondělí.
„Prioritou JAMU nadále zůstává zajištění nerušeného průběhu výuky, umělecké činnosti, mezinárodních partnerství i všech dalších aktivit akademie, a to při maximální podpoře studujících a zaměstnanců,“ stojí na stránkách školy.
Willi jako rektorka nahradila Petra Michálka, který funkci neobhájil. Volba se konala loni v červnu, Willi do funkce nastoupila letos 1. února, už koncem dubna ale akademický senát žádal její odvolání. Část akademické obce měla k dosavadní práci Willi výhrady. Šlo o způsob řízení školy, neobsazení prorektorských pozic, odchod kvestorky nebo sejmutí ukrajinské vlajky z budovy rektorátu.
„Uznávám, že můj postup v otázce sejmutí vlajek z prostor rektorátu nebyl dostatečně předem komunikován, což vedlo k nepochopení tohoto kroku a k jeho zjednodušené interpretaci. Záměrem tohoto rozhodnutí nebylo vyvolat konflikt ani zpochybnit hodnotové postoje akademické obce, ale otevřít prostor pro jiný pohled na podoby symbolického vyjádření v akademickém prostředí,“ uvedla k problému s vlajkami Willi ve stanovisku pro akademický senát.
Kritiku způsobu řízení školy Willi odmítla. „Zvolený postup nesměřoval k oslabení řízení školy, ale k jeho zpřesnění, racionalizaci a dlouhodobé funkčnosti,“ argumentovala. Škola nyní na webu avizovala jmenování prozatímního týmu prorektorů, kteří budou zajišťovat chod akademie a výkon všech klíčových akademických, provozních a administrativních funkcí.
Cembalistka Willi pochází z Německa, s brněnskou akademií různými způsoby spolupracuje zhruba 35 let. Dříve působila jako děkanka hudební fakulty.
Rusové zkoušeli ovlivnit volby. Odhalili jsme, že teď úplně změnili strategii, říká expert
V Moldavsku se na konci loňského září odehrály volby, které vyhrála strana PAS prezidentky Maii Sanduové. Díky tomu pokračují přístupové rozhovory o vstupu do Evropské unie. Navíc se otevřela debata o znovusjednocení se separatistickým Podněstřím. Deník Aktuálně.cz o vývoji v zemi mluvil s analytikem Valeriuem Pasou z WatchDog.md, který se věnuje hlavně ruskému vlivu.
Smáli se, litovali ho. Menšík pak rozzuřil sázkaře a svého kata dohnal k vzácné reakci
Měl to být nudný turnaj bez náboje. Jannik Sinner si měl při neúčasti Carlose Alcaraze a své bláznivé dominanci posledních týdnů dojít v „suchém triku“ pro další grandslamový titul. Místo toho nabízí antukové Roland Garros úchvatnou podívanou napěchovanou šoky a velkými příběhy. Jeden z nich píše v Paříži český mladík Jakub Menšík.
Na Maltě začaly volby, očekává se vítězství vládnoucí Labouristické strany
Na Maltě v sobotu začaly předčasné parlamentní volby, ve kterých se na základě předvolebních průzkumů očekává opětovné vítězství Labouristické strany vládnoucí v zemi již od roku 2013.
„Asi se rozbrečím." Dobeš tentokrát Montreal nepodržel, Carolina je ve finále Stanley Cupu
Hokejisté Caroliny porazili doma Montreal 6:1, sérii vyhráli 4:1 na zápasy a po 20 letech postoupili do finále play off NHL. V boji o Stanleyův pohár se střetnou s Vegas. Sen o finále se rozplynul Jakubu Dobešovi, který v brance Canadiens inkasoval v pátečním utkání pětkrát z 29 střel.