JAMU prozatímně povede herec Ondra, rektorka Willi už ve funkci skončila

ČTK

Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU) od soboty prozatímně vede prorektor Miroslav Ondra z divadelní fakulty. Dosavadní rektorku Barbaru Marii Willi odvolal na návrh akademického senátu prezident Petr Pavel, rozhodnutí potvrdila vláda.

Miroslav Ondra, herec, inscenace Podcasty, zkouška
Herec Miroslav Ondra převezme dočasné vedení školy.Foto: Hlaváčová Monika
Škola písemné odvolání obdržela v pátek, o dalším vývoji dnes informovala na webu. Nové rektorské volby vyhlásí akademický senát v pondělí.

„Prioritou JAMU nadále zůstává zajištění nerušeného průběhu výuky, umělecké činnosti, mezinárodních partnerství i všech dalších aktivit akademie, a to při maximální podpoře studujících a zaměstnanců,“ stojí na stránkách školy.

Willi jako rektorka nahradila Petra Michálka, který funkci neobhájil. Volba se konala loni v červnu, Willi do funkce nastoupila letos 1. února, už koncem dubna ale akademický senát žádal její odvolání. Část akademické obce měla k dosavadní práci Willi výhrady. Šlo o způsob řízení školy, neobsazení prorektorských pozic, odchod kvestorky nebo sejmutí ukrajinské vlajky z budovy rektorátu.

„Uznávám, že můj postup v otázce sejmutí vlajek z prostor rektorátu nebyl dostatečně předem komunikován, což vedlo k nepochopení tohoto kroku a k jeho zjednodušené interpretaci. Záměrem tohoto rozhodnutí nebylo vyvolat konflikt ani zpochybnit hodnotové postoje akademické obce, ale otevřít prostor pro jiný pohled na podoby symbolického vyjádření v akademickém prostředí,“ uvedla k problému s vlajkami Willi ve stanovisku pro akademický senát.

Kritiku způsobu řízení školy Willi odmítla. „Zvolený postup nesměřoval k oslabení řízení školy, ale k jeho zpřesnění, racionalizaci a dlouhodobé funkčnosti,“ argumentovala. Škola nyní na webu avizovala jmenování prozatímního týmu prorektorů, kteří budou zajišťovat chod akademie a výkon všech klíčových akademických, provozních a administrativních funkcí.

Cembalistka Willi pochází z Německa, s brněnskou akademií různými způsoby spolupracuje zhruba 35 let. Dříve působila jako děkanka hudební fakulty.

Moldavsko, volby, EU, Rusko, Dodon, Sandu

V Moldavsku se na konci loňského září odehrály volby, které vyhrála strana PAS prezidentky Maii Sanduové. Díky tomu pokračují přístupové rozhovory o vstupu do Evropské unie. Navíc se otevřela debata o znovusjednocení se separatistickým Podněstřím. Deník Aktuálně.cz o vývoji v zemi mluvil s analytikem Valeriuem Pasou z WatchDog.md, který se věnuje hlavně ruskému vlivu.

Jakub Menšík v zápase třetího kola Roland Garros 2026 proti Alexi de Minaurovi

