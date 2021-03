Jako zvací dopis v roce 1968, kritizuje opozice Havlíčka kvůli Rusku a Dukovanům

Páteční zasedání poslanců zcela ovládlo dění kolem jaderné elektrárny Dukovany. Konkrétně krok místopředsedy vlády Karla Havlíčka, který se rozhodl nepřímo oslovit zájemce o stavbu nového bloku Dukovan, včetně ruské firmy. Část opozice proti tomu ostře protestovala. Situace se uklidnila až poté, co premiér Andrej Babiš slíbil, že nejdříve svolá k celé věci Bezpečnostní radu státu.

Že je stavba nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech hodně výbušné téma, potvrdilo i páteční zasedání Poslanecké sněmovny. Přestože mělo být na programu prodloužení nouzového stavu kvůli covidu-19, ještě předtím nastala emotivní debata právě o Dukovanech.

"Spouštěčem" byly čtvrteční informace Aktuálně.cz a Respektu o tom, že místopředseda vlády a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) se nepřímo chystá vybídnout k dostavbě Dukovan ruskou firmu Rosatom, což vyvolalo odpor části opozice. Za tuto část politického spektra vystoupil nejdříve předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, který se snažil dostat debatu na téma Havlíčkova rozhodnutí na program právě probíhající sněmovny.

"Navrhnu nový bod, a to bude Informace vlády o dostavbě jaderné elektrárny a rozeslání projektové dokumentace. A požaduji, aby na projednání tohoto bodu zde byl přítomen ministr průmyslu a obchodu a také premiér," začal Bartošek, který přistoupil k mikrofonu jako vůbec první poslanec pátečního zasedání.

"Je to naprosto zásadní věc týkající se bezpečnosti a budoucnosti České republiky. Avizuji to dopředu a požaduji, aby jak ministr průmyslu, tak premiér, byli přítomni. Jestliže nebudou přítomni, avizuji dopředu, že to je pro nás natolik zásadní, že si patrně budeme brát přestávky do té doby, než si ministr a premiér uzpůsobí program natolik, aby se zodpovídali Poslanecké sněmovně," vysvětloval poslanec.

Zákonodárci KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a Pirátů ministra Havlíčka opakovaně žádají, aby ruské a čínské firmy vůbec neoslovoval, pokud jde o jadernou energetiku.

Copak se to objevilo v naší novinářské poště @Aktualnecz ? Výzva k odvolání místopředsedy vlády Karla Havlíčka. Takže v rámci zpravodajství je tady dopis, názor je na vás... pic.twitter.com/jkVU5lkNyl — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 26, 2021

Zatím poslední spor v dlouhotrvajících rozepřích nastal kvůli tomu, že ministr Havlíček zkouší způsob, jak mimo jiné ruskou firmu oslovit. Oznámil totiž, že firmách, které se chtějí ucházet o dostavbu Dukovan, zašle bezpečnostní dotazník s řadou otázek.

Kritici považují tento krok za nepřijatelný a ohrožující bezpečnost Česka. Bartošek jej dokonce přirovnal k roku 1968, kdy někteří členové komunistické strany požádali dopisem tehdejší Sovětský svaz o pomoc, která měla podobu vojenské okupace. "Jestliže s ignorováním vlády oslovujete Rosatom, tak se to rovná zvacímu dopisu v roce 1968. Protože to je zcela zásadní útok na bezpečnost a suverenitu České republiky, ignorujete to, co říkají naše tajné služby," uvedl lidovecký poslanec. Před zapojením firem z nedemokratických zemí varovaly už dříve české tajné služby.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura naznačil, že motivací Havlíčka mohla být snaha domluvit se s komunisty, kteří dlouhodobě účast ruské firmy v tendru podporují. Jejich hlasy vláda potřebuje pro další prodloužení nouzového stavu.

"Podle mě je to úplně jednoduché. Ještě v pondělí a úterý jsme četli o tom, jak komunisté nepodpoří žádost vlády o prodloužení nouzového stavu. Pak je přizvána ruská firma do tendru na Dukovany, komunisté se sejdou a ústřední výbor KSČM změní názor a doporučí svým poslancům, aby podpořili prodloužení nouzového stavu," sdělil Stanjura s tím, že o nouzovém stavu se nemá kšeftovat. "A tady vidíme špinavý politický kšeft v přímém přenosu. My vám pustíme ruskou firmu do tendru a vy nám za to podpoříte prodloužení nouzového stavu," dodal Stanjura, proti jehož slovům se ozval premiér Andrej Babiš i komunisté. Tvrdili, že žádná taková dohoda neexistuje.

V debatě vystoupil také Karel Havlíček, který se snažil kritiky přesvědčit, že jeho rozhodnutí v žádném případě neznamená, že by jakékoliv firmy byly jeho krokem pozvány do tendru. Tvrdil, že možným zájemcům posílá jen bezpečnostní dotazník a vše bude konzultovat s tajnými službami. Svým vyjádřením ale část opozice nijak neuklidnil. Dále po něm žádají, aby nic takového nedělal a v žádném případě se na ruskou firmu neobracel.

"Postupovali jsme naprosto v souladu s tím, jak se postupuje ve světě, a to tak, že se připraví bezpečnostní - můžeme tomu říkat - předkolo. My jsme nedali žádný pokyn, že se má oslovit s nějakou ekonomickou nebo jakoukoliv jinou nabídkou jakýkoliv potenciální dodavatel. My jsme pouze dali souhlas k tomu, že může být provedena tzv. bezpečnostní prověrka." hájil svůj postup ministr.

Pokud jde o dokumentaci k Dukovanům, Havlíček prohlásil, že tu už případní zájemci mají z loňského roku. dokumentace už se předávala v minulém roce. "V desátém měsíci už byla předána část dokumentace všem potenciálním uchazečům ve smyslu lokalizace a dalších věcí. Žít v iluzích toho, že potenciální dodavatelé neznají detail zadávací dokumentace, je iluzorní," pokračoval s tím, že ale ještě nejde přímo o zadávací dokumentaci k tendru.

Nakonec debatu ukončil premiér Babiš slibem, který Bartoška i další opoziční poslance alespoň prozatím uspokojil. "Chci všechny ubezpečit, že nemáme co skrývat. Platí to, co jsme se dohodli. Takže já svolám mimořádnou Bezpečnostní radu státu na pondělí ráno na sedm hodin, odpoledne to projedná vláda a budeme následně informovat opozici prostředním poslaneckého podvýboru pro výstavbu jádra v Dukovanech," oznámil Babiš.

Následně mu Bartošek poděkoval a sdělil, že návrh na zařazení bodu o Dukovanech stahuje. "Děkuji vám za vaše vyjádření, pane premiére. Protože jsem byl ten, kdo tento bod navrhl, tak jej stahuji. Poprosím, aby tedy následovaly kroky, které jste řekl. To znamená - neodejde žádný dopis, neodejde žádný dotazník, všechny body budou projednány na vládě a Bezpečnostní radě státu, a bezpečnostní dotazník budou vyhotovovat tajné služby, tak jak bylo dopředu řečeno," uvedl předseda klubu KDU-ČSL.